Ba lần đoạt giải quốc gia cuộc thi viết thư UPU, nữ sinh Ngoại giao viết tiếp hành trình bằng loạt thành tích xuất sắc

Từ bệ phóng UPU đến ước mơ ngoại giao

Chia sẻ về cơ duyên đến với ngành Quan hệ quốc tế, Ánh Dương cho biết, ba lần giành giải tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU là dấu mốc quan trọng định hình tư duy và thế giới quan của cô trước khi bước vào giảng đường đại học. Ngay từ thời học phổ thông, Dương đã luôn nuôi dưỡng khát khao theo học tại Học viện Ngoại giao để theo đuổi công việc đối ngoại. Bốn năm đại học không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn mang lại cho Dương cảm giác thuộc về nơi này, minh chứng cho sự lựa chọn từ những năm tháng học sinh là hoàn toàn đúng đắn.

Từng ba lần giành giải quốc gia tại Cuộc thi Viết thư Quốc tế UPU, Nguyễn Ánh Dương tiếp tục viết tiếp hành trình thanh xuân rực rỡ tại DAV với loạt thành tích xuất sắc.

Ánh Dương chia sẻ: “Mỗi bức thư UPU đều yêu cầu người viết đặt mình vào vị trí của một nhân vật, một cộng đồng hay thậm chí là một vấn đề toàn cầu để suy nghĩ và cất lên tiếng nói. Chính quá trình ấy đã dạy mình biết lắng nghe nhiều góc nhìn khác nhau, học cách thấu cảm, tư duy phản biện và diễn đạt suy nghĩ bằng ngôn từ một cách có trách nhiệm”.

Sau này, khi bước vào môi trường học thuật và các hoạt động ngoại giao thực tiễn, tân cử nhân càng thấm thía rằng, sức mạnh của ngôn ngữ không chỉ nằm ở khả năng truyền tải thông tin mà còn giúp kết nối con người, thu hẹp những khác biệt. Đó cũng chính là những phẩm chất cốt lõi của công việc đối ngoại: Biết lắng nghe trước khi thuyết phục, thấu hiểu trước khi tìm kiếm đồng thuận và luôn tôn trọng sự khác biệt trong một thế giới đa dạng.

Vượt giới hạn và bằng trải nghiệm thực tiễn quý giá

Trong bốn năm rèn luyện tại Học viện Ngoại giao, Ánh Dương luôn duy trì thành tích học tập ấn tượng: Thuộc Top 20% sinh viên có điểm trung bình chuyên ngành cao nhất ngành Quan hệ quốc tế được thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Khóa luận của Dương đạt 9,5 điểm, là một trong những bài nghiên cứu đạt kết quả cao của khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao. Bên cạnh đó, Ánh Dương còn là tác giả của bài nghiên cứu khoa học đăng trên Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Ánh Dương là tác giả bài nghiên cứu khoa học được công bố trên Tạp chí Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương, dưới sự hướng dẫn của GS. TS Nguyễn Vũ Tùng.

Không giới hạn bản thân trong những giờ học trên giảng đường, Dương chủ động tích lũy kinh nghiệm tại nhiều môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay từ khi còn là sinh viên. Dương từng thực tập, hỗ trợ và đồng hành cùng Ban Đào tạo, Học viện Ngoại giao; Văn phòng Bộ Ngoại giao, Đài Truyền hình Việt Nam và nhiều chương trình của các cơ quan Trung ương. Đặc biệt, khoảng thời gian thực tập tại Văn phòng Bộ Ngoại giao đã giúp Dương trưởng thành hơn, hiểu sâu sắc hơn về hậu trường vận hành các sự kiện đối ngoại và thêm yêu ngành học mình đã chọn.

“Mình ấn tượng không chỉ bởi những bài phát biểu hay nghi thức trang trọng mà là sự chuyên nghiệp trong từng chi tiết rất nhỏ của các cán bộ làm công tác đối ngoại, từ cách lựa chọn ngôn từ, cách lắng nghe, cách giới thiệu một vị khách, cho đến sự bình tĩnh và linh hoạt khi xử lý những tình huống phát sinh”, Ánh Dương chia sẻ.

