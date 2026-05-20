'Bộ mặt thật ' của Lưu Hạo Tồn

Thúy Phương
SVO - Con người thật của Lưu Hạo Tồn đã được hé lộ. Cư dân mạng thốt lên rằng, cô ấy giống như một người hoàn toàn khác.

Trong mắt công chúng, Lưu Hạo Tồn luôn được biết đến với hình ảnh lạnh lùng và xa cách trên màn ảnh, nhưng những tiết lộ gần đây từ một biên kịch làm việc cùng trong bộ phim truyền hình của cô đã hé lộ một khía cạnh khác. Theo các nhân viên, nữ diễn viên thế hệ 2000 này thể hiện thái độ chuyên nghiệp hoàn toàn khác ngoài đời thực. Cô chủ động viết tiểu sử nhân vật, liên tục thảo luận chi tiết về diễn xuất với đạo diễn, và thậm chí tự luyện thoại trong giờ nghỉ quay phim. Sự tận tâm hết mình với vai diễn này trái ngược hoàn toàn với hình ảnh trước đây của cô như một "tiểu công chúa".

Năng lượng và nghị lực dồi dào từ cung Hỏa của cô dần dần được thể hiện rõ nét. Từ cô gái bướng bỉnh chạy giữa đống cuộn phim trong One Second đến hình ảnh người đẹp cổ điển tỏa sáng rạng rỡ trên sân khấu Gala Tết Nguyên đán, một tham vọng mạnh mẽ ẩn sâu bên dưới vẻ ngoài mong manh của cô.

Lưu Hạo Tồn trong "One Second".

Trong The Seven Relics of Ill Omen, năm 2025, cô đã hóa thân vào một nhân vật có hai tính cách, với nhiều tầng lớp khác nhau, thông qua những chi tiết tinh tế như hạ giọng và nhấn mạnh nhịp thở. Màn trình diễn đột phá này đã giúp khán giả nhận ra rằng, cô gái mà Trương Nghệ Mưu hết mực trọng dụng đã âm thầm mài dũa sự đa tài của mình, với tư cách là một diễn viên.

Tâm điểm của các cuộc thảo luận trực tuyến không phải là kỹ năng diễn xuất của cô, mà là 'cú sốc nhận thức' do sự tương phản trong tính cách của cô gây ra. Một số người ngạc nhiên trước phong cách làm việc quyết đoán và hiệu quả của cô trong đời tư, trái ngược hoàn toàn với hình ảnh nói chậm rãi trong các cuộc phỏng vấn trước đó. Những người khác nhận thấy rằng, nữ diễn viên này, người từng bị chỉ trích là "thụ động chờ đợi", thực chất lại chủ động tìm kiếm những vai diễn mà mình muốn. Như một thành viên đoàn làm phim đã nói: "Sự trong sáng của cô ấy đến từ cấu trúc xương, nhưng sự kiên cường mới là bản chất tính cách của cô ấy". Phẩm chất kép của một nữ diễn viên trong sáng và ngây thơ trên màn ảnh và một cá nhân năng động ngoài đời thực có thể là con đường cần thiết để các diễn viên thế hệ mới vượt qua hình tượng đã được định hình của họ.

Lưu Hạo Tồn được mong chờ ở bộ phim "Whispers of Time" chờ lên sóng, trong vai một cô gái trẻ ở nông thôn kết hôn với một gia đình ở Bắc Kinh, và người chồng tốt bụng nhưng trí tuệ hạn chế của cô, Chang Sheng. Cuộc sống của họ diễn ra trong một gia đình ba thế hệ, giữa những thay đổi đô thị nhanh chóng của Bắc Kinh. Câu chuyện được kể như một dòng suối trong vắt, kiên cường vượt qua gian khổ, trong trẻo, rực rỡ và mạnh mẽ một cách thầm lặng. Bất chấp những khó khăn, phẩm giá và lòng tự trọng của họ vẫn được giữ vững.
