Nữ sinh Cao đẳng Dược TW Hải Dương ghi dấu ấn từ học tập, khởi nghiệp đến hoạt động cộng đồng

SVO - Ngay từ năm nhất tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Nguyễn Hương Ngọc Lan (lớp 18A1) đạt kết quả học tập loại Xuất sắc và giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi học thuật, đổi mới sáng tạo, hoạt động Đoàn - Hội. Là Đảng viên, Ủy viên Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng, Trưởng khóa K18 và Lớp trưởng 18A1, Ngọc Lan ghi dấu bằng thành tích học tập, hoạt động phong trào và công tác sinh viên.

Chọn nghề Dược từ khát vọng chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Mỗi người trẻ đều có một cách riêng để định nghĩa về thanh xuân. Với Ngọc Lan, thanh xuân là hành trình không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến vì cộng đồng. Khép lại năm học thứ nhất với nhiều dấu ấn nổi bật, nữ sinh tự hào khi nhìn lại chặng đường khởi đầu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Nguyễn Hương Ngọc Lan (năm nhất Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương).

Chia sẻ về cơ duyên đến với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Ngọc Lan cho biết: “Cơ duyên đưa mình đến với Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương xuất phát từ niềm đam mê với những viên thuốc và mong muốn được góp phần chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Nhận thức được tầm quan trọng của ngành Y Dược, mình luôn tự nhắc nhở bản thân phải nghiêm túc, chỉn chu và không ngừng nỗ lực trong học tập".

Ngay từ học kỳ đầu tiên, với sự hướng dẫn tận tình của các giảng viên cùng tinh thần học tập nghiêm túc, cô đã đạt kết quả xếp loại Giỏi. Bước sang học kỳ hai, Ngọc Lan tiếp tục đặt ra những mục tiêu cao hơn, không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng để phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc.

Không chỉ nổi bật trong học tập, nữ sinh lớp 18A1 còn tích cực tham gia các sân chơi học thuật, sáng tạo và đạt nhiều thành tích ấn tượng. Cô giành giải Nhì hoạt động đăng tải bài thu hoạch Tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa; giải Nhì cuộc thi “Ấn tượng học sinh, sinh viên HCCP 2026”; giải Nhì cuộc thi “Cùng AI kể chuyện HCCP 2026”. Đặc biệt, Ngọc Lan cùng các thành viên trong nhóm xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp HCCP cấp trường, đồng thời lọt vào vòng Bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn năm 2026.

Song song với thành tích học tập và nghiên cứu sáng tạo, nữ sinh còn tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội và các hoạt động tình nguyện. Cô hiện là Ủy viên Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng và được công nhận là Đảng viên chính thức vào ngày 19/6/2026.

Trong năm học vừa qua, Ngọc Lan được Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương tặng Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025; được trao Giấy chứng nhận tích cực tham gia chương trình tình nguyện “Đông ấm vùng cao năm 2025”. Bên cạnh đó, cô còn thường xuyên tham gia các đợt hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Với vai trò Trưởng khóa K18 và Lớp trưởng lớp 18A1, Ngọc Lan luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động kết nối, hỗ trợ các thành viên trong lớp, xây dựng tập thể đoàn kết, tạo động lực thi đua học tập và rèn luyện. Đối với nữ sinh, thành công không chỉ được đo bằng kết quả của bản thân mà còn là sự tiến bộ và trưởng thành của cả tập thể.

Học tập, cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực

Bước vào môi trường cao đẳng với khối lượng kiến thức chuyên ngành lớn, Ngọc Lan không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Khối lượng công việc dày đặc khi vừa học tập, tham gia các cuộc thi, vừa đảm nhiệm vai trò Trưởng khóa K18, Lớp trưởng lớp 18A1 và Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường đã có thời điểm khiến Ngọc Lan gặp không ít áp lực.

Chia sẻ về hành trình ấy, Ngọc Lan cho biết: “Những lúc khó khăn nhất, mình luôn nhận được sự đồng hành và động viên từ các thầy cô. Thầy cô không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn mà còn dạy mình về y đức, bản lĩnh nghề nghiệp và cách quản lý thời gian để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những kết quả đạt được hôm nay là món quà ý nghĩa nhất mình muốn gửi tới các thầy cô".

Không chỉ nỗ lực trong học tập, nữ sinh Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương còn tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng như chương trình "Đông ấm vùng cao", "Tiếp sức mùa thi" và các đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân cùng nhà trường và đội ngũ y, bác sĩ. Đối với cô, mỗi hành trình tình nguyện không chỉ là cơ hội sẻ chia mà còn giúp bản thân trưởng thành hơn. Ngọc Lan chia sẻ: “Những trải nghiệm thực tế giúp mình rèn luyện sự thấu cảm, lòng nhân ái, kỹ năng giao tiếp và tinh thần trách nhiệm. Đó là những bài học quý giá mà sách vở không thể mang lại".

Từ hành trình học tập và cống hiến của mình, Ngọc Lan mong muốn gửi gắm thông điệp đến các bạn trẻ: “Đừng ngần ngại ước mơ hay e ngại thử thách. Hãy học hết mình, sống có trách nhiệm và cống hiến bằng cả trái tim. Mỗi việc làm nhỏ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị tích cực cho cộng đồng và xã hội".

Lấy phương châm "Hãy sống như một đóa hoa, không chỉ đẹp ở sắc màu mà còn phải tỏa hương thơm ngát cho đời" làm kim chỉ nam, Ngọc Lan luôn nỗ lực học tập, rèn luyện và cống hiến. Cô mong muốn tiếp tục phấn đấu để xứng đáng với truyền thống của Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, trở thành người cán bộ y tế vừa vững chuyên môn, vừa sáng y đức.

(Ảnh: NVCC)