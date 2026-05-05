H’Hen Niê thẳng thắn chia sẻ: 'Chỉ có sự chăm chỉ mới giúp mình thoát nghèo'

​Hoa hậu H’Hen Niê cho biết, ở tháng thứ tám, thứ chín của thai kỳ, cô8 đã nhen nhóm ý định tìm một căn nhà nhỏ xinh tại TP. HCM. Đó sẽ là món quà "tự thưởng" cho chính mình và thiên thần nhỏ sắp chào đời.

Cô kể lại: "Những ngày cuối thai kỳ, dù bụng đã to và việc đi lại không mấy dễ dàng, Hen vẫn kiên trì tìm kiếm. Cuối cùng, Hen đành nhờ ông xã đi xem trực tiếp và Hen chốt mua online vì lúc đó chỉ cần xe rung lắc nhẹ cũng khiến bé con trong bụng phản ứng. Đúng 5 ngày sau khi sinh, Hen mới chính thức ký tên nhận bàn giao nhà. Cảm giác lúc đó vỡ òa, hạnh phúc lắm, cộng thêm sau sinh, cảm xúc thường mạnh hơn nên Hen đã khóc trong sự biết ơn".

Bên cạnh chia sẻ tin vui mới này, "nàng Hậu" còn bày tỏ: "Trước khi lập gia đình, Hen là một người "cuồng" công việc. Hen luôn ưu tiên đi làm vì hiểu rằng chỉ có sự chăm chỉ mới giúp mình thoát nghèo. Suốt 7, 8 năm ròng rã, Hen may mắn có sức khỏe và sự xông xáo để chiến đấu hết mình".

​"Sở dĩ Hen nỗ lực đến vậy là vì những ký ức tuổi thơ khó khăn. Khi còn bé, Hen đã chứng kiến và đồng cảm sâu sắc với sự thiếu thốn của những đứa trẻ quanh mình. Khi trở thành Hoa hậu, Hen có đủ tài chính hơn nên không tiếc thời gian, công sức để dành cho các hoạt động thiện nguyện hướng về trẻ em, nhất là trẻ em vùng sâu, vùng xa. Hen luôn tự hứa, sau này có con, mình phải làm việc thật chăm chỉ để mang lại cho con những gì tốt đẹp nhất", H’Hen Niê tâm sự.

​Và hôm nay, H’Hen Niê đang tận hưởng hạnh phúc đó mỗi ngày bên gia đình nhỏ của cô. "Nàng Hậu" gửi lời động viên đến những người bạn đang nỗ lực làm việc ở nơi xa gia đình: "Có thể hôm nay những điều chúng ta mong muốn vẫn còn ở phía trước. Nhưng chỉ cần bạn luôn hướng về nó với một trái tim kiên trì, thì một ngày đẹp trời, mọi ước mơ đều sẽ thành hiện thực. Đừng bỏ cuộc nhé! Chúc các bạn đạt được những điều mình ao ước!".