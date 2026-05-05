Ngôi vị cao nhất của 'Hoa hậu Việt Nam 2026' sẽ nhận được gì?

SVO - 'Hoa hậu Việt Nam 2026' đã chính thức khởi động, với loạt thông tin mới mẻ và giải thưởng 'khủng'.

Hoa hậu Việt Nam 2026 đã chính thức khởi động với nhiều thay đổi mới để kỷ niệm mùa giải thứ 20 của cuộc thi danh giá này. Vẫn giữ 4 tiêu chí Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, cuộc thi mong muốn tìm ra chủ nhân vương miện để tiếp nối các giá trị cao cả này.

Ngoài các hoạt động đã công bố, cuộc thi còn nhận được sự quan tâm của khán giả về các hạng mục giải thưởng quan trọng. Theo đó, Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 công bố giải thưởng chính thức gồm: vương miện Hoa hậu Việt Nam và 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng).

Á hậu 1 cuộc thi sẽ nhận giải thưởng chính thức 300.000.000 đồng (ba trăm triệu đồng). Á hậu 2 cuộc thi nhận giải thưởng chính thức 250.000.000 đồng (hai trăm năm mươi triệu đồng).

Ngoài ra, cuộc thi cũng chọn ra những thí sinh xuất sắc để trao các danh hiệu: Người đẹp biển, Người đẹp được bình chọn nhiều nhất, Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Thời trang và Thể thao. Mỗi giải thưởng trị giá 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

Thời gian đăng ký dự thi đến hết ngày 12/6/2026.

Thí sinh nộp đơn đăng ký dự thi (theo mẫu chung của Ban tổ chức) qua online và nộp trực tiếp khi đến thi Sơ khảo, hoặc qua đường bưu điện tại:

a) Đăng ký trực tiếp:

Miền Bắc: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Trụ sở báo Tiền Phong - số 15 Hồ Xuân Hương, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội /hoặc D29 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Miền Nam: Tiểu ban thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại TP. Hồ Chí Minh - số 384 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hoà, TP. Hồ Chí Minh.

Tây Nguyên: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - số 52 Trần Nhật Duật, Phường Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Miền Trung: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Miền Trung – số 339 Lê Thanh Nghị, Phường Hòa Cường, TP. Đà Nẵng /hoặc số 19 Ngô Gia Tự, Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Nghệ An: Văn phòng đại diện báo Tiền Phong tại Nghệ An - số 21 Hồ Xuân Hương, Phường Thành Vinh, Nghệ An.

Hotline tiểu ban thí sinh toàn quốc: 0981981975

b) Đăng ký Online

- Báo Tiền Phong điện tử

- Trang web: Hoa hậu Việt Nam 2026 , LaSoong

- Link đăng ký online khác do Ban Tổ chức thông báo trong quá trình tuyển sinh.

- Mẫu đơn nhận tại các địa điểm trên hoặc tải và in từ báo điện tử Tiền Phong hoặc Hoa hậu Việt Nam 2026

