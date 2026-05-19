Kim Chaewon của LE SSERAFIM bị chấn thương cổ

Thành viên Kim Chaewon của nhóm LE SSERAFIM sẽ tạm thời rút khỏi các hoạt động đã lên lịch vì lý do sức khỏe. Theo thông báo từ công ty quản lý, Kim Chaewon gần đây đã phải nhập viện điều trị vì bị đau cổ. Các bác sĩ đã khuyên cô nên nghỉ ngơi trong một thời gian và theo dõi quá trình hồi phục.

Công ty cho biết, sau khi cân nhắc lời khuyên của bác sĩ và tình trạng sức khỏe của nữ nghệ sĩ, họ đã quyết định để cô tập trung vào việc hồi phục sức khỏe để đảm bảo trở lại an toàn.

Do đó, Kim Chaewon sẽ không tham gia các hoạt động đã lên lịch trước đó, bao gồm các lễ hội trường đại học và các chương trình quảng bá âm nhạc. Lịch trình trở lại của cô vẫn chưa được xác định và các lịch trình trong tương lai sẽ được điều chỉnh linh hoạt tùy thuộc vào tình trạng hồi phục của cô. SOURCE MUSIC cho biết thêm rằng họ sẽ hỗ trợ hết mình quá trình hồi phục cũng như ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của cô ấy.

Trong khi đó, LE SSERAFIM dự kiến ​​sẽ phát hành album đầy đủ thứ hai, PURE FLOW PART 1 vào ngày 22/5. Việc phát hành đánh dấu sự khởi đầu kỷ nguyên FEARLESS 2.0 của nhóm. Trước khi trở lại, nhóm đã phát hành trước ca khúc CELEBRATION vào tháng trước, thu hút sự chú ý nhờ giai điệu bắt tai và phần trình diễn ấn tượng.

Nhóm nhạc nữ LE SSERAFIM đã phát hành bản xem trước ca khúc chủ đề "BOOMPALA" từ album đầy đủ thứ hai của họ vào ngày 18/5, thông qua kênh YouTube của HYBE Labels và các trang mạng xã hội chính thức của nhóm. Bắt đầu với các buổi hòa nhạc ở Incheon vào ngày 11 - 12/7, họ sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới thứ hai, "2026 LE SSERAFIM TOUR PUREFLOW", với thông điệp "biết sợ hãi, nhưng vẫn tiến về phía trước".

