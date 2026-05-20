Không thể cưỡng lại trước một Song Hye Kyo 'táo bạo và quyến rũ'

SVO - Ngày 20/5, Song Hye Kyo đã đăng tải một số bức ảnh lên tài khoản của mình với chú thích 'Ảnh hậu trường'. Bộ ảnh ấn tượng khoe trọn đôi chân quyến rũ cùng ánh mắt gợi cảm 'đáng ngưỡng mộ'.
Trong bộ ảnh, Song Hye Kyo thu hút mọi ánh nhìn với tạo dáng táo bạo khoe đôi chân thon dài, những bộ đồ lót gợi cảm và một bầu không khí quyến rũ, gợi cảm.
Những bức ảnh cho thấy Song Hye Kyo để kiểu tóc dài ngang vai và diện hoàn hảo nhiều phong cách trang phục khác nhau, bao gồm cả nội y và váy. Tập trung vào buổi chụp ảnh, cô khoe vẻ đẹp tựa nữ thần, với những đường nét đặc trưng trong suốt các bức ảnh.
Đặc biệt, cô gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp quyến rũ nhưng vẫn thanh lịch, sở hữu vóc dáng khó tin mức B (vóc dáng cân đối với tỷ lệ mỡ cơ thể chỉ từ 21 - 24%). Khi nhìn thấy điều này, Kang Min Kyung đã thốt lên: “Ôi trời ơi…”, trong khi Han Hye Yeon nhận xét: “Đồ Celine White rất hợp với cô ấy”.
Trong khi đó, Song Hye Kyo đã chọn series phim Netflix, Slowly and Intensely làm dự án tiếp theo và đang chờ đợi ngày phát hành.