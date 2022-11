'Đúng bài nhưng sai thời điểm': Lần trở lại vô cùng 'ổn áp' nhưng lại lận đận của LE SSERAFIM

SVVN - Hàng loạt tin vui ào đến dồn dập thời gian qua có phải dấu hiệu may mắn cho thấy Hoa hậu Ngọc Châu sẽ làm nên chuyện ở đấu trường "Miss Universe 2022" sắp tới?

SVVN - Thành công lớn của ca khúc "Waiting for you" trong thời gian gần đây, MONO đã trở thành gen Z được đón nhận ở V-pop. Dù vẫn còn nhiều tranh cãi nhưng giọng ca này đang dần thoát khỏi "cái bóng" quá lớn của anh trai Sơn Tùng M-TP.

SVVN - Trailer thứ hai của “Avatar: The way of water” (Avatar: Dòng chảy của nước) đã hé lộ những đại cảnh mãn nhãn ở hành tinh Pandora, từ vương quốc dưới lòng đại dương, đi sâu vào những khu rừng nơi chủng tộc người Navi sống chung với các loài sinh vật kỳ lạ.