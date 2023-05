Đông Nhi ‘gây thương nhớ’ với nhan sắc ngày càng thăng hạng làm V-net tò mò hé lộ điều bí mật này

SVVN - Đông Nhi bất ngờ 'úp mở' về dự án kỷ niệm 15 năm ca hát khiến dân tình mong chờ. Nhan sắc của nữ ca sĩ cũng khiến V-net thích thú bởi ngày càng thăng hạng.

Chưa đầy một tháng sau khi ra mắt Người ôm pháo hoa - The moon in the sun mang tới một Đông Nhi “xưa nhưng không cũ”, nữ ca sĩ tiếp tục ra mắt MV Những tháng năm tươi đẹp - The fool in the sun để kỷ niệm 15 năm ca hát. Đông Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc trong trẻo, dịu dàng, dường như ‘thời gian đã bỏ quên’ cô.

Đây tiếp tục là một sáng tác của nhóm DTAP, đứng sau thành công của See tình. Ở ca khúc này, DTAP sử dụng hình ảnh của những bản ‘hit’ của Đông Nhi một thời như: Ngọt ngào, Ký ức phím dương cầm, Bối rối, cùng các câu từ khá quen thuộc với âm nhạc của Đông Nhi như: “Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ”, “nàng trăng”, “thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa”, “Baby, I need you”… kết hợp với giai điệu hoàn toàn mới mẻ, dễ nghe, dễ thuộc như cách DTAP thực hiện những ca khúc ‘hit’ của mình.

Nói một cách dễ hiểu, ca khúc này được ví như một hành trình gom nhặt những cảm xúc nguyên thuỷ nhất trong âm nhạc của Đông Nhi với những khung hình cũ, những lá thư, những dòng lưu bút, những chiếc váy cũ đã sờn, những bài nhạc xưa trên radio. Chính những đồ vật cũ ấy đã tạo nên một Đông Nhi được mọi người yêu mến trong suốt hành trình âm nhạc 15 năm của mình.

Sử dụng dòng nhạc bossa nova tạo cho khán giả một cảm giác hoài niệm, kết hợp với một chút chất teen pop của thời 2008, Đông Nhi và DTAP mong muốn khơi gợi lại những ký ức đẹp đẽ nhất, đưa khán giả về một khoảng thời gian gọi là thanh xuân.

Đó là những tình đầu ngây thơ, những lần bịn rịn chia tay bạn bè khi đến mùa xa nhau, là những lần theo đuổi nhỏ lớp trưởng, những lần quậy phá cùng bạn bè, hay đó cũng là những tình cảm dành cho thần tượng của mình. Tất cả những cung bậc cảm xúc vui buồn đều được DTAP khắc họa qua sáng tác lần này.

Nếu Người ôm pháo hoa mở đầu cho việc trở lại thời điểm của những sự khởi đầu đơn sơ nhất thì Những tháng năm tươi đẹp giúp Đông Nhi gom nhặt từng mảnh cảm xúc nguyên vẹn nhất ở thời điểm ấy, từ đó góp phần tạo ra một Đông Nhi mới của năm 2023 mang trong mình những cảm xúc như thời điểm ban đầu vừa ra mắt công chúng, cùng với đó là một ngọn lửa nghề đang lại cháy mạnh mẽ để có thể khám phá và chinh phục những mục tiêu tiếp theo trên hành trình âm nhạc của mình.

Cũng giống như MV Người ôm pháo hoa, phần hình ảnh của Những tháng năm tươi đẹp được Đông Nhi thực hiện tối giản là những thước phim xinh đẹp của nữ ca sĩ tại Nhật Bản vào thời điểm mùa hoa anh đào nở rực rỡ. Tưởng như không liên quan nhưng khung cảnh như trong truyện tranh Nhật Bản kết hợp với những âm thanh đậm chất thanh xuân đã tạo nên một sự hoà hợp cho MV.

Với hai sản phẩm mới, Đông Nhi và DTAP đã tạo ra không gian âm nhạc như khiến khán giả du hành thời gian về những năm 2008. Một âm nhạc ở năm 2023 nhưng cảm giác và hình ảnh lại hiện lên những năm mười mấy đôi mươi của thế hệ 8X - 9X. Ngoài ra, cũng từ tên tiếng Anh, Đông Nhi đang dần hé lộ về một dự án đặc biệt cho cột mốc kỉ niệm 15 năm ca hát của nữ ca sĩ.