Song song với việc học tập và nghiên cứu, Ánh Dương tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và công tác sinh viên, đặc biệt là các nhiệm vụ đón tiếp lãnh đạo cấp cao cùng các đoàn khách quốc tế. Với những nỗ lực toàn diện đó, Ánh Dương vinh dự đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cùng nhiều giấy khen của Học viện Ngoại giao và Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao. Điều khiến tân cử nhân tự hào nhất là được thầy cô, bạn bè tín nhiệm giới thiệu và kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi còn là sinh viên.

Trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình

Đằng sau một bản lý lịch ấn tượng, Ánh Dương cũng từng trải qua những khoảng thời gian chênh vênh và áp lực đồng trang lứa khi bước vào môi trường quy tụ vô số cá nhân xuất sắc - từ thủ khoa, á khoa các tỉnh đến những học sinh đoạt giải quốc gia. Khi ấy, áp lực lớn nhất không đến từ gia đình hay thầy cô mà từ mong muốn làm tốt mọi việc của chính bản thân.

“Sau nhiều trải nghiệm, mình nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là đi chậm hơn người khác mà là mãi dùng hành trình của người khác để so sánh với chính mình. Mình bắt đầu học cách so sánh bản thân của hôm nay với chính mình của ngày hôm qua. Mỗi người đến với Học viện Ngoại giao đều có một xuất phát điểm và thế mạnh riêng. Điều quan trọng là mình có đang tiến bộ từng ngày hay không”, Dương tâm sự.

Để không bị quá tải giữa lịch học, nghiên cứu và vô số hoạt động ngoại khóa, bí quyết của Dương là xác định rõ ưu tiên cho từng giai đoạn, làm việc có kế hoạch và học cách từ chối những việc không thể làm tốt để tránh ôm đồm. Dù là một bài thuyết trình trên lớp hay một sự kiện cộng đồng, Dương đều dành trọn sự nghiêm túc và chỉn chu như nhau.

Ánh Dương tích cực tham gia các hoạt động đối ngoại, báo chí để tích lũy nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Nhìn lại chặng đường bốn năm đại học, lời nhận xét của thầy giáo chủ nhiệm khiến Dương xúc động nhất chính là: “Thanh xuân của Ánh Dương ở DAV thật rực rỡ”. Với tân cử nhân, sự rực rỡ ấy không được đo đếm bằng số lượng thành tích hay giấy khen mà được đo bằng những giá trị tích cực lan tỏa đến mọi người, những dấu ấn để lại và sự trưởng thành sau mỗi hành trình.

Từng có cơ hội tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại ĐH Busan (Hàn Quốc) và nhiều sự kiện đối ngoại, Ánh Dương cho rằng, mỗi sinh viên Việt Nam ngày nay đều có thể trở thành một đại sứ quảng bá hình ảnh đất nước theo cách riêng. Theo Dương, bạn bè quốc tế không chỉ quan tâm đến các vấn đề vĩ mô mà còn rất tò mò về văn hóa đời thường, từ tà áo dài, món phở, tách cà phê cho đến sự hiếu khách của người Việt. Trong thời đại số, mỗi chia sẻ trên mạng xã hội gắn liền với sự hiểu biết, tư duy phản biện và trách nhiệm đều góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam năng động, thân thiện và giàu bản sắc.

Gửi lời khuyên đến các tân sinh viên đang bỡ ngỡ bước vào giảng đường đại học, Nguyễn Ánh Dương nhắn nhủ: “Đừng quá vội vàng để trở nên xuất sắc, hãy cho bản thân thời gian để trưởng thành. Đừng để áp lực phải giỏi ngay lập tức khiến các bạn bỏ lỡ những trải nghiệm đẹp của tuổi trẻ. Hãy mạnh dạn thử những điều mình chưa từng làm, đăng ký một hoạt động yêu thích, chủ động kết bạn hoặc tìm một người thầy truyền cảm hứng”.

Tân cử nhân khẳng định, kiến thức giúp chúng ta đi nhanh hơn, nhưng sự tử tế, tinh thần trách nhiệm, khả năng lắng nghe và thái độ cầu thị mới là những giá trị giúp mỗi người đi xa hơn. Một quãng đời sinh viên rực rỡ là khi được sống hết mình, không ngừng học hỏi, dám cống hiến để ngày cầm tấm bằng tốt nghiệp có thể tự hào khẳng định thanh xuân của mình thật sự trọn vẹn.