Dự án ‘Làng Trà’: Câu chuyện về sức khỏe và văn hóa Việt

SVVN - Dự án ‘Làng Trà’ đã giúp nhóm bạn sinh viên TP. HCM đoạt giải Á quân Cuộc thi Khởi nghiệp Sinh viên trường ĐH Công nghệ TP. HCM 2023 và mới đây dự án tiếp tục lọt vào top 10 "Talent Hub - Viet Nam Startup Wheel 2023".

Lọt top 10 tại "Talent Hub - Viet Nam Startup Wheel 2023" là một sự vỡ òa cảm xúc đối với Lê Trung Nhân, Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Quốc Chung, Võ Thị Kim Phúc đến từ khoa Quản trị Du lịch Nhà hàng Khách sạn và Khoa Quản trị Kinh doanh, trường ĐH Công nghệ TP. HCM. “Thật sự, lúc đầu thì nhóm cũng hy vọng được vào vòng Sơ khảo, top 100. Đây là sân chơi quá lớn dành cho các công ty hoặc dự án khởi nghiệp đang bắt đầu khi cuộc thi này còn có cả các thí sinh quốc tế”, các thành viên trong nhóm bày tỏ.

Dự án “Làng Trà” do Lê Trung Nhân sáng lập, Võ Thị Kim Phúc đồng sáng lập, Nguyễn Quốc Chung thực hiện mảng thiết kế và Nguyễn Thị Thu Hương là đại sứ thương hiệu. Nói về cơ duyên thành lập dự án, nhóm trưởng Lê Trung Nhân cho biết: “Ý tưởng ban đầu của mình là do ba mình rất thích uống trà Bắc. Một số người thân mình bị đau lưng khi trái gió trở trời, bản thân mình thì đau dạ dày nhưng không thích ăn nghệ. Mình và các bạn vào cuối tuần cũng hay uống trà với nhau. Những loại trà chúng mình uống khá công phu và cách uống cũng hỗ trợ sức khỏe. Trong nhóm, có hai bạn có nhiều năm trong việc nghiên cứu về sản phẩm sinh học nên nhóm cũng mày mò và tìm kiếm những dược liệu tốt cho sức khỏe. Sau thời gian nghiên cứu, tháng 1/2023, nhóm đã chọn cho mình được hai sản phẩm là trà thài lài kết hợp đỗ đen và trà hạt vải”.

Nói thêm về tên và logo của dự án “Làng Trà”, nhóm sinh viên cho biết tất cả đều mang câu chuyện về sức khỏe và văn hóa Việt Nam gắn vào trong ý nghĩa của sản phẩm.

Trước khi đạt thành tích lọt top 10 "Talent Hub - Viet Nam Startup Wheel 2023", nhóm trưởng Lê Trung Nhân đã từng nhận nhiều giải thưởng: giải Nhì cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh Bình Phước và là đại diện tỉnh tham gia cấp quốc gia; giải Nhất cuộc thi thiết kế Poster phòng chống tác hại thuốc lá năm 2023; Á quân ‘Hutech Startup Wing 2023’; Top 6 sinh viên hệ mới trường ĐH Công nghệ TP. HCM do VTV3 tổ chức; Second Prire Potatoes USA Culinary Challenge Year 2022; Á quân Potatoes USA 2022 tại trường ĐH Công nghệ TP. HCM; Dự án gọi vốn khởi nghiệp xuất sắc nhất ‘Hutech Startup Wings 2022’; Quán quân toàn quốc The Trilogy Competition 2021; Á quân ‘Hutech Startup Wings 2021’; Top 100 ‘Startup Wheel 2021’; ‘Top 100 CIC 2021’.

Đối với nhóm, "Talent Hub - Vietnam Startup Wheel 2023" là cuộc thi có ý nghĩa đặc biệt. “Đây giống như là một cánh cửa mới giúp chúng mình mở rộng được tầm nhìn, học hỏi được nhiều kiến thức thông qua các dự án từ trong và ngoài nước. Trong quá trình tham gia, tụi mình được giao lưu tiếp xúc các nền văn hóa khác nhau với những vị khách, giám khảo và cả các anh chị, bạn bè đến từ các nước như Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản...”, Võ Thị Kim Phúc bày tỏ.

Với loạt thành tích xuất sắc của Nhân cùng mỗi thành viên mang mỗi màu sắc riêng biệt, nhóm sinh viên đã làm việc với nhau rất ăn ý. Các thành viên đều coi nhau như anh chị em, đều giúp đỡ lẫn nhau rất nhiệt tình.

Chia sẻ về những ấp ủ trong tương lai với dự án, nhóm bạn trẻ mong muốn có thêm những nhà đầu tư hợp tác. Ngoài ra, nhóm mong muốn sản phẩm được thương mại hóa và bán trên sàn giao dịch. “Nhóm mong muốn mang sản phẩm và văn hóa Việt Nam đến người tiêu dùng Việt và bạn bè quốc tế”, Lê Trung Nhân bộc bạch.