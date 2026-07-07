Hoàng Cẩm Tú: Khoảng trống tuổi thơ và hành trình trưởng thành

SVO - Mất mẹ khi mới 5 tuổi, từng nhiều lần chênh vênh giữa áp lực học tập, cuộc sống và những lựa chọn của tuổi trưởng thành, Hoàng Cẩm Tú (22 tuổi) vẫn từng bước vượt qua để tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Có những mất mát không thể gọi tên khi một đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết ý nghĩa của sự chia ly. Với Hoàng Cẩm Tú, ký ức về mẹ dừng lại từ năm em lên 5 tuổi, khi mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. "Năm ấy mình còn quá nhỏ để hiểu hết sự mất mát. Chỉ khi lớn lên, mình mới cảm nhận rõ khoảng trống mà mẹ để lại", Tú chia sẻ.

Thế nhưng, điều nữ sinh nhớ nhiều hơn không phải là những thiếu thốn, mà là sự đủ đầy của tình yêu thương. Ông bà, người bố là quân nhân cùng các thành viên trong gia đình đã trở thành điểm tựa để Tú lớn lên trong sự bao dung và chở che. "Tình yêu của gia đình đã bù đắp cho mình nhiều hơn những gì mình từng nghĩ mình đã mất", cô gái trẻ nói.

Bốn năm đại học và những lần tự hỏi: 'Mình có đang đi đúng đường?'

Thực sự thì, cô gái vừa tốt nghiệp loại Giỏi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền từng có thời gian hoang mang với chính lựa chọn của mình. Năm 2022, Cẩm Tú đăng ký tới 20 nguyện vọng vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền và trúng tuyển đúng nguyện vọng thứ 20. Cô gọi đó là một "cơ duyên", bