Háo hức chờ phần 2 báo thù của 'The Escape Of The Seven', khán giả bị 'xoay gắt' trước động thái này của Hwang Jung Eum

SVVN - Ngay khi phần 2 của bộ phim báo thù gây sốt 'The Escape Of The Seven' (Cuộc chiến sinh tồn) chuẩn bị lên sóng vào 29/3, Hwang Jung Eum bất ngờ đệ đơn ly hôn lần thứ hai, sau buổi hòa giải vào năm 2021.