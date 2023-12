GDUCKY: Từ 'quái vật ngủ quên' đến 'chú vịt vàng' cất cánh

SVVN - Á quân 'Rap Việt' và lối đi 'hổng giống ai' liệu có quá liều trên hành trình âm nhạc của GDUCKY?

Đúng như những gì đã hứa, mới đây, GDUCKY chính thức ra đĩa đơn đầu tay của mình. Đây là dự án âm nhạc dài hơi chính thức đầu tiên của nam rapper sau thành công từ Rap Việt Mùa 1 với vị trí Á quân. Từ danh hiệu “quái vật” ở Rap Việt với nhiều sự chú ý và kỳ vọng, chặng đường của GDUCKY sau cuộc thi có phần “im hơi lặng tiếng”. Nhiều người còn đặt ra giả thiết 'phải chăng quái vật ngủ quên'?

Tuy nhiên, nam rapper vừa bắt đầu “nhen nhóm” những dấu hiệu trở lại trong thời gian gần. 'Đại dịch khiến cho mọi thứ 'đóng băng', cộng với việc bản thân chưa đủ kinh nghiệm dù trưởng thành hơn rất nhiều sau Rap Việt nên tôi quyết định dừng lại để học hỏi, trước khi tiếp tục 'đường đua âm nhạc'. Có thể, nhiều người cho rằng, như vậy sẽ khiến cho những sản phẩm ra mắt gặp ít nhiều khó khăn nhưng tôi nghĩ rằng, sản phẩm chạm vào cảm xúc người nghe không nhất thiết phải vội vàng', GDUCKY chia sẻ.

Việc trở lại của chàng rapper cũng đã được đánh dấu với phần kết hợp cùng Karik trong 'hit' Bạn đời. Với việc góp phần cho sự thành công của bài hát, ver rap của GDUCKY được người hâm mộ hết lòng đón nhận và khen ngợi khi tạo nên sự sâu lắng, cũng như mang những năng lượng tươi trẻ và giai điệu bắt tai để ca khúc được tăng thêm phần cao trào.

Ngay sau đó, nam rapper tung MV Wish đánh dấu sự xuất hiện chính thức của mình trên hành trình âm nhạc. Vẫn là một GDUCKY vững chãi trong phần truyền tải và cuốn hút bởi melody bắt tai, single Wish đến nay đã có hơn 1,5 triệu lượt nghe trên YouTube và từng lọt #9 Trending for Music cũng trên nền tảng này.

Không để người hâm mộ chờ đợi lâu, đĩa đơn đầu tay mang tên G's mà nam rapper đã ấp ủ từ lâu sẽ chính thức trình làng trong thời gian tới. Đoạn trailer được công bố của đĩa đơn tiết lộ về hành trình thu thập 5 mảnh ghép của “chú vịt vàng” - GDUCKY với mảnh ghép đầu tiên là Wish, tượng trưng cho yếu tố mong muốn, hy vọng.

Đoạn trailer mở ra hành trình “vịt vàng” chinh phục từng cột mốc, nằm bên trong khối chân dung của chính GDUCKY, người xem có thể liên tưởng về nội dung của đĩa đơn lần này sẽ mang thiên hướng bộc lộ nội tâm và diễn giải những suy nghĩ, trải nghiệm của GDUCKY trên một chặng đường dài để hoàn thiện được chính mình như bây giờ. "Có những trăn trở, lo lắng và hoài nghi nhưng tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc", GDUCKY chia sẻ.

Ngoài sự đầu tư chỉn chu về mặt âm nhạc, dự án trên cũng sẽ sản xuất ấn phẩm vật lý cùng ngày phát hành nhạc số (12/12) để đáp lại kỳ vọng của người hâm mộ trong khoảng thời gian dài. Có thể nói, với những nỗ lực của mình, giờ đây GDUCKY đã tự tin để trở thành 'chú vịt vàng' cất cánh chinh phục giấc mơ âm nhạc.