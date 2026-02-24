Go Yoon Jung: Từ 'thiên tài nhan sắc' trở thành 'người đáng tin cậy'

SVO - Go Yoon Jung, người được biết toàn cầu với vai Hee Soo trong 'Moving' (2023) của Disney+, được yêu thích với nhân vật O I Yeong của 'Resident Playbook' đã vụt sáng thành ngôi sao vào tháng trước, với loạt phim 'Can This Love Be Translated?' của Netflix. Cô cũng trải nghiệm cảm giác kỳ diệu khi đạt được 10 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, điều mà nhân vật của cô khao khát bấy lâu nay.

Cũng giống như Cha Moo Hee, đạt được 10 triệu người theo dõi là một món quà

Can This Love Be Translated? là một bộ phim hài lãng mạn kể về Joo Ho Jin (do Kim Seon Ho thủ vai), một thông dịch viên đa ngôn ngữ, người trở thành thông dịch viên cho ngôi sao toàn cầu Cha Moo Hee (do Go Yoon Jung thủ vai). Go Yoon Jung đóng hai vai: Cha Moo Hee, người rơi vào trạng thái hôn mê sau một tai nạn và đột nhiên trở thành ngôi sao toàn cầu, và nhân vật khác của cô, Dorami. Khán giả bị cuốn hút bởi diễn xuất của Go Yoon Jung, người đã tinh tế khắc họa diễn biến cảm xúc của một nhân vật bị tổn thương giữa một câu chuyện tình lãng mạn ngọt ngào.

Tôi thường không gán ý nghĩa cho mọi thứ, nhưng lần này, tôi cứ nghĩ mãi về nó và thấy thật thú vị. Tôi cảm thấy đây là một dự án đặc biệt.

Go Yoon Jung: "Cha Mu Hee dùng lời nói bóng gió để tránh bị tổn thương, trong khi Dorami nói thẳng thắn và bảo vệ Mu Hee. Tính cách thật của tôi gần gũi với Dorami hơn. Tôi thậm chí không thể nói vòng vo và tôi gặp khó khăn trong việc hiểu ai đó khi họ nói bóng gió. Nói thẳng thắn như Dorami, tôi thấy dễ diễn hơn".

Nỗi lo lắng tiềm ẩn đằng sau thành công: "Quá trình chứng minh may mắn bằng kỹ năng"

Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh hào nhoáng với hàng chục triệu người theo dõi, cũng có một cảm giác nghiêm túc và lo lắng. Giống như Cha Moo Hee, Go Yoon Jung không chỉ đơn thuần tận hưởng sự chú ý bất ngờ mà cô nhận được, cô cảm thấy một trách nhiệm tương ứng: "Cũng giống như Cha Moo Hee, với tư cách là một diễn viên, tôi càng thành công, tôi càng cảm thấy hạnh phúc và lo lắng về lâu dài. Hoàn cảnh khác nhau, nhưng ngay cả khi tôi là Cha Moo Hee, tôi nghĩ mình cũng sẽ cảm thấy lo lắng, liên tục nghi ngờ bản thân và tự kiểm duyệt".

Go Yoon Jung: "May mắn là một kỹ năng, nhưng duy trì và giữ vững may mắn đó đòi hỏi nỗ lực. Trên phim trường, tôi dốc hết sức mình vào vai diễn, và sau đó, khi về nhà, tôi bình tĩnh xem lại diễn xuất của mình. Tôi muốn làm tốt hơn nữa vào ngày mai so với hôm nay". Quả thực, sau mỗi cảnh quay, cô đều xem lại đoạn phim mà người quản lý đã quay cho mình để xem lại diễn xuất.

“Tôi hoàn toàn đắm chìm trong một câu chuyện cổ tích… Tôi muốn tiếp tục diễn xuất hạnh phúc trong 10 năm nữa”

Go Yoon Jung hợp tác với “chị em nhà Hong” Hong Jeong Eun và Hong Mi Ran lần thứ hai, sau bộ phim Hoàn hồn 2: Ánh sáng và bóng tối (2022 - 2023). Về dự án này, Go Yoon Jung bày tỏ tình cảm của mình: “Cảm giác như tôi đã được đắm chìm trong một câu chuyện cổ tích suốt một năm rồi mới thoát ra. Phong cảnh tuyệt đẹp của Banff, Canada, và hiện tượng cực quang ngoài đời thực mà tôi bắt gặp trên đường về nhà sau khi quay phim đã mang lại cho tôi sự tự tin hạnh phúc rằng, mình thực sự là một người may mắn”.

Kết thúc cuộc phỏng vấn, Go Yoon Jung hình dung về bản thân mình trong 10 năm tới. Quyết tâm không ngừng thể hiện một gương mặt mới mẻ trước công chúng, không còn là một ngôi sao đang lên, mà là một nữ diễn viên trưởng thành hơn, đã truyền tải một sự chân thành sâu sắc từ Go Yoon Jung: "Thay vì chọn một nghề cụ thể nào đó, tôi muốn tiếp tục thử sức với những phong cách diễn xuất mới mà mình chưa từng thử trước đây. Ngay cả 10 năm nữa, tôi vẫn muốn là một diễn viên, giống như bây giờ, tràn đầy ý tưởng trên phim trường và tận hưởng chính quá trình diễn xuất".