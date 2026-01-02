Góc nhìn điện ảnh Hàn 2026: Phim chuyển thể từ webtoon chiếm ưu thế nhưng khâu thực hiện mới quyết định thành công

SVO - Khi các dự án dựa trên webtoon tiếp tục tràn ngập các rạp chiếu phim và nền tảng phát trực tuyến, một sự phân chia rõ ràng đã xuất hiện giữa các tác phẩm chuyển thể khéo léo tái hiện lại nguyên tác và những thất bại với kinh phí lớn, cho thấy công thức này mong manh đến mức nào.

Những năm gần đây, webtoon đã trở thành nguồn cung cấp câu chuyện đáng tin cậy nhất cho ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, với lượng lớn các cốt truyện đã được kiểm chứng khi các hãng phim ngày càng chuyển sang truyện tranh kỹ thuật số để giảm thiểu rủi ro.

Thành công vang dội của những tác phẩm được chuyển thể khéo léo

Dấu hiệu rõ ràng nhất về bước đột phá trong năm 2025 đến từ Studio N, công ty con sản xuất video của Naver Webtoon. Bộ phim My Daughter is a Zombie, dựa trên webtoon nổi tiếng năm 2018 của Lee Yun Chang, đã trở thành 'bom tấn' phòng vé gây bất ngờ nhất năm.

Với hơn 5,6 triệu lượt xem, bộ phim trở thành tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc được xem nhiều nhất năm 2025, một năm thiếu vắng các phim 'bom tấn', chứng minh rằng một bản làm lại hay có thể thu hút tất cả mọi người, không chỉ người hâm mộ bản gốc. Bộ phim thành công vì đã kết hợp hoàn hảo giữa hài hước đen tối với câu chuyện cảm động về tình cha con.

Netflix cũng gặt hái được thành công lớn nhờ trung thành với các webtoon gốc. Bộ phim The Trauma Code: Heroes on Call nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu trên Netflix vào đầu năm 2025. Với sự tham gia của nam diễn viên Ju Ji Hoon, bộ phim dựa trên tiểu thuyết mạng Trauma Center: Golden Hour của tác giả Hansanleega, được chuyển thể thành truyện tranh mạng Naver Webtoon năm 2019. Bộ phim được ca ngợi vì tính hiện thực y khoa gay cấn, và cuối cùng đã giành giải "Phim truyền hình xuất sắc nhất" và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Lễ trao giải Rồng Xanh.

Tương tự, loạt phim Netflix, Weak Hero Class 2 đã củng cố thương hiệu "Weak Hero" trở thành tài sản trí tuệ (IP) toàn cầu, lọt vào Top 10 ở hơn 60 quốc gia. Loạt phim dựa trên webtoon này được khen ngợi vì những pha hành động mượt mà và làm sâu sắc thêm yếu tố tâm lý của câu chuyện học đường đen tối gốc. Trên truyền hình truyền thống, Taxi Driver mùa 3 của đài SBS cũng tiếp tục là một hit lớn, chứng minh rằng các chương trình dựa trên webtoon có thể duy trì sự nổi tiếng ngay cả sau nhiều mùa.

Khi ngân sách khổng lồ không đủ

Tuy nhiên, mặt trái đầy rủi ro của ngành kinh doanh IP cũng được phơi bày, cho thấy rằng ngân sách lớn và nguồn tài liệu nổi tiếng không đảm bảo thành công. Sự thất vọng đáng chú ý nhất là bộ phim chuyển thể người thật đóng Omniscient Reader. Mặc dù có ngân sách sản xuất khổng lồ hơn 30 tỷ won (21,7 triệu đô la) và dàn diễn viên hạng A, bộ phim vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút khán giả đại chúng. Mặc dù ra mắt ở vị trí số 1, nhưng doanh thu chỉ đạt khoảng 1 triệu lượt xem, thấp hơn nhiều so với điểm hòa vốn 6 triệu lượt xem.

Những người hâm mộ tiểu thuyết mạng gốc của bộ đôi tác giả singNsong và các nhà phê bình đều nhận xét rằng việc cố gắng gói gọn một thế giới rộng lớn và phức tạp như vậy vào một bộ phim dài hai tiếng là một sai lầm. Kết quả là một cốt truyện gây khó hiểu cho người xem mới nhưng lại quá hời hợt đối với người hâm mộ trung thành, khiến người ta không chắc liệu series này có tiếp tục sản xuất thêm phần phim nào nữa hay không.

Bộ phim hành động đen tối Mercy for None của Netflix, với sự tham gia của nam diễn viên So Ji Sub, cũng nhận được nhiều ý kiến ​​trái chiều. Mặc dù lượng người xem toàn cầu ban đầu rất cao, series này đã vấp phải sự phản đối từ người hâm mộ trung thành, những người phàn nàn rằng phim đã không thể nắm bắt được cảm giác đen tối và gai góc của webtoon gốc, thay vào đó lại đi theo lối mòn của các bộ phim hành động cũ. Có lẽ điều người hâm mộ tác phẩm gốc cảm thấy hài lòng nhất là diễn xuất của dàn diễn viên khi họ đã khắc hoạ được tính cách của nhân vật một cách hoàn hảo đặc biệt là So Ji Sub, cho dù kịch bản chuyển thể có thể chưa tới.

Bộ phim The Witch của Channel A, dựa trên webtoon nổi tiếng năm 2013 của họa sĩ Kang Full, đã không thu hút được sự chú ý, dù có khởi đầu đầy hứa hẹn. Bộ phim chỉ đạt tỷ lệ người xem cao nhất là 3,1%, và khán giả nhận xét rằng cốt truyện chậm rãi của nó có vẻ lỗi thời so với lối kể chuyện nhanh gọn của các bộ phim truyền hình Hàn Quốc gần đây.

Bài học quan trọng nhất dành cho các nhà sản xuất là, mặc dù một webtoon nổi tiếng mang lại nền tảng vững chắc, nhưng thành công thực sự nằm ở khả năng chuyển tải tầm nhìn đó thành một trải nghiệm điện ảnh hấp dẫn. Khi thị trường ngày càng cạnh tranh khốc liệt, chỉ sở hữu một nhan đề nổi tiếng thôi không còn đủ để đảm bảo thành công trong thế giới nội dung đầy cạnh tranh.

Giám đốc điều hành của Studio N, Kwon Mi Kyung, trước đây đã nói rằng, sự thành công của những dự án như vậy chứng minh sức mạnh của những câu chuyện gốc và tầm quan trọng của việc tìm ra ngôn ngữ hình ảnh phù hợp để chuyển tải trí tưởng tượng từ webtoon thành hiện thực điện ảnh.