Dân mạng được dịp bất ngờ khi Orange gửi lời cảm ơn đến Châu Đăng Khoa: 'Nếu không có anh thì không có ca sĩ Orange'

SVVN - Orange và Châu Đăng Khoa từng có những bất đồng trong công việc dẫn đến cả hai không còn kết hợp cùng nhau. Vậy nên, nữ ca sĩ nói về đàn anh trong buổi ra mắt album 'Cam’On' đã tạo nhiều bất ngờ cho mọi người.

Nữ ca sĩ vừa chính thức ra mắt album Cam’On gồm 12 bài hát và tất cả đều do chính cô sáng tác. Album còn có sự tham gia và đồng hành của loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Mew Amazing, Hứa Kim Tuyền, Only C. Đây cũng chính là dự án Orange chất chứa những câu chuyện, những điều đã xảy đến với cô. Dù tốt hay xấu, những điều này cũng đều đã góp phần tạo nên một Orange rất khác ở hiện tại.

Orange cũng đã tổ chức showcase đầu tiên trong sự nghiệp với sự tham dự của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng trong V-biz như Tóc Tiên, Mew Amazing, Hoa hậu Khánh Vân, Grey D, Đức Phúc, Erik, Trúc Nhân… Tại đây, Orange đem đến các bài hát nổi bật gồm: Twin flame, Đừng kết thúc hôm nay, Gặp lại năm ta 60, Có đau thì đau một mình và Em nên yêu cô ta.

Bên cạnh những hình ảnh ẩn dụ đặc sắc, album của Orange còn có concept khá thú vị khi các ca khúc không theo cùng một chủ đề nào cụ thể. Nói về điều này, nữ ca sĩ cho biết: “Để nói về album này, thật ra không có thể loại nào là chủ đạo mà là đa thể loại. Concept chính của album chính là Orange, một người ngoài đời với muôn hình vạn trạng và nhân cách. Buổi sáng tôi có thể rất năng động và vui vẻ, buổi chiều có thể rất lơ ngơ và không tập trung được, tất cả đều là Orange. Tôi đã cố gắng gom hết những mảng màu đó để vẽ nên bức chân dung về Orange”.

Trong quá trình sáng tác, Orange cũng tiết lộ về những sự thay đổi chóng vánh khi phải lựa chọn các ca khúc để đưa vào album. Trong đó, có những bài hát được sắp xếp sẵn thì một năm sau lại bị “ra rìa”, nhưng cũng có những bài hát chỉ thực hiện trong 1 - 2 ngày lại được đưa vào album.

Album lần này đánh dấu một Orange trưởng thành và định hình được rõ hơn về định hướng âm nhạc của mình: "Mang tính tự sự và bộc lộ về bản thân nhiều hơn". Dù rằng, tổng thể album có nhiều thể loại nhưng lại là một cách để người nghe không 'bị đuối' khi nghe toàn bộ các ca khúc trong đó. Nữ ca sĩ cũng cho thấy sự đa tài trong showcase khi vừa hát, vừa chơi nhạc cụ và cả trình diễn vũ đạo.

Ngoài ra, Orange cho biết thêm: “Quá trình sáng tác album kéo dài 2 năm nên có những giai đoạn Cam bị bí ý tưởng. Như Đừng tốt với em là chỉ viết được 1 đoạn là dừng rất lâu. Mãi sau này có sự hỗ trợ của Mew Amazing và cuối cùng là mảnh ghép của DT Tập Rap thì bài mới thật sự hoàn thiện. Có những trường hợp Orange sửa tới sửa lui phải 10 lần chỉ cho một đoạn nhạc, một phần mix hay một đoạn thu âm”.

Cũng trong showcase, Orange đã gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Châu Đăng Khoa, người đã giúp cô trên con đường trở thành ca sĩ. Ngoài ra, Orange cũng gửi lời cảm ơn đến anh Mew Amazing, anh Hứa Kim Tuyền, những người anh em đã giúp Orange lớn hơn rất nhiều.

Về mối quan hệ với Châu Đăng Khoa ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ nói: “Tôi có gửi lời mời cho anh Châu Đăng Khoa nhưng chưa nhận được phản hồi, nếu thời gian tới, anh có sự phản hồi thì tôi rất sẵn lòng để nói chuyện lại. Bây giờ, mỗi người đều có con đường riêng rồi, có những nỗi khổ chỉ nghe qua bên thứ ba cũng không đúng, dễ gây ra những hiểu lầm thì thôi tốt nhất là có duyên thì gặp nhau, không có duyên thì thôi, hy vọng đó không phải là năm 60 tuổi”.