Gặp nữ thủ lĩnh sinh viên của trường ĐH Y Dược TP. HCM với bảng thành tích ấn tượng

Thùy Dung chia sẻ: “Hoạt động đoàn thể đã theo mình từ thời còn là một bạn đội viên mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ. Khi đó, mình vinh dự được làm Liên Đội trưởng tại trường tiểu học và cả khi học trung học cơ sở. Sau này, khi lên tới giảng đường đại học, mình lại một lần nữa bén duyên với công tác Đoàn - Hội tại khoa, tại trường”.

Là người tham gia năng nổ trong các hoạt động Đoàn – Hội, Thùy Dung cho biết, cô đã có một hành trình đáng nhớ và rực rỡ. Cô cho biết thêm, đây là cơ hội để bản thân được gặp gỡ những người anh, người chị, người bạn, người em tâm huyết với tổ chức. Bên cạnh Thùy Dung luôn có những người "đồng chí" luôn đồng hành, tạo cơ hội để được học hỏi, khám phá bản thân và trưởng thành hơn từng ngày qua những hoạt động, ở nhiều cương vị khác nhau, khiến cuộc sống sinh viên của nữ sinh trường Y Dược trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

Để đồng hành trên con đường Đoàn - Hội từ trước đến nay, Thùy Dung có sự ủng hộ từ gia đình, sự tin tưởng, tín nhiệm từ thầy cô và các anh chị, các bạn cán bộ và sinh viên. Đây luôn là điểm tựa để cô có thể trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, hoàn thành vai trò, trách nhiệm của bản thân và đóng góp vào thành công chung của tổ chức.

Đặc biệt, việc cân bằng giữa hoạt động Đoàn - Hội và việc học là một trong những khó khăn mà Thùy Dung gặp phải. Bản thân là một sinh viên trường Y, với đặc thù lịch học tập, lịch thực hành, thực tập tại các viện, bệnh viện khá dày nên ban đầu, khi tiếp nhận công tác Đoàn - Hội, khó khăn lớn nhất Thùy Dung gặp phải là cố gắng cân bằng giữa mục tiêu lớn nhất của sinh viên là học tập và thời gian tham gia công tác Đoàn - Hội. “Các bạn sinh viên Y Dược thường hay có câu nói vui là "Trường mình có 2 mùa, mùa ôn thi và mùa thi", khi đó mình cũng đã chênh vênh một khoảng thời gian để bản thân có thể cân bằng được cả học tập và công tác. Vì vậy, mình đã cố gắng sắp xếp cho bản thân một thời gian biểu cụ thể, ghi chép lại toàn bộ những công việc cần phải thực hiện, những deadline, lịch họp… để không bị bỏ lỡ và trùng lắp các công việc, xác định và ưu tiên giải quyết dứt điểm những công việc quan trọng cần xử lý ngay để đảm bảo các công việc luôn được thực hiện đảm bảo”.

Với Thùy Dung, kỉ niệm đáng nhớ nhất là cô được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng đúng vào thời điểm khá đặc biệt: “Đó là khi TP. HCM nơi mình đang học tập vừa trở lại trạng thái bình thường mới sau một khoảng thời gian dài "chiến đấu" với dịch bệnh COVID-19. Với vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của một cán bộ Đoàn - Hội, đồng thời là một sinh viên ngành Y, vào thời điểm đó, mình và các bạn sinh viên trong trường không ngần ngại tham gia công tác phòng chống dịch. Bên cạnh đó, tụi mình luôn muốn và tạo điều kiện để có thể phát huy chuyên môn đặc thù thông qua những chương trình như khám phát thuốc tình nguyện, tuyên truyền bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng…”, Thùy Dung kể.

Thùy Dung cảm thấy may mắn và tự hào khi được là một trong những đoàn viên, thanh niên tiêu biểu đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm miền Đông Nam Bộ năm 2023. Để có được thành tích đó, Thùy Dung đã cố gắng nỗ lực cả trong học tập và rèn luyện bản thân. Bên cạnh đó, với vai trò là một cán bộ Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, cô cũng đã cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân, đổi mới sáng tạo trong phương pháp thực hiện các chương trình, đặc biệt là chương trình học tập và làm theo tấm gương Bác.

Một số thành tích tiêu biểu của Thùy Dung:

- Đồng tác giả 2 công trình nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí Y học Việt Nam.

- Có đề tài vào vòng Chung kết Cuộc thi “Sinh viên Nghiên cứu Khoa học Euréka” năm 2020, với đề tài "Cyber-victimization and its effect on depression in Adolescents: a systematic review and meta-analysis" thuộc lĩnh vực Công nghệ Sinh – Y Sinh.

- Được nhận học bổng Tokyo Mitshubishi "Mistsubishi UFJ Foundation Scholarship" năm 2021.

- Chỉ huy trưởng chiến dịch Blouse Trắng tình nguyện “Mùa Hè Xanh” 2022.

- Đội trưởng Đội hình hỗ trợ tiêm chủng vắc xin tại địa bàn quận 8, TP. HCM.

- “Thanh niên tiên tiến TP. HCM làm theo lời Bác”, năm 2022.

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trường năm học 2021 - 2022.