Nam sinh Đại học Y khoa Vinh tham gia hoạt động Đoàn - Hội đưa giá trị nhân văn tới cộng đồng

Thành tích trong học tập và rèn luyện của Duy Thanh: Chức vụ: Uỷ viên Ban thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Nghệ An;

Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn thanh niên trường Đại học Y khoa Vinh;

Bí thư Liên chi đoàn Bác sĩ đa khoa trường Đại học Y Khoa Vinh;

Bí thư chi đoàn: 18YD;

Kết quả học tập: 3.21, xếp loại: Giỏi;

Kết quả rèn luyện đạt 95 điểm, xếp loại: Xuất sắc; Thành tích khen thưởng cá nhân đạt được: Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2021 – 2022;

Bằng khen của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm 2021 – 2022;

Đạt giải thưởng “Sao tháng giêng” cấp tỉnh năm 2021;

Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2022;

Là đoàn viên ưu tú được chi bộ công tác sinh viên I kết nạp Đảng tháng 6 năm 2022;

Giấy khen của UBND xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2022 tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An;

Bằng khen của BCH Đoàn trường Đại học Y khoa Vinh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học giai đoạn 2020 – 2022;

BCH Đoàn trường Đại học Y khoa Vinh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, hoạt động phong trào học sinh, sinh viên năm 2018 – 2019, năm 2019 - 2020;

Giấy chứng nhận hiến máu tình nguyện trong các chương trình hiến máu tập trung;

Tham gia chuyến công tác đến huyện đảo Trường Sa, nhà giàn DK1 năm 2023.