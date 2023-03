Hé lộ những điều chưa biết về tân Nam vương và Hoa khôi Đại học Thủy lợi 2023

SVVN - Là tân Nam vương, Hoa khôi của trường Đại học Thủy Lợi, điểm chung của Hoàng Hải Tuyên và Nguyễn Thị Vân Anh là bên cạnh việc học, cả hai đều dành thời gian tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động trong và ngoài trường trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Mr & Miss TLU năm nay.

Ngay từ khi còn học cấp ba, Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 2004) đã rất yêu thích trường ĐH Thủy lợi vì môi trường học tập chất lượng với đội ngũ giảng viên tâm huyết và cơ sở vật chất tiên tiến, hiện đại. Vì vậy, nữ sinh đã quyết tâm nỗ lực học tập, thành công thi vào ngôi trường mình mong muốn. Hiện tại, Vân Anh đang là sinh viên năm nhất ngành Thương mại điện tử, khoa Kinh tế và Quản lý.

Trước khi đăng quang ngôi vị Hoa khôi sinh viên ĐH Thủy lợi vào đêm Chung kết 15/3 vừa qua, Vân Anh cũng đã từng có kinh nghiệm tham gia một số cuộc thi sắc đẹp ở bậc trung học và gặt hái được nhiều thành tích như giải Nhất Hoa khôi trường THPT Lê Lợi 2021 và giải Người đẹp thời trang trong cuộc thi Áo dài Việt Nam 2022 - Ngàn năm hương sắc.

Mặc dù tham gia nhiều cuộc thi, hoạt động của nhà trường với lịch trình dày đặc, nhưng Vân Anh vẫn luôn dành ra thời gian học tập nhất định cho bản thân và biết cách cân bằng tốt giữa việc học với các hoạt động ngoại khóa. Nữ sinh chia sẻ: “Điều quan trọng nhất để bạn có thể tham gia một cách tích cực, hiệu quả đối với những hoạt động tập thể ngoài giờ học là xác định được động lực của mình.”

Bước ra từ cuộc thi Mr & Miss TLU với danh hiệu Hoa khôi, Vân Anh cho biết mình vẫn đang tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật và sẽ cố gắng trau dồi học tập, phát triển bản thân ngày một hoàn thiện hơn.

Với mong muốn trở thành một nhà kinh doanh trong tương lai, Hoàng Hải Tuyên đã lựa chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh, trường ĐH Thủy lợi.

Bên cạnh việc học trên lớp, nam sinh còn tham gia vào CLB Sinh viên Tình nguyện để phát triển các kỹ năng mềm của bản thân thông qua các hoạt động ý nghĩa như chương trình Đón tân sinh viên K63, Xuân Tình Nguyện 2022, Tiếp sức mùa thi 2022,…

Hải Tuyên bày tỏ: “Học tập là chính, song việc tham gia các hoạt động của trường để trở nên năng động hơn cũng không kém phần quan trọng. Bởi bản thân luôn phải có những kỹ năng mềm để thích nghi với cuộc sống hiện tại.”

Bằng những kinh nghiệm và sự tự tin có được trong quá trình hoạt động CLB, Hải Tuyên đã có cơ hội trải nghiệm nhiều công việc khác nhau từ bồi bàn, nhân viên giao hàng, biên tập hình ảnh cho đến trợ lý Tổng giám đốc của công ty chuyên tổ chức sự kiện về thời trang. Mới đây nhất, Hải Tuyên còn tìm hiểu và tham gia các lớp đào tạo về MC, đồng thời thử thách bản thân ở những lĩnh vực mới như mẫu ảnh, dẫn livestream. Nam sinh cho biết, những gì mà mình có được ở hiện tại chính là cả một quá trình học hỏi và tích lũy kinh nghiệm ngay khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường.

“You may delay, but time will not (Benjamin Franklin). Bản thân mình luôn nghĩ rằng, thời gian là thứ không thể lấy lại được. Nên cần phải biết tận dụng nó, không được để lãng phí. Nếu bản thân trì hoãn thì coi như mình đã thua người khác rồi bởi người thành công cũng chỉ có 24 tiếng mà người thất bại cũng có 24 tiếng. Cái quan trọng là chúng ta phải biết tận dụng thời gian quý báu của mình để làm những việc có ích” - Hải Tuyên bày tỏ.

Trước khi được trao danh hiệu Nam vương ĐH Thủy lợi năm nay, Hải Tuyên còn được biết đến là Phó Ban Truyền thông CLB Sinh viên Tình Nguyện, gương mặt tuyển sinh K63 và từng giải Nhì cuộc thi ảnh Tự hào người cán bộ Đoàn do Đoàn trường ĐH Thuỷ lợi tổ chức.

Chia sẻ về định hướng của bản thân trong thời gian tới, Hải Tuyên mong muốn sẽ đạt thành tích cao trong các cuộc thi Nghiên cứu khoa học và Olympic Kinh tế lượng, tiếp tục tham gia tích cực các hoạt động ở trường và không ngừng nỗ lực học tập tốt để sau khi tốt nghiệp có thể vận dụng những kiến thức đã học trở thành một nhà kinh doanh online trên các nền tảng mạng xã hội.