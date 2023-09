Hành trình đạt học bổng North Carolina State University của nam sinh viên ngành Dược học

Trước khi nhận được học bổng tại North Carolina State University, Cao Xuân Peter từng là một trong ba sinh viên tham gia dự án “Erasmus+ KA107” tại ĐH East Anglia (UEA). Nam sinh cho biết: “Dự án mà mình tham gia là UKA - PEN (UK - Asian Pharmacy Education Network – Mạng lưới các trường giảng dạy Dược tại Anh Quốc và châu Á), có sự tham gia của UEA và các trường có giảng dạy Dược ở Việt Nam, bao gồm trường ĐH Y Dược TP. HCM, trường ĐH Y Dược Cần Thơ, trường ĐH Tây Nguyên, trường ĐH Phenikaa”.

Chia sẻ thêm về chuyến đi này, nam sinh cho biết, anh có cơ hội tìm hiểu văn hóa, trải nghiệm cuộc sống như một người bản xứ thực thụ, tuy còn nhiều khó khăn trong việc thích ứng thời tiết, văn hóa giao tiếp quốc gia.

Việc đạt được học bổng chuyên ngành Hóa Lý với Cao Xuân Peter là một niềm tự hào, anh hạnh phúc vì “quả ngọt” này đã chứng minh năng lực, sự cố gắng của mình được công nhận. “Đạt được học bổng lần này khiến mình cảm thấy biết ơn những người đã luôn đồng hành để giúp đỡ mình, đồng thời cũng tò mò về những cơ hội và thách thức mà học bổng tiến sĩ tại Mỹ mang lại. Mình có thể cảm thấy tự tin hơn trong việc thực hiện các dự án nghiên cứu và đóng góp vào lĩnh vực học thuật của mình”, Cao Xuân Peter bày tỏ.

Nói về hành trình đạt được học bổng, anh cho rằng, đây là một hành trình dài và thường xuyên trao đổi với các giáo sư, những người đi trước từng nhận học bổng để lấy kinh nghiệm. Cao Xuân Peter "bật mí": “Các học bổng thường yêu cầu điểm số học tập tốt, nên mình luôn cố gắng để có thành tích học tập xuất sắc để tăng cơ hội được chọn. Việc nộp đơn học bổng đòi hỏi phải viết một bức thư xin học bổng hay một bài luận ngắn, mình thường xuyên luyện khả năng viết để có thể thuyết phục người đọc. Tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp cũng rất quan trọng để mình chinh phục được học bổng, nắm vững tiếng Anh và giao tiếp tốt chính là lợi thế của mình”.

Peter cho biết, việc tham gia những hoạt động này giúp anh có thể bổ sung kinh nghiệm, kỹ năng lãnh đạo cũng như làm đẹp hồ sơ. Nói về lý do chọn North Carolina State University, anh tâm sự: “Mình chọn North Carolina State University vì trường có nhiều giáo sư lĩnh vực cao trong ngành mình muốn hướng đến, ngoài ra cũng là nơi mình muốn tham quan từ khi còn bé”.

Với Cao Xuân Peter, thành công của anh cũng có thể được được xem là sự động viên về mặt tinh thần đối với các bạn sinh viên trong trường. “Mình sẽ hoàn thành bằng tiến sĩ và giúp đỡ nhiều bạn trẻ Việt Nam theo đuổi ước mơ du học”, Peter khẳng định.

Những hoạt động xã hội nổi bật của Cao Xuân Peter

- Tình nguyện mùa Hè 2018: Dạy học cho các em vùng sâu vùng xa (2018) tại giáo xứ Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

- Tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ bệnh viện Hùng Vương (2018 đến nay).

- Thành viên ban Truyền thông tổ chức YSD (Youth Sustainable Development) (2018 - 2020).

- Trao đổi sinh viên Singapore qua dự án “Design Odyssey" tại Bến Tre (2018 - 2019).

- Thành viên ban Truyền thông “Winter school sustainable development” diễn ra tại ICISE (International Centre for Interdisciplinary Science and Education) (9/2019 - 4/2020).

- Thành viên Ban Tổ chức dự án RAONATTI: Trao đổi sinh viên Hàn tại Việt Nam.

- Thành viên ban truyền thông dự án “Chúng tôi hay chúng ta" (5/2020 - 12/2020) bởi DrD (Disability Research and Capacity Development Center).

- Trưởng ban Truyền thông dự án “Xuôi Ngược Mekong" do British Council tài trợ (4/2021 - 10/2021).

- Thành viên ban vận hành VSOD (Vietnam school of development) (2022 - 2023).