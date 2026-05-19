Dương Dương khiến cõi mạng 'dậy sóng' bởi vẻ đáng yêu

SVO - Bộ phim truyền hình 'Vũ Lâm Linh' đã tổ chức sự kiện câu lạc bộ người hâm mộ trên Douyin (TikTok) tại Hàng Châu. Các diễn viên chính đều xuất hiện để quảng bá phim và thậm chí còn thể hiện khía cạnh đáng yêu của mình.

Vũ Lâm Linh kể về Triển Chiêu (Dương Dương), hiện là một cận vệ hoàng gia cấp bốn, nhận được bằng chứng từ một người bạn cũ về một vụ án chưa được giải quyết và bắt đầu cuộc hành trình tìm ra sự thật. Khi vô tình nắm giữ chứng cứ quan trọng liên quan đến âm mưu phản quốc, anh trở thành mục tiêu truy sát của cả hai phe hắc - bạch. Trên đường chạy trốn để tìm ra chân tướng, anh được sự đồng hành của đại tiểu thư Hoắc Linh Lung (Chương Nhược Nam).

Tại sự kiện, Dương Dương cho biết, nhân vật Triển Chiêu rất cuốn hút: "Anh ấy không chỉ giỏi đánh nhau mà còn gánh vác nhiều trách nhiệm và che giấu nhiều điều, điều đó thực sự khiến tôi rất thích nhân vật này. Triển Chiêu đặc biệt điềm tĩnh và kiên nhẫn, càng xem càng cuốn hút".

Dương Dương thậm chí còn bắt chước tư thế chạy của Chương Nhược Nam rất giống, trông vừa đẹp vừa đáng yêu. Dương Dương và Chương Nhược Nam cũng có những trò đùa dễ thương, bắt chước mèo đấm, thỏ ôm ấp và nháy mắt, cùng nhiều trò khác.