Liệu RBW có trở thành 'ông lớn' thứ năm của K-pop?

SVO - Từng được biết đến chủ yếu nhờ thành công của nhóm nhạc nữ Mamamoo, RBW đang cho thấy đà phát triển mạnh mẽ trở lại và giới chuyên gia trong ngành đang đặt câu hỏi, liệu công ty này có đang trở thành thế lực lớn tiếp theo của K-pop hay không?

Gần đây, công ty đã mở rộng đội ngũ nghệ sĩ của mình với tốc độ nhanh hơn, ký hợp đồng với nhóm nhạc toàn cầu đang nổi XLOV và chiêu mộ ca sĩ solo Kwon Eun-bi, người đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trên thị trường solo. Kết hợp với các công ty đã mua lại trước đó như WM Entertainment và DSP Media, RBW hiện đang hoạt động như một hệ thống đa công ty quản lý chứ không phải là một công ty đơn lẻ.

Sự thay đổi này đánh dấu một bước ngoặt đáng chú ý. Sau một thời kỳ mà các màn ra mắt đầy tham vọng của các tân binh không mang lại hiệu quả như mong đợi, RBW đã tái cấu trúc danh mục đầu tư của mình thông qua sát nhập, mua lại và mở rộng có chọn lọc. Chiến lược này dường như đang mang lại hiệu quả: Công ty gần đây đã quay trở lại có lãi sau nhiều năm thua lỗ, báo hiệu cả sự phục hồi tài chính và một sự tái cấu trúc chiến lược rộng hơn.

Các nhà phân tích ngành cho rằng, những quyết định gần đây của RBW không chỉ đơn thuần là mở rộng. Sự thay đổi cốt lõi nằm ở phương pháp đầu tư của công ty.

Trước đây, công ty tập trung vào việc sản xuất nhiều nhóm nhạc tân binh và mở rộng quy mô. Giờ đây, họ ưu tiên những gì mà người trong ngành mô tả là “đầu tư có chọn lọc”, cân nhắc cả lợi nhuận và khả năng mở rộng toàn cầu.

Việc ký kết hợp đồng với XLOV thông qua một thỏa thuận chuyển giao kinh doanh toàn diện với 257 Entertainment được xem là một ví dụ điển hình. Nhóm nhạc này, nổi tiếng với concept phi giới tính, đã chứng minh được sức hút bất ngờ đối với một nhóm nhạc tân binh, bán hết vé các buổi diễn ở châu Âu và nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các nền tảng toàn cầu. Với quyền tự chủ sáng tạo trong sản xuất và sự hỗ trợ cơ sở hạ tầng của RBW, các nhà quan sát cho rằng nhóm nhạc này có tiềm năng mạnh mẽ để mở rộng tài sản trí tuệ.

XLOV là nhóm nhạc 4 thành viên đầu tiên của Hàn Quốc theo đuổi concept "phi giới tính" (genderless) mong muốn truyền cảm hứng cho mọi người sống đúng với con người thật của mình và theo đuổi hình mẫu mà họ mong muốn.

Trong khi đó, việc bổ sung Kwon phản ánh một chiến lược tương tự. Là một “ngôi sao đa năng” có khả năng lấn sân sang âm nhạc, chương trình giải trí và diễn xuất, cô được xem là một tài sản có thể đóng góp vào doanh thu trong ngắn hạn, đồng thời đa dạng hóa cấu trúc thu nhập của công ty.

'Nữ thần bom nước' Kwon Eun-bi đã chứng minh sức hút không thể ngăn cản của mình bằng cách lọt vào Top 50 bảng xếp hạng solo trên trang web xếp hạng thần tượng hằng tuần ‘FANNSTAR’ tính đến ngày 4/5/2026. Kwon Eunbi đã trở nên nổi tiếng rộng rãi với biệt danh "Nữ hoàng đa tài" thông qua màn trình diễn tại chương trình "Waterbomb". Hơn nữa, bằng sự kết hợp giữa giọng hát xuất sắc và kỹ năng trình diễn điêu luyện, cô đã chứng minh mình xứng đáng với danh hiệu "Kwon Eunbi, nghệ sĩ đáng tin cậy" trong mọi hoạt động. Việc cô lọt vào bảng xếp hạng này không chỉ đơn thuần là xếp hạng, nó cho thấy cô đã chinh phục trái tim người hâm mộ toàn cầu bằng phong cách độc đáo của riêng mình giữa những nghệ sĩ solo nam tài năng.

Cùng với những nhóm nhạc đã khẳng định tên tuổi như Mamamoo, Oh My Girl và KARD, RBW hiện đang xây dựng cái mà các nhà phân tích mô tả là “danh mục đầu tư đa tầng”, trải rộng từ các tân binh toàn cầu đến các nghệ sĩ solo nổi tiếng. Những người trong ngành cho rằng, công ty có thể đang bước vào giai đoạn chuyển mình mang tính cấu trúc hơn là chỉ phục hồi tạm thời.

Thử thách tiếp theo đối với RBW không nằm ở việc mở rộng, mà là ở sự hội nhập, làm thế nào để quản lý hiệu quả danh sách các nhãn hiệu và nghệ sĩ đang phát triển nhanh chóng của mình, trong khi vẫn duy trì bản sắc riêng của mỗi nghệ sĩ và tạo ra sự cộng hưởng giữa các tài sản trí tuệ của mình.

