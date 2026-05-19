'Mỹ nhân gia đình là số 1' bị 'nhốt ngoài cửa', chỉ hai tuần sau khi kết hôn

Vào ngày 18/5, Shin ji đã đăng tải một video ngắn lên tài khoản cá nhân của mình, kèm theo chú thích: "Tại sao tôi lại như thế này?". Trong video, Shin ji thể hiện một khía cạnh tinh nghịch, cầm hai quả bóng bay hình trái tim lấp lánh và vẫy chúng với vẻ mặt rạng rỡ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng thay đổi tâm trạng và thu hút sự chú ý bằng cách viết, "Tôi muốn ở một mình một lúc, vậy nên, làm ơn hãy đi đi". Sau đó, cô thêm chú thích, "Tại sao tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà?", vào một bức ảnh cô ấy đang ngồi xổm trước nhà. Những bài đăng, được dàn dựng như một đoạn kịch ngắn hài hước, đã mang lại tiếng cười cho người hâm mộ.

Gần đây, Shin ji đã chia sẻ nhiều thông tin cập nhật về cuộc sống của mình trên tài khoản mạng xã hội sau khi kết hôn. Trong những bức ảnh được đăng tải, cô xuất hiện tạo dáng trước những bông hồng, kết hợp với áo khoác len đỏ và quần jeans đen. Vóc dáng mảnh mai cùng kiểu tóc bob ngắn của cô cũng thu hút sự chú ý. Cô thể hiện phong thái vui vẻ thường thấy của mình bằng cách chia sẻ những bức ảnh cô mỉm cười khi cầm bóng bay và ngồi trước nơi ở của mình. Cư dân mạng đã phản hồi tích cực trước cuộc sống thường nhật vui tươi của Shin ji.

Ngày 2/5, Shinji đã kết hôn với ca sĩ Moon Won, người kém cô 7 tuổi. Lễ cưới có sự tham dự của nhiều người nổi tiếng, bao gồm Yoo Jae-suk, cặp đôi Kim Ji-min và Kim Jun-ho, Boom, Park Seul-gi, Kang Jae-jun, và cặp đôi Joo Young-hoon và Lee Yoon-mi. Sau buổi lễ, Shinji viết: "Cảm ơn rất nhiều khách mời đã dành thời gian quý báu của mình để đến dự và chúc mừng tôi bằng cả tấm lòng, và cả những người không thể đến vì lịch trình bận rộn nhưng đã gửi lời chúc phúc từ xa. Lễ cưới đã diễn ra tốt đẹp".

