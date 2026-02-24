Go Yoon Jung: Từ 'thiên tài nhan sắc' trở thành 'người đáng tin cậy'

Cũng giống như Cha Moo Hee, đạt được 10 triệu người theo dõi là một món quà
Can This Love Be Translated? là một bộ phim hài lãng mạn kể về Joo Ho Jin (do Kim Seon Ho thủ vai), một thông dịch viên đa ngôn ngữ, người trở thành thông dịch viên cho ngôi sao toàn cầu Cha Moo Hee (do Go Yoon Jung thủ vai). Go Yoon Jung đóng hai vai: Cha Moo Hee, người rơi vào trạng thái hôn mê sau một tai nạn và đột nhiên trở thành ngôi sao toàn cầu, và nhân vật khác của cô, Dorami. Khán giả bị cuốn hút bởi diễn xuất của Go Yoon Jung, người đã tinh tế khắc họa diễn biến cảm xúc của một nhân vật bị tổn thương giữa một câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào.
Tôi thường không gán ý nghĩa cho mọi thứ, nhưng lần này, tôi cứ nghĩ mãi về nó và thấy thật thú vị. Tôi cảm thấy đây là một dự án đặc biệt.
Nỗi lo lắng tiềm ẩn đằng sau thành công: "Quá trình chứng minh may mắn bằng kỹ năng"
Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh hào nhoáng với hàng chục triệu người theo dõi, cũng có một cảm giác nghiêm túc và lo lắng. Giống như Cha Moo Hee, Go Yoon Jung không chỉ đơn thuần tận hưởng sự chú ý bất ngờ mà cô nhận được, cô cảm thấy một trách nhiệm tương ứng: "Cũng giống như Cha Moo Hee, với tư cách là một diễn viên, tôi càng thành công, tôi càng cảm thấy hạnh phúc và lo lắng về lâu dài. Hoàn cảnh khác nhau, nhưng ngay cả khi tôi là Cha Moo Hee, tôi nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy lo lắng, liên tục nghi ngờ bản thân và tự kiểm duyệt".
“Tôi hoàn toàn đắm chìm trong một câu chuyện cổ tích… Tôi muốn tiếp tục diễn xuất hạnh phúc trong 10 năm nữa”
Go Yoon Jung hợp tác với “chị em nhà Hong” Hong Jeong Eun và Hong Mi Ran lần thứ hai, sau bộ phim Hoàn hồn 2: Ánh sáng và bóng tối (2022 - 2023). Về dự án này, Go Yoon Jung bày tỏ tình cảm của mình: “Cảm giác như tôi đã được đắm chìm trong một câu chuyện cổ tích suốt một năm rồi mới thoát ra. Phong cảnh tuyệt đẹp của Banff, Canada, và hiện tượng cực quang ngoài đời thực mà tôi bắt gặp trên đường về nhà sau khi quay phim đã mang lại cho tôi sự tự tin hạnh phúc rằng, mình thực sự là một người may mắn”.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Go Yoon Jung hình dung về bản thân mình trong 10 năm tới. Quyết tâm không ngừng thể hiện một gương mặt mới mẻ trước công chúng, không còn là một ngôi sao đang lên, mà là một nữ diễn viên trưởng thành hơn, đã truyền tải một sự chân thành sâu sắc từ Go Yoon Jung: "Thay vì chọn một nghề cụ thể nào đó, tôi muốn tiếp tục thử sức với những phong cách diễn xuất mới mà mình chưa từng thử trước đây. Ngay cả 10 năm nữa, tôi vẫn muốn là một diễn viên, giống như bây giờ, tràn đầy ý tưởng trên phim trường và tận hưởng chính quá trình diễn xuất".
Go Yoon Jung sẽ gặp lại chúng ta vào tháng 4/2026 với bộ phim truyền hình We Are All Trying Here (Hay còn gọi là Everyone Is Fighting Their Own Worthlessness), đóng cặp cùng Koo Kyo Hwan, trước khi quay trở lại với phần 2 của Moving vào năm 2027. We Are All Trying Here là câu chuyện về những khó khăn và hành trình của những người bị dày vò bởi lòng đố kỵ và ghen ghét, trong khi cố gắng tìm kiếm sự bình yên cho chính mình. Trong đó, Go Yoon Jung vào vai Byeon Eun A, nhà sản xuất cho hãng phim Choi Film. Cô được gọi là "Cây rìu" vì những lời phê bình kịch bản sắc bén. Cô giấu kín sự tức giận và nỗi sợ hãi của mình.