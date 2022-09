Đang trên đỉnh cao sự nghiệp, bỗng sau một đêm 6 mỹ nhân đẹp nhất xứ Hàn rớt niềm tin của công chúng

SVVN - Ngoài sự nổi tiếng và lượng người hâm mộ, điều quan trọng đối với các nữ diễn viên Hàn Quốc là phải nhận được sự ưu ái của công chúng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, họ có thể mất trắng chỉ qua một đêm vì những tai tiếng, dẫn đến những thất bại đáng tiếc trong sự nghiệp.

Trong khi một trong số họ cố gắng lấy lại hình ảnh của mình, thì có những người không thể tìm kiếm lại được tình yêu của công chúng.

Thật không may, vào năm 2011, nữ diễn viên đã vướng vào một vụ bê bối nghiêm trọng, khi cô đột ngột bỏ tất cả lịch trình quay phim của mình và lên đường sang Mỹ. Để quay một bộ phim truyền hình, các diễn viên và nhân viên phải làm việc tích cực trong nhiều tháng. Vì các bộ phim thường được quay song song khi phát sóng, lịch trình dày đặc và có thể thiệt hại rất lớn nếu một diễn viên đột ngột rời bỏ vị trí của họ. Theo đó, vì Han Ye Seul là nữ chính của Spy Myung Wol, sự vắng mặt của cô đã gây ra sự gián đoạn nghiêm trọng cho quá trình sản xuất loạt phim này.

Trong khi Han Ye Seul chỉ ra rằng có những trường hợp bị ngược đãi trên phim trường, phần lớn công chúng Hàn Quốc cho rằng nữ diễn viên đã phản ứng thái quá khi mọi người phải làm việc chăm chỉ. Cuối cùng, Han Ye Seul đã gửi lời xin lỗi đến ê kíp sản xuất và tiếp tục quay phim, đồng thời phải tạm ngừng hoạt động 2 năm trước sức ép của dư luận.

Tuy nhiên, vào năm 2014, Song Hye Kyo đã bị hủy hàng loạt hợp đồng sau scandal trốn thuế và bị chỉ trích gay gắt vì cô chỉ xin lỗi sau khi tin tức về vụ việc được tung ra. Vào thời điểm đó, công ty quản lý của Song Hye Kyo giải thích rằng thuế của cô đã bị kế toán tính sai, nhưng công chúng từ chối tin vào những tuyên bố này. Kết quả là, Song Hye Kyo đã phải nghỉ một thời gian dài, trước khi trở lại thành công với siêu 'hit' Descendants of the Sun.

Thật không may, Yoon Eun Hye sau đó đã bị “chôn vùi” trong những lời chỉ trích về kỹ năng diễn xuất của cô ấy và mất đi sự yêu mến của công chúng vào năm 2015, khi cô ấy bị buộc tội ăn cắp thiết kế thời trang từ một nhà thiết kế trong nước. Đặc biệt, vào thời điểm đó, nữ diễn viên được ca ngợi về kỹ năng thiết kế và được mời tham gia chương trình thời trang Trung Quốc, nhưng cư dân mạng tìm thấy nhiều điểm tương đồng giữa các thiết kế của cô và các bộ sưu tập trong quá khứ, cũng như một nhà thiết kế đích thân buộc tội Yoon Eun Hye. Kết quả là sự nổi tiếng của Yoon Eun Hye ngày càng giảm sút, và mặc dù nữ diễn viên đã phần nào khôi phục được vị thế của mình, nhưng cô chưa bao giờ tìm lại được vinh quang trước đây.

Với vẻ đẹp ấn tượng và đậm chất điện ảnh, cùng với kỹ năng diễn xuất tốt, Kim Min Hee đã trở thành một 'ngôi sao' thực lực được khán giả trong nước tin tưởng và quốc tế công nhận với những giải thưởng danh giá. Vì Kim Min Hee đã hẹn hò với nhà làm phim đã kết hôn Hong Sang Soo vào năm 2016, nên tất cả sự ngưỡng mộ và kỳ vọng của khán giả dành cho cô ấy đã hoàn toàn biến mất. Ngay lập tức, công chúng quay lưng với Kim Min Hee. Kể từ thời điểm đó, không ai ngoài Hong Sang Soo dám mời cô đóng phim. Các rạp chiếu phim ở Hàn Quốc cũng không chiếu phim mà Kim Min Hee đóng. Kim Min Hee hoàn toàn “biến mất” trong giới phim ảnh.

Go Hyun Jung liên tục gặt hái được thành công kể từ khi cô bắt đầu đóng phim trở lại sau khi chia tay chồng, và cô cũng nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao. Là một diễn viên có kỹ năng và kinh nghiệm, việc Go Hyun Jung rút lui khỏi bộ phim Return khi công chiếu vào năm 2018 đã khiến công chúng giật mình. Nữ diễn viên và đạo diễn đã tranh cãi và cuối cùng bỏ dự án. Sự việc xảy ra đột ngột, sau đó Park Jin Hee đã thay thế cô. Danh tiếng và địa vị của Go Hyun Jung giảm sút do sự cố này.

Danh tiếng của cô tăng vọt, đã đưa Seo Ye Ji bước vào danh sách những diễn viên hàng đầu. Nhưng mọi thứ đã kết thúc vào năm 2021, khi vụ bê bối mà trong đó bạn trai cũ của Seo Ye Ji là Kim Jung Hyun, người đã đối xử thô lỗ với bạn diễn Seohyun, bị đào lên. Mọi chuyện không liên quan đến Seo Ye Ji, nhưng cuối cùng, cô lại bị lôi vào vụ lùm xùm. Cô bị tố thao túng bạn trai cũ. Công chúng ngay lập tức quay lưng với cô. Ngay cả khi cô trở lại vào năm 2022 với Eve, khán giả Hàn Quốc vẫn chưa tha thứ cho cô.