Thủ khoa trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế): ‘Có những đêm, mình học đến sáng và chỉ mong ba mẹ đỡ vất vả hơn’

SVO - Mang theo ước mơ đổi thay cuộc sống bằng tri thức, Trần Thị Huyền (tân cử nhân ngành Bất động sản, trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế) luôn tin rằng, chỉ cần nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày sẽ gặt hái được thành quả xứng đáng. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, cô gái quê ở Quảng Trị vỡ òa khi được xướng tên là thủ khoa toàn trường. Trước đó, Huyền là thủ khoa đầu vào ngành Bất động sản của trường, năm 2022. Đằng sau thành tích ấy là hành trình bốn năm bền bỉ học tập, nghiên cứu khoa học, tham gia hoạt động Đoàn - Hội và hơn hết là quyết tâm không phụ những tháng ngày ba mẹ tảo tần trên đồng ruộng để Huyền được đến trường.

Trần Thị Huyền là thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) năm 2026, với GPA 3.92/4.0.

Có những đêm thức trắng chỉ để tiến gần hơn đến ước mơ

“Ngày 3/7 là ngày mình sẽ không bao giờ quên”, Trần Thị Huyền mở đầu câu chuyện bằng nụ cười vẫn còn nguyên sự xúc động. Hôm ấy, nữ sinh quê ở phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị chỉ nghĩ đơn giản đến Trường để ký giấy nhận bằng tốt nghiệp. Không chuẩn bị trước tâm lý, cũng không nghĩ mình sẽ được xướng tên, Huyền bất ngờ khi nhận thông tin trở thành thủ khoa tốt nghiệp của trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế), năm 2026.

GS. TS Trần Đăng Hoà - Phó Giám đốc ĐH Huế trao Giấy khen của Giám đốc ĐH Huế cho Trần Thị Huyền (ở giữa) vì đạt kết quả học tập và rèn luyện Xuất sắc trong toàn khoá học, năm 2026.

“Mình vừa hạnh phúc vừa xúc động. Sau bao năm nỗ lực, những đêm thức trắng, những lần áp lực đến bật khóc, cuối cùng mọi cố gắng cũng được đền đáp. Những người mình nghĩ đến đầu tiên là ba mẹ”, Huyền chia sẻ.

Sinh ra trong gia đình có năm anh chị em, Huyền là người con thứ tư. Ba mẹ đều làm nông, cuộc sống không khá giả nhưng luôn cố gắng cho tất cả các con được học đại học.

Chính vì vậy, Huyền luôn xem thành tích học tập như món quà dành tặng ba mẹ. “Mỗi lần muốn bỏ cuộc, mình lại nghĩ đến ba mẹ. Cả đời làm nông nhưng vẫn cố gắng để các con được học hành. Mình chỉ mong học thật tốt để đạt được học bổng, giúp ba mẹ vơi bớt những nhọc nhằn”, Huyền chia sẻ.

Không chỉ học Xuất sắc mà còn “cháy” với phong trào

Suốt bốn năm đại học, Huyền luôn duy trì tinh thần cầu tiến, chủ động học hỏi và không ngừng thử thách bản thân. Ngoài việc học, chị từng đảm nhiệm nhiều vai trò như: Ủy viên BCH khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp, lớp trưởng Chi đoàn Bất động sản K56, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học.

Huyền nhận Giấy khen của BCH Đoàn trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2022 - 2024.

Huyền cũng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học, câu lạc bộ, tình nguyện, cuộc thi sắc đẹp sinh viên của khoa và là thành viên đội bóng chuyền.

“Mình luôn nghĩ, đại học sẽ không trọn vẹn nếu chỉ học trên giảng đường. Hoạt động ngoại khóa giúp mình trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều”, Huyền chia sẻ.

Huyền nhận Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) vì đạt thành tích học tập Xuất sắc và rèn luyện Xuất sắc trong toàn khoá học tại Lễ tốt nghiệp.

Theo Huyền, những trải nghiệm đó giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và bản lĩnh khi đứng trước đám đông. “Kiến thức không chỉ đến từ sách vở mà còn từ những lần va chạm thực tế và những người mình gặp trên hành trình trưởng thành”, Huyền bày tỏ.

Thanh xuân đáng giá là khi không phải nuối tiếc

Nhớ về giai đoạn khó khăn nhất trong quãng đời sinh viên, Huyền cho biết: “Vào học kỳ I năm thứ ba, mình ôn chứng chỉ tiếng Anh, làm chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, hoàn thành hàng loạt báo cáo và chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Từng có lúc, mình nghĩ đến việc bỏ cuộc vì mọi thứ dồn dập quá”.

Thay vì để áp lực “đánh gục”, Huyền chọn cách điều chỉnh tâm lý, lập danh sách công việc theo mức độ ưu tiên và áp dụng phương pháp “cuốn chiếu”, hoàn thành từng việc một.

Bên cạnh đó, cô luôn dành thời gian nghỉ ngơi để cân bằng tinh thần: “Mình tin, tinh thần tích cực và sự kiên trì là bức tường vững chắc nhất để vượt qua mọi thử thách”. Chính khoảng thời gian ấy giúp Huyền học được cách quản lý thời gian, cảm xúc và áp lực - những kỹ năng mà cô cho rằng sẽ còn theo mình rất lâu sau khi tốt nghiệp.

Với ngành học đã chọn, Huyền có cơ hội tiếp xúc với doanh nghiệp, làm việc với khách hàng và quan sát môi trường nghề nghiệp, điều này giúp cô hình dung rõ hơn con đường tương lai cũng như những kỹ năng cần tiếp tục hoàn thiện.

Sau khi tốt nghiệp, Huyền dự định làm việc đúng chuyên ngành để tích lũy kinh nghiệm trước khi tiếp tục học lên cao học. Nhìn lại bốn năm đại học, điều khiến cô hài lòng nhất không chỉ là danh hiệu thủ khoa mà còn là việc bản thân đã sống trọn vẹn tuổi trẻ. “Mình luôn mong sau này nhìn lại sẽ không phải nuối tiếc vì đã sống hết mình, đã cố gắng hết khả năng”, Huyền tâm sự.

Gửi lời nhắn đến tân sinh viên, cô gái Quảng Trị cho rằng, điều quan trọng nhất không phải điểm số mà là xác định rõ mục tiêu: “Hãy học hết mình, sống hết mình và đừng để sau này phải tiếc nuối vì mình đã có cơ hội nhưng lại không dám cố gắng”.

Một số thành tích nổi bật của Trần Thị Huyền: - Thủ khoa tốt nghiệp trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế), năm 2026. - Thủ khoa đầu vào ngành Bất động sản, trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế), năm 2022. - Giấy khen của Giám đốc ĐH Huế vì đạt kết quả học tập và rèn luyện Xuất sắc trong toàn khoá học, năm 2026. - Giấy khen của BCH Đoàn trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2023 - 2024. - Giấy khen của BCH Đoàn trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, nhiệm kỳ 2022 - 2024. - Giấy khen của Hiệu trưởng trường ĐH Nông Lâm (ĐH Huế) vì đạt thành tích học tập Xuất sắc và rèn luyện Xuất sắc trong toàn khoá học. - Đạt học bổng khuyến khích học tập 7 kỳ liên tục trong toàn khoá học. - Đạt thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học cấp Khoa, năm 2025. - Đạt danh hiệu "Đoàn viên tiêu biểu" trong toàn khoá học, niên khoá 2022 - 2026.

Ảnh: NVCC