Dương Bùi Vinh: Hai năm liền đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp Trung ương, đam mê nghiên cứu khoa học

SVO - Với Dương Bùi Vinh (tân cử nhân, khoa Sử - Địa - Chính trị, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng) nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn - Hội là những mảnh ghép bổ trợ để phát triển bản thân. Bằng nỗ lực và tinh thần không ngại thử sức, hai năm liền Bùi Vinh đạt danh hiệu ‘Sinh viên 5 tốt’ cấp Trung ương. Đây là một dấu mốc đáng nhớ trên hành trình đại học, nhưng theo Vinh, điều giá trị hơn cả là những trải nghiệm và bài học tích lũy được sau mỗi lần thử sức.

Dương Bùi Vinh (tân cử nhân, khoa Sử - Địa - Chính trị, trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng).

Dấu ấn “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

Sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề giáo, khi cả ba và mẹ đều là giảng viên, Vinh cho biết, bản thân sớm hình thành ý thức về việc học tập và trách nhiệm tiếp nối những giá trị của gia đình. Ngay từ năm nhất đại học, chàng trai đến từ TP. Huế lựa chọn nghiên cứu khoa học để “đào sâu” kiến thức chuyên ngành và rèn luyện tư duy học thuật.

Bùi Vinh tham gia báo cáo khoa học NAFOSTED năm 2025.

Tuy nhiên, đề tài nghiên cứu đầu tiên của Vinh phải dừng giữa chừng khi gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai. Theo Vinh, chính những thất bại ban đầu đã giúp bản thân nhìn nhận rõ hơn về yêu cầu của hoạt động nghiên cứu, từ phương pháp làm việc đến tính kiên trì và khả năng quản lý thời gian.

“Nghiên cứu khoa học rất khó đối với sinh viên vì không chỉ cần ý chí, sự kiên nhẫn mà còn đòi hỏi tư duy phản biện, kiến thức chuyên môn và phương pháp nghiên cứu phù hợp. Nhưng chính những ngày tháng miệt mài tìm tòi và cả những lần thất bại đã giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều”, Vinh chia sẻ.

Sau những lần thử sức đầu tiên, Vinh từng bước đạt nhiều kết quả như: Giải Nhất nghiên cứu khoa học cấp khoa và cấp trường, giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2024 cùng nhiều bài viết được công bố trong kỷ yếu hội thảo và tạp chí có chỉ số ISBN hoặc ISSN.

Song song với học tập và nghiên cứu, Vinh tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Động lực ban đầu của Vinh là tham gia để tích lũy điểm rèn luyện. Qua quá trình trải nghiệm, Vinh dần xem các hoạt động phong trào là môi trường để rèn luyện kỹ năng thực tế, khả năng làm việc nhóm và tinh thần trách nhiệm. Bước ngoặt mở ra khi Vinh tiếp cận với phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Nam sinh cho rằng, đây không chỉ là một danh hiệu mà còn là quá trình rèn luyện toàn diện trên các phương diện đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập.

Hai năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025).

“Đối với mình, 'Sinh viên 5 tốt' không đơn thuần là một danh hiệu để trưng bày mà mà nó là một thước đo giúp bản thân từng bước hoàn thiện trên cả năm phương diện. Quá trình chinh phục danh hiệu này giúp mình rèn luyện tính kỷ luật, tinh thần tiên phong và trách nhiệm với cộng đồng”, Vinh tâm sự. Việc hai năm liên tiếp (năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025) được trao tặng danh hiệu thể hiện quá trình rèn luyện và phấn đấu của nam sinh đến từ TP. Huế.

Bên cạnh đó, Vinh còn được tuyên dương là “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp TP. Đà Nẵng, đạt danh hiệu “Sinh viên xuất sắc toàn diện”, giải Khuyến khích Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên cấp Bộ cùng nhiều thành tích trong nghiên cứu khoa học và hoạt động phong trào.

Bùi Vinh là “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp TP. Đà Nẵng.

Trưởng thành từ những thử thách

Để cân bằng giữa học tập và hoạt động phong trào, Vinh xây dựng kế hoạch ưu tiên nhiệm vụ chuyên môn nhưng vẫn dành thời gian phù hợp cho các hoạt động xã hội. Theo Vinh, việc lựa chọn những chương trình phù hợp với khả năng của bản thân giúp tránh tình trạng quá tải và duy trì hiệu quả trong cả hai lĩnh vực.

Một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất của Vinh là năm học đầu tiên khi cùng lúc tham gia nhiều cuộc thi học thuật và triển khai nghiên cứu khoa học. Áp lực kéo dài khiến nam sinh rơi vào trạng thái kiệt sức, kết quả học tập bị ảnh hưởng và dự án nghiên cứu đầu tiên cũng không đạt như kỳ vọng.

Sau khoảng thời gian đó, Vinh thay đổi cách quản lý công việc, học cách đánh giá khả năng của bản thân trước khi nhận thêm nhiệm vụ và xây dựng kế hoạch dài hạn. Theo Vinh, những trải nghiệm này giúp bản thân hình thành tính kỷ luật và khả năng thích nghi tốt hơn với áp lực. “Mình không muốn quá ám ảnh với việc phải đạt thành tích ngay lập tức. Điều quan trọng hơn là xây dựng năng lực nền tảng, duy trì sự kỷ luật và khả năng thích ứng lâu dài. Mình tin đó mới là tiền đề cho sự phát triển bền vững của mỗi sinh viên”, Vinh bày tỏ.

Tham gia các chương trình giao lưu sinh viên quốc tế.

Không chỉ dành thời gian cho học tập và nghiên cứu, Vinh còn tham gia nhiều hoạt động tình nguyện như: Hiến máu nhân đạo, nấu cháo cho bệnh nhân, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số và các chiến dịch Mùa hè xanh tại địa phương.

“Chiến sĩ” tham gia chiến dịch “Mùa Hè Xanh”.

Trong thời gian tới, Vinh mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học và làm việc đúng chuyên môn được đào tạo.

Một số thành tích nổi bật của Dương Bùi Vinh: - Bằng khen “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương (năm học 2023 - 2024 và 2024 - 2025). - Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp TP. Đà Nẵng (năm học 2023 - 2024 và 2024-2025 ). - Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2023-2024 của Giám đốc ĐH Đà Nẵng. - Giấy khen có thành tích đạt sinh viên xuất sắc toàn diện năm học 2023-2024 của Hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng. - Đạt giải Khuyến khích tại Giải thưởng Khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục Đại học năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Đạt giải Nhất Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường ĐH Sư phạm, ĐH Đà Nẵng, năm học 2023-2024.

Ảnh: NVCC