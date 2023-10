Từng muốn bỏ học để theo đuổi đam mê, chàng MC đa tài quyết tâm trở thành một Host Livestream chuyên nghiệp

SVVN - Từ một chàng sinh viên miền núi trở thành MC, KOL, người mẫu ảnh ngay từ khi còn học năm nhất Đại học, và mới đây là trong vai trò của một Host Livestream. Minh Trực đã tìm thấy điểm mạnh của bản thân, nơi bản thân thuộc về và mong muốn được phát triển nó một cách mạnh mẽ. Với Minh Trực: “Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình không làm được, nếu bạn không thử”.

Lê Minh Trực (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm ba chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện của trường Đại học Tôn Đức Thắng. Với tài năng và có được cơ hội phát triển rộng mở, ngay từ khi còn là sinh viên năm nhất Đại học, Minh Trực đã trở thành một MC, KOL, người mẫu ảnh tự do. Và mới đây, cậu bạn đang được chú ý khi giữ vai trò mới là một Host Livestream trên các sàn thương mại điện tử, kết hợp cùng nhiều thương hiệu nổi tiếng như STARBUCKS, COCACOLA, JOCKEY, ROMANO,…

Minh Trực thổ lộ: “Thật sự mình cảm thấy may mắn và vô cùng biết ơn khi bản thân có được rất nhiều cơ hội để phát triển. Câu chuyện từ một cậu sinh viên miền núi trở thành chàng MC, KOL, người mẫu ảnh tự do của mình đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người, đặc biệt là truyền cảm hứng đến các bạn học sinh ở quê. Mình cảm thấy điều này mang lại giá trị rất lớn và có thể chia sẻ nhiều hơn đến với cộng đồng. Không dừng lại ở đó, với mong muốn rộng mở hơn, gần đây mình đã thử sức với vai trò trong lĩnh vực mới là một Host Livestream. Và thật may mắn, khi mình lại phát hiện ra đây chính là điểm mạnh của bản thân, cũng như mong muốn phát triển nó một cách mạnh mẽ”.

Sau khi tốt nghiệp khóa học đào tạo ngắn hạn chuyên sâu về livestream, Minh Trực nhận thấy rằng, để trở thành một Host Liverstream chuyên nghiệp, việc nói tốt chưa hẳn là đã hay. Có thể tạo được ấn tượng với người xem và “giữ chân” được họ để mua hàng còn cần phải có các yếu tố như: Ngoại hình, giọng nói, kỹ năng, tư duy xử lý tình huống, có khiếu giải trí, các bí kíp nhỏ,... Và còn rất nhiều những yếu tố khác.

Với Minh Trực: “Đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình không làm được, nếu bạn không thử”. Trải qua một khoảng một thời gian hoạt động, Minh Trực đã đúc kết được rất nhiều điều, giúp cho bản thân có thể cân bằng và đảm đương được nhiều vai trò cùng một lúc. Bản thân cậu bạn cũng từng rất sợ về khuyết điểm giọng nói địa phương của mình, hay chất giọng “chua” không thể làm MC được, cùng đó là sự tự ti về chiều cao, cân nặng của bản thân không thể làm người mẫu, tuy nhiên với những nỗ lực của chính mình, Minh Trực đã hoàn toàn có thể chinh phục được lĩnh vực MC, người mẫu ảnh và là gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu, KOL,...Tạo ra bước đệm chinh phục lĩnh vực mới, trở thành một Host Livestream. Minh Trực tin rằng: “Chúng ta không thể bao trọn hết những gì chúng ta muốn, nhưng chỉ cần bản thân mình tin rằng mình sẽ làm được thì ông trời sẽ sắp xếp cho chúng ta một vị trí phù hợp”.

Chia sẻ về cảm xúc khi là một Host Livestream, Minh Trực cho biết: “Đầu tiên mình cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi bản thân tìm thấy được điểm mạnh và mình đã làm tốt được điều đó. Ở những tháng đầu năm 2023, mình vẫn còn hoang mang về những dự định của bản thân vì không biết điểm mạnh của mình như thế nào, cũng như sẽ phát triển ra sao. Nhưng vào những tháng hè sang thu, mình đã vững tâm lại và tìm được điều bản thân nên làm. Mình luôn có một tâm lý nhẹ nhàng khi đi làm, mà không bị áp lực bởi tính chất công việc, luôn chuẩn bị mọi thứ dựa trên những thứ có sẵn và dựa vào đó để làm”.

Với MC và Host Livestream, có thể nói đây đều là hai công việc cần đến sự hoạt ngôn và dẫn dắt chương trình như nhau. Tuy nhiên với Host Livestream sẽ mang tính chất thoải mái, có tính giải trí và thương mại nhiều hơn. Đối với một người giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, quan trọng đó là doanh thu và truyền tải câu chuyện của sản phẩm đến khán giả. Bên cạnh đó, livesstream cũng có thể tiếp cận nhiều đối tượng ở nhiều khu vực trong cùng một thời điểm. Nhờ đó, công việc hiện tại đã giúp Minh Trực học hỏi thêm được cách xử lý vấn đề tinh tế, nhẹ nhàng, hoạt ngôn và có thể nói, luyện trí nhớ nhanh hơn nữa.

Nhìn nhận công việc Host Livestream là một công việc vẫn còn khá mới, nhưng với thời đại ngày nay, mua hàng qua livestream đang có xu hướng ngày càng phát triển. Đây được xem là một trong những cách để quảng bá thương hiệu, cũng như tăng doanh thu rất nhanh. Tiêu biểu như có rất nhiều celeb tham gia livestream bán hàng và giới thiệu sản phẩm đến với người tiêu dùng. Đồng thời là một trong những tín hiệu đáng mừng cho các thương hiệu đang muốn quảng bá sản phẩm. Vì, có được sức ảnh hưởng của người nổi tiếng sẽ thu hút người xem và có thể dễ dàng tiếp cận nhiều hơn đến với khách hàng.

Có được những kết quả khá tốt với những công việc trước, Minh Trực không cho rằng đây là một thách thức hay sự liều lĩnh khi tham gia một lĩnh vực mới, mà thay vào đó cậu bạn gọi đây là sự bứt phá và đổi mới. Ai trong chúng ta cũng sẽ có những mục tiêu riêng và Minh Trực cũng không ngoại lệ. Cậu bạn mong muốn trở thành một nghệ sỹ giải trí đa lĩnh vực và đang dần thực hiện hóa ước mơ. Hy vọng nhiệt huyết và đam mê của Minh Trực sẽ lan tỏa và truyền cảm hứng nhiều hơn nữa đến với mọi người.