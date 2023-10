Cựu thực tập sinh Kpop và bước ngoặt trở thành sinh viên ngành truyền thông tại Học viện Phụ nữ

SVVN - Ricmin Hoàng hiện đang là sinh viên chuyên ngành Báo chí truyền thông của Học viện Phụ nữ Việt Nam. Từng là thực tập sinh tự do tại Hàn Quốc, Ricmin Hoàng nhận thấy, giấc mơ Kpop hoàn toàn không phải “màu hồng” như mọi người thường nghĩ. Với bước ngoặt lựa chọn học tập tại Việt Nam, cậu bạn mong muốn sẽ viết tiếp lên hành trình theo đuổi ước mơ của bản thân.

Mình là Ricmin Hoàng (24 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Hải Dương, đang là sinh viên của Học viện Phụ nữ Việt Nam, chuyên ngành Báo chí truyền thông. Ngay từ khi còn là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, mình đã rất thích thời trang và âm nhạc. Chính vì vậy, bên cạnh công việc học tập, mình còn là người người mẫu, ca sĩ tự do.

Vốn xuất thân trong gia đình không có truyền thống về nghệ thuật và thiên về những ngành nghề như giáo viên, kỹ sư, công nhân, mình hoàn toàn không nhận được sự ủng hộ của gia đình khi bản thân bày tỏ mong muốn theo đuổi nghệ thuật, mà thay vào là định hướng theo y khoa hoặc quân đội.

Ước mơ nghệ thuật của mình được xây dựng, ấp ủ ngay từ những năm học Trung học cơ sở. Mình muốn trở thành một người nghệ sĩ đa năng có thể hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: Ca hát, người mẫu, diễn viên,... Mặc dù có lẽ, đây là ước mơ khá to lớn, nhưng bản thân mình vẫn đang cố gắng hết sức trau dồi kỹ năng và biến ước mơ đó trở thành hiện thực. Song song là một sinh viên học hỏi kiến thức, để tương lai hướng đến trở thành người nghệ sĩ có học thức và tư duy về nghệ thuật.

Từ những ấp ủ của bản thân, sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông, mình đã thuyết phục gia đình được đi du học tại Hàn Quốc. Từ đó, con đường đến với nghệ thuật của mình cũng chính thức bắt đầu. Có lẽ, khoảng gian đầu ở Hàn Quốc cũng là quãng thời gian khó khăn nhất đối với mình. Vì xuất ngoại ngay sau tốt nghiệp chỉ mới 3 tháng, vậy nên mình chưa trang bị được cho bản thân vốn ngoại ngữ ổn định.

Ở một đất nước xa lạ, không có người thân hay bạn bè, cùng sự hạn chế về ngoại ngữ, đã có những lúc mình cảm thấy rất nhớ gia đình. Nhưng, bằng niềm đam mê của bản thân, mình đã cố gắng tìm kiếm ra con đường dành cho chính mình, tham gia vào nhóm nhảy của trường Đại học Kyunghee, các câu lạc bộ thực tập sinh tự do để trau đồi khả năng của bản thân. Bên cạnh đó, mình cũng chủ động làm hồ sơ tham gia các buổi tuyển chọn audition của các công ty giải trí lớn tại Hàn Quốc như: SM, YG, JYP, Bighit (bây giờ là HYBE), Cube,...

Song, giấc mơ Kpop hoàn toàn không phải màu hồng như bản thân mình đã nghĩ. Phải tập luyện với tần suất rất lớn và cường độ cao, sự cạnh tranh gay gắt với các thực tập sinh khác, đã khiến mình có lúc cảm thấy nghi ngờ về con đường bản thân đang đi. Cùng với sự tiêu cực của dư luận, cho rằng mình bị “ảo tưởng”, hay là “một đứa không bình thường”,... Dần dần, mình đã khép mình lại với mọi người xung quanh, mặc dù vẫn tiếp tục kiên trì theo đuổi con đường bản thân đã chọn.

Đến Tết năm 2020, mình trở về Viêt Nam, đồng thời lúc đó bên Hàn cũng đang diễn ra dịch bệnh COVID-19 nghiêm trọng. Trước sự lo lắng của mẹ và gia đình, mình đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định ở lại Việt Nam. Vì mọi thứ diễn ra quá đột ngột, vậy nên khoảng thời gian đầu ở Việt Nam mình cũng bị mất phương hướng và lỡ rất nhiều kế hoạch. Mình bắt đầu rơi vào trầm cảm và rối loạn lo âu.

Vốn bản thân từng là một người bị overthinking, nhiều lúc có hành vi mất kiểm soát. Mọi thứ dồn nén nhiều hơn trong mình và cũng không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Đã có lúc, mình muốn từ bỏ ước mơ của bản thân, buông xuôi tất cả mọi thứ và không muốn làm bất cứ điều gì. Cả ngày tự nhốt mình trong phòng. Nhưng rồi, mình đã tự đặt ra câu hỏi cho bản thân: “Nếu mình cứ như vậy thì tương lai sẽ như thế nào? Cứ như vậy, có phải mình đang giết chết chính bản thân hay không?”. Và sau đó, mình đã quyết định lên Hà Nội để tìm kiếm cho bản thân câu trả lời, tìm kiếm một lối đi mới, đồng thời quyết định sẽ bắt đầu học Đại học ở Việt Nam.

Trong thời gian là sinh viên, mình đã tham gia vào Đội văn nghệ Tiên Phong của Học viện tập luyện và biểu diễn với tất cả mọi người trong đội. Được mọi người trực tiếp truyền lửa, truyền yêu thương khiến mình cảm thấy rất ấm áp, từ đó có thêm động lực để tiếp tục theo đuổi ước mơ của bản thân. Bên cạnh đó, mình còn nhận được sự quan tâm sâu sắc từ giáo viên trong trường, đặc biệt là cô Đặng Hải Hà. Cô là người đã tâm sự, chia sẻ và động viên mình rất nhiều trên hành trình bước đi của bản thân, dần xác định lại rõ phương hướng, tiếp tục trau dồi khả năng của chính mình. Đồng thời, mình còn lấn sân sang lĩnh vực người mẫu - một lĩnh vực mình chưa bao giờ nghĩ đến, do còn hạn chế về chiều cao chỉ 1m75, và đến nay là sự tự tin sải bước trên những sàn runway lớn, nhỏ, thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang, cùng với đó làm một ca sĩ tự do với một số video cover được quan tâm.

Mặc dù đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa biết về con đường mà bản thân mình đang đi. Có rất nhiều người nói: “Năm nay mình đã 24 tuổi, mình đã làm gì được cho gia đình hay chưa? Khi những người khác bằng tuổi mình đã có thể tự lập?”. Điều đó càng làm mình có thêm nhiều cố gắng hơn nữa, vì mình muốn kiếm tiền từ chính con đường bản thân đang theo đuổi, dùng số tiền đó để phụ giúp, mua quà tặng cho gia đình. Và khi đó, mình tin chắc rằng: “Gia đình sẽ tin tưởng vào con đường mình đang đi, ước mơ mà mình đã lựa chọn”.

Thông qua câu chuyện của bản thân, mình mong rằng nó sẽ là một câu chuyện truyền cảm hứng cho những bạn trẻ giống mình trong quá khứ, từng vấp ngã, từng từ bỏ, từng nghi ngờ về chính bản thân,... “Hãy tiếp tục theo đuổi con đường mà bạn mong muốn. Hãy tin vào chính bản thân mình, vì khi bạn tin vào bản thân, cố gắng hết sức, mình tin chắc bạn sẽ thành công. Believe in yourself. Trust yourself. Surely you will be successful”.

Và sắp tới đây, mình sẽ cố gắng hoàn thiện nhanh công việc học tập, tiếp tục trau dồi kỹ năng của bản thân. Sau khi hoàn thành việc học, mình sẽ “Nam tiến” để viết tiếp hành trình theo đuổi đam mê của bản thân.

Một câu nói mình luôn nhắn nhủ với chính bản thân: “Bạn có ước mơ, đó là một điều vô cùng may mắn. Cuộc đời này chỉ có một mà thôi. Nếu may mắn mắn có kiếp sau, kiếp sau nữa. Liệu chúng ta có còn ngọn lửa đam mê nữa hay không? Nên hãy trân trọng từng giây từng phút để theo đuổi ước mơ của bản thân. Vì khi bạn hết mình với ước mơ của mình, thành công sẽ đến với bạn”.