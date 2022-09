Giải mã sức hấp dẫn của 'nam thần lãng tử Indie' Monét Ngô ghi điểm trên đất Mỹ bằng chất nhạc lạ

SVVN - Dù hoạt động tại thị trường âm nhạc nổi tiếng bởi độ cạnh tranh khốc liệt, nghệ sĩ Indie Monét Ngô đang dần tìm thấy chỗ đứng riêng nhờ phong cách sáng tác mang đậm dấu ấn cá nhân, cũng như khơi gợi dòng hoài niệm nơi các khán thính giả.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố San Francisco, Mĩ, Monét Ngô (tên đầy đủ là Monét Chánh Ngô) bắt đầu sự nghiệp thu âm vào năm 2017 với vai trò ca sĩ kiêm rapper. Anh kể, thuở bé, mình được cha mẹ cho học đánh piano nhưng lại rất ghét chuyện đó: “Hồi nhỏ, tôi cứng đầu lắm, chỉ thích nghịch ngợm cây đàn, rồi tạo ra mấy âm thanh vui tai”.

Tuy nhiên, Monét dần thích thú với việc ứng biến, ngẫu hứng sáng tạo ra các giai điệu. Anh bắt đầu chuyển sang chơi guitar, tập hát rap rồi xác định theo đuổi nghiêm túc con đường âm nhạc song song với nghề giáo viên. Đến nay, anh đã cho ra mắt những đứa con tinh thần chất lượng, bước đầu tạo được ấn tượng tốt với khán thính giả như: Summer wind, Lonestar hay Ruby sparks…

Với lời ca tuy mộc mạc mà đầy ý nghĩa kết hợp cùng chất nhạc alternative rock pha trộn punk, pop, những bài hát do Monét Ngô chấp bút và thể hiện gây ấn tượng mạnh nhờ phong cách cực kỳ đặc trưng, đem lại cảm giác mơ hồ, hoài cổ về thời tuổi trẻ khó thể nhầm lẫn. Nam nghệ sĩ Indie chia sẻ, anh chịu ảnh hưởng không nhỏ từ nhóm nhạc rock The Beatles, My Chemical Romance và Tame Impala.

Dẫu hoạt động tại thị trường âm nhạc Mĩ, nơi quy tụ vô số nghệ sĩ tài năng lẫn nổi tiếng bởi độ cạnh tranh khốc liệt, Monét Ngô đang dần tạo dựng được chỗ đứng nhất định trong lòng người nghe. Cụ thể, kênh Soundcloud của anh hiện đã tích lũy hơn 200.000 lượt nghe. Còn trên Spotify, Monét đã ghi dấu với hơn 1.3 triệu lượt nghe cho ca khúc Ruby sparks, đồng thời thu hút hơn 193.000 lượt nghe mỗi tháng với chỉ vỏn vẹn 3 ca khúc. Những con số nghe qua khá khiêm tốn nhưng rất đáng khích lệ cho một ca sĩ Indie gốc Việt.

Mới đây, nam ca nhạc sĩ vừa trình làng MV Strawberry field, ca khúc có tiêu đề gợi nhắc tới bài hát Strawberry fields forever của huyền thoại Rock 'n' Roll xứ sương mù The Beatles. Tương tự, những nhạc phẩm trước, đứa con tinh thần lần này từ Monét Ngô cũng sở hữu nội dung dựa trên trải nghiệm thực tế, kể về kỷ niệm vô cùng đặc biệt với chính tác giả.

Nếu Summer wind khắc họa cảm xúc hạnh phúc lẫn tổn thương của anh ở mối quan hệ đã qua, Lonestar nói thay nỗi bất an nơi bản thân Monét Ngô lúc nhìn về tương lai, thì Strawberry field xoay quanh quãng thời gian đáng nhớ khi nam nghệ sĩ sống trong xe hơi, nay đây mai đó bên bạn gái cũ.

Nam nghệ sĩ chia sẻ: “Ca khúc này mang thông điệp hãy trân trọng các khoảnh khắc khó khăn, cũng như biết ơn những gì mà nó đã làm để tạo nên con người bạn hôm nay”. Anh 'bật mí', mình còn rất nhiều câu chuyện cá nhân hay ho để kể bằng âm nhạc. Monét Ngô hy vọng bất cứ ai sau khi nghe các sáng tác của anh cũng có thể tự viết nên câu chuyện thú vị cho riêng mình.

Dù sinh ra và lớn lên ở Mỹ, Monét Ngô vẫn không hề quên đi nguồn cội, thậm chí còn dành một sự quan tâm đặc biệt đến tình hình dòng nhạc Indie nơi quê nhà. Anh trải lòng: “Tôi yêu đồ ăn Việt Nam, nhất là món bánh căn và cơm gà mà mẹ tôi, người đầu bếp xịn xò nhất tôi từng biết, chế biến. Trong tim tôi, âm nhạc Việt Nam có sức hút hết sức lạ kỳ. Tôi nhớ mãi những đêm dài ở nhà bà nội, nghe bà mở mấy bản cải lương Nam Bộ đầy hoài niệm”.

Riêng với dòng nhạc Indie Việt hiện nay, anh đánh giá rất cao 7Uppercuts. Theo anh, chất Rock do ban nhạc này tạo ra thực sự độc đáo, có thể nói là ấn tượng nhất nhì Việt Nam hiện tại. Ngoài ra, anh cũng ấp ủ nhiều dự án bắt tay cùng các nghệ sĩ Indie Việt Nam. Monét Ngô cho biết: “Một trong những người bạn thân nhất của tôi, Vũ đã truyền cảm hứng cho tôi bằng âm nhạc của anh ấy. Một cái tên thú vị khác mà bản thân tôi rất mong có cơ hội hợp tác là Kim Chi Sun (Kim Chi), nữ ca sĩ đang hoạt động nghệ thuật ở TP. HCM”.