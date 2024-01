Dàn nghệ sĩ gen Z ‘càn quét’ Làn sóng Xanh, Văn Mai Hương thắng lớn với nhiều cảm xúc vỡ òa

SVVN - Lễ trao giải 'Làn sóng Xanh' lần thứ 26 đã khép lại bằng những khoảnh khắc thăng hoa nhất của nghệ sĩ lẫn khán giả. Cũng như mọi năm, lễ trao giải luôn là một đại tiệc âm nhạc với những tiết mục đỉnh cao.

Lễ trao giải Làn sóng Xanh 2023 đã tiếp nối thành công truyền thống bao năm qua về tiêu chí là giải thưởng âm nhạc thường niên lâu đời và uy tín nhất tại Việt Nam. Năm nay, buổi lễ quy tụ đông đảo tên tuổi đình đám trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí.

Ngoài những màn biểu diễn đầy cuốn hút của các giọng ca đình đám V-pop, những khoảnh khắc của lễ trao giải năm nay cũng nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. “Bà hoàng meme thế hệ mới” Mỹ Linh đưa người xem ngược dòng về quá khứ bằng bản mashup loạt hit một thời gắn liền tên tuổi của nữ ca sĩ cũng như Làn sóng Xanh gồm: Hương ngọc lan, Trưa vắng và Chuyện tình. Năm nay, nữ diva cũng được BTC vinh danh với giải Thành tựu Làn sóng Xanh.

Tại hạng mục Top 10 Ca khúc được yêu thích nhất, dù giành cú đúp với Bật tình yêu lên và Cắt đôi nỗi sầu, Tăng Duy Tân đã thắng 4 giải gồm 2 giải thuộc hạng mục Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, giải Bài hát hiện tượng (dành cho Cắt đôi nỗi sầu) và giải Nam ca sĩ được yêu thích nhất.

Trong khi đó, tlinh cùng 2pillz và NewL nhận giải Hòa âm phối khí và dành lời tri ân đến toàn bộ ê kíp giúp mình làm ra MV Nếu lúc đó.

Cùng chiến thắng ở hạng mục Top 10 Ca khúc được yêu thích nhất còn có: À lôi (Double2T, producer Masew), Ngủ một mình (HIEUTHUHAI và Negav), Lệ lưu ly (Vũ Phụng Tiên, DT Tập Rap, producer Drum7), Mưa tháng sáu (nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, ca sĩ Văn Mai Hương cùng Grey D, Trung Quân), Nấu ăn cho em (Đen và Pia Linh) và Thị Mầu (sáng tác Nguyễn Hoàng Phong, ca sĩ Hòa Minzy).

Tại phần nhận giải này, rapper Đen đã làm khán phòng phải bật cười khi phát biểu: “Mình làm xong một bài nhạc là thấy chán, vậy sao khán giả nghe mãi mà vấn thấy hay?”.

Ngoài ra, Văn Mai Hương cũng thắng 4 giải, bao gồm: Top 10 ca khúc được yêu thích nhất, Ca khúc của năm và Sự kết hợp xuất sắc (đều nhờ vào thành công của Mưa tháng sáu) và Nữ ca sĩ của năm.

Grey D cũng có phần kết hợp ấn tượng bên cạnh các tiền bối Văn Mai Hương và Trung Quân trong mashup về mưa. Giọng ca gen Z này cũng mang về 4 chiếc cúp, trong đó có 3 chiếc cúp liên quan đến bài hát Mưa tháng sáu. Ngoài ra, Grey D còn đoạt giải Ca khúc được yêu thích trên radio (Đưa em về nhà) cùng với Chillies.

Trong khi đó, DTAP được vinh danh ở hạng mục Nhà sản xuất âm nhạc của năm. 2023 là một năm DTAP hoạt động năng nổ khi cùng Phương Mỹ Chi tạo nên sự thành công cho album Vũ trụ cò bay.

Với chủ đề We are the future, lễ trao giải Làn sóng Xanh 2023 còn là nơi tôn vinh những thế hệ tương lai của nhạc Việt thông qua phần biểu diễn của những gương mặt trẻ tuổi tài năng như: mashup Lệ lưu ly - Thị Mầu (Vũ Phụng Tiên), mashup À lôi - Nấu ăn cho em (Double2T và Pia Linh), Vũ trụ có anh (Phương Mỹ Chi), Chịu cách mình nói thua (Rhyder và Coolkid).

