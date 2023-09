Đội trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) đoạt giải Nhất cuộc thi An toàn thông tin Việt Nam

SVVN - Ngày 16/9, tại trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM) và trường ĐH Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt Hàn, ĐH Đà Nẵng (VKU) đã diễn ra vòng Chung kết cuộc thi An toàn thông tin Việt Nam - 'Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge 2023'.

“Digital Dragons: The Cybersecurity Challenge 2023” là cuộc thi dành cho sinh viên các trường đại học trên cả nước yêu thích công nghệ thông tin cũng như an toàn, an ninh thông tin, nhằm tạo ra một sân chơi hấp dẫn và bổ ích, khuyến khích sự học hỏi và sáng tạo trong lĩnh vực này.

Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi đã thu hút 100 đội thi (tương đương 500 thành viên) đến từ các trường đại học trên toàn quốc. Trong đó đội "P3", trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐHQG TP. HCM), với 4 sinh viên: Nguyễn Đăng Nguyên - Tài năng ATTT 2020, Tô Đỉnh Nguyên - Tài năng ATTT 2020, Lê Khắc Trung Nam - Tài năng ATTT 2021 và Lê Thanh Duẩn - Chất lượng cao ATTT 2019 đã thi đấu rất xuất sắc.

Qua 4 vòng thi Sơ loại, Tứ kết, Bán kết (bằng hình thức trực tuyến), vòng Chung kết, vào ngày 16/9, bằng hình thức trực tiếp, tại VKU đã thu hút 100 đội thi với hơn 400 thí sinh đến từ hơn 25 trường đại học, học viện trong cả nước.

Trải qua 4 giờ đồng hồ thi đấu căng thẳng và gay cấn, giải Nhất đã thuộc về đội "P3" (trường ĐH Công nghệ thông tin, ĐHQG TP. HCM); giải Nhì thuộc về đội "r3kapig" (ĐH Duy Tân); giải Ba thuộc về đội "PepeAgane" (trường ĐH Bách khoa, ĐHQG TP. HCM) và 2 giải Khuyến khích được trao cho các đội "A.k.a.t.s.u.k.i" và "Ctrl Shift N" (Phân hiệu Học viện Kỹ thuật mật mã tại TP. HCM), với tổng giá trị giải thưởng trao cho các đội hơn 100 triệu đồng.