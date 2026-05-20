Đường đua phòng vé Hè 2026: Điểm mặt gọi tên loạt phim hứa hẹn tạo nên 'cơn sốt'

Tây Du Ký đại náo - Làn gió mới từ điện ảnh Thái Lan

Mở màn cho đường đua phim Hè là một dự án đầy tham vọng đến từ "ông hoàng phòng vé" Thái Lan - đạo diễn Poj Arnon. Vốn nổi tiếng với các series hài “hái ra tiền tỷ baht”, lần này Poj Arnon quyết định chơi lớn khi "tái định nghĩa" một trong những nguyên tác kinh điển nhất châu Á là Tây Du Ký.

Bộ phim Tây Du Ký đại náo mang đến một góc nhìn hoàn toàn đột phá: Tôn Ngộ Không bị quạt Ba Tiêu thổi bay xuyên không rơi thẳng xuống một bãi rác tại Thái Lan hiện đại. Sự va chạm giữa phép thuật thần thông và nhịp sống đô thị nhộn nhịp, trần trụi chính là chất xúc tác tạo nên chuỗi tình huống dở khóc dở cười mang đậm phong cách "nhây - bựa - lầy”.

Điểm sáng lớn nhất của tác phẩm nằm ở màn trình diễn đối lập của bộ đôi diễn viên trung tâm. "Thánh hài" Jazz Padung bảo chứng cho những tràng cười bùng nổ với một Tề Thiên Đại Thánh tinh quái, lầy lội. "Nam thần triệu view" Junior Kajbhunditt lại mang đến một Đường Tăng điềm tĩnh, thư sinh nhưng vẫn có nét khác biệt so với bản gốc.

Chuyến phiêu lưu hàn gắn gia đình cùng Siêu quậy Marsupilami

Tiếp nối không khí sôi động, tháng Hè 2026 chào đón sự xuất hiện của một biểu tượng tuổi thơ quen thuộc - chú vượn đốm Marsupilami. Tác phẩm đưa khán giả theo chân anh chàng David Ticoule cùng vợ cũ và con trai trong một phi vụ vận chuyển kiện hàng bí ẩn từ Nam Mỹ về Pháp. Mọi rắc rối bùng nổ khi kiện hàng mở tung, giải phóng sinh vật Marsupilami bé nhỏ, đáng yêu nhưng kéo theo vô số tình huống dở khóc dở cười.

Tuy nhiên, giữa biển khơi hỗn loạn và đầy rẫy hiểm nguy, hành trình "bất ổn" này lại vô tình trở thành chất xúc tác để gia đình David học cách thấu hiểu, bảo vệ và sát cánh bên nhau. Siêu quậy Marsupilami là trạm dừng chân lý tưởng, mang đến những tràng cười sảng khoái và cả những bài học ý nghĩa về tình thân.

Phần phim điện ảnh Doraemon mới chính thức ra mắt

Như một món ngon không thể thiếu trên bàn tiệc điện ảnh mỗi mùa hè, loạt phim điện ảnh 2D của Doraemon sẽ trở lại với phần phim thứ 45 - Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới). Đây là phiên bản làm lại từ bộ phim cùng tên năm 1983, cũng là phần thứ 4 trong loạt phim Doraemon trên màn ảnh rộng.

Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) lấy chủ đề về đại dương, xoay quanh chuyến picnic dưới đáy biển của nhóm bạn vào mùa hè. Cả nhóm vô tình gặp một con tàu đắm, từ đó quen một người bạn mới và cùng khám phá một vương quốc dưới đáy biển mang tên Liên bang Mu. Lúc này, lời nguyền về Lâu đài Quỷ sống dậy, đe dọa an nguy của tất cả mọi người. Cả nhóm Doraemon sẽ cùng nhau bắt đầu hành trình bảo vệ bạn bè và cả Trái đất.

Là phiên bản làm lại của phần phim vốn đã rất nổi tiếng, dự án sẽ mang đến cho khán giả những thay đổi thú vị cả về câu chuyện và kỹ thuật điện ảnh. Nhiều chi tiết trong phần phim gốc được thay đổi, nổi bật nhất là thiết lập nhân vật El - chàng thiếu niên đến từ Liên bang Mu mà cả nhóm gặp gỡ. Phần cốt truyện cũng sẽ có sự phát triển đáng kể, thêm phần lớp lang và kịch tính hơn để đảm bảo mọi khán giả.

Giấc mộng Hollywood của các Minions

Gia nhập đường đua phòng vé mùa Hè năm nay là sự trở lại vô cùng khác biệt của dàn Minions đáng yêu. Ở phần phim này, thay vì tiếp tục tìm kiếm những vị chủ nhân độc ác trước khi gặp Gru, hội Minions lại chuyển hướng sang một mục tiêu mới để tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời khi lấn sân làm phim điện ảnh.

Khán giả sẽ được trải nghiệm một câu chuyện náo nhiệt, ngớ ngẩn khi những chú Minions bé nhỏ từng bước chinh phục Hollywood, trở thành ngôi sao rồi lại đánh mất tất cả.

Điểm nhấn bùng nổ nhất là lúc chúng quyết tâm "chơi lớn" giải phóng quái vật thật ra thế giới, cốt chỉ để phục vụ cho tác phẩm điện ảnh đầu tay nhằm cứu vãn sự nghiệp đang giãy chết. Bên cạnh cốt truyện “lầy lội”, sức nóng của Minions và Quái vật còn đến từ dàn diễn viên lồng tiếng quy tụ toàn các minh tinh, tài tử đình đám.

"Bom tấn" phiêu lưu gắn kết mọi thế hệ PAW Patrol: Phim khủng long

"Bữa tiệc" điện ảnh mùa Hè còn có sự góp mặt của đội cún cứu hộ PAW Patrol quen thuộc. Lần này, bối cảnh phim được mở rộng ra một hòn đảo nhiệt đới hoang sơ, nơi cả đội phải chạy đua với thời gian, ngăn chặn một ngọn núi lửa đang phun trào để bảo vệ sự sống của các loài khủng long.

Không chỉ sở hữu cốt truyện sinh tồn kịch tính, tác phẩm còn quy tụ "dàn sao" lồng tiếng đình đám như Snoop Dogg, Paris Hilton hay Mckenna Grace. Đặc biệt, việc nhóm nhạc pop huyền thoại Backstreet Boys góp giọng trong ca khúc chủ đề Bottle up.