Và hai nhạc phẩm chất nhất album Loi choi của Wren Evans là Phóng đổ tim em và Tò te tí. Đây là những phần trình diễn được xem là bùng nổ và khuấy động không khí nhiều nhất tại chương trình năm nay.

Sau loạt ca khúc chủ đề của Làn sóng Xanh, chương trình trở lại phần trao giải thưởng với hạng mục MV của năm. Đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư cùng ca sĩ Hoàng Thùy Linh đã chiến thắng với MV Bo xì bo. Hoàng Thùy Linh chia sẻ, cô không dám nghĩ mình có thể nhận được giải thưởng này vì các sản phẩm khác trong danh sách đề cử đều xuất sắc.

Dù có độ cạnh tranh khốc liệt và khó đoán nhất năm nay, album Loi choi từ gương mặt gen Z Wren Evans đã được xướng tên tại hạng mục Album của năm với 30,4 % số phiếu bầu chọn. Lúc lên nhận giải, anh chàng đã làm cả khán phòng lắng đọng khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe của bố, đồng thời không quên dành nhiều sự biết ơn vì bố đã luôn sát cánh về tinh thần để anh có được thành quả như ngày hôm nay.

Còn Phương Mỹ Chi giành giải Gương mặt mới xuất sắc khi thoát khỏi ‘vùng an toàn’ dân ca. Bật khóc nức nở, nữ ca sĩ trẻ cho biết vốn mong chờ ngày này từ rất lâu. Đây là phần thưởng tinh thần mà cô cần nhất lúc này sau 10 năm đi hát và nỗ lực làm mới bản thân.

Còn tại hạng mục Ca sĩ đột phá, “dân tổ” Wren Evans tiếp tục lập thành tích mới khi vượt qua những tên tuổi hoạt động lâu năm như Cao Thái Sơn, Võ Hạ Trâm, Bảo Anh và Anh Tú. Wren Evans cho rằng album Loi choi đúng là bước ngoặt của anh, giúp anh hiểu rõ hơn về sự vất vả của người nghệ sĩ và quá trình chinh phục công chúng. Với giải thưởng này, Wren Evans nguyện cả đời sẽ toàn tâm toàn ý cống hiến cho nghệ thuật.

Trong những năm gần đây, lễ trao giải Làn sóng Xanh luôn tạo bất ngờ bằng tiết mục “đánh úp” và năm nay, “anh chồng quốc dân” Hà Anh Tuấn là cái tên “đảm nhận” vai trò này.

Trình bày nhạc phẩm Từ đống tro tàn – ‘đứa con tinh thần’ mới nhất chưa được phát hành ở bất cứ đâu - Hà Anh Tuấn và Duy Khang (ban nhạc Chillies) đã khiến khán phòng lắng lại với những giai điệu sâu lắng cùng thông điệp lạc quan, tích cực.

Nam rapper HIEUTHUHAI đã giành giải Nam ca sĩ được yêu thích. Trong phần phát biểu cảm xúc, HIEUTHUHAI tiết lộ mình là fan của rapper Đen và cảm ơn về tất cả những điều mà Đen đã làm vì những điều ấy đã tiếp thêm động lực cho HIEUTHUHAI kiên định với con đường mà mình đã chọn. HIEUTHUHAI cũng hy vọng tương lai, cộng đồng nhạc rap sẽ phát triển mạnh hơn để thể loại nhạc này có một hạng mục riêng tại Làn sóng Xanh.

Về phía nữ, sau 10 năm phấn đấu, sự cống hiến của Hòa Minzy cuối cùng cũng được mọi người công nhận bằng giải thưởng Nữ ca sĩ được yêu thích. Hòa Minzy nhìn lại hành trình mình đã bắt đầu với âm nhạc ra sao, sự chinh phục khán giả lẫn giải thưởng âm nhạc Làn sóng Xanh như thế nào và cảm thấy thật sự vinh dự khi nhận được giải thưởng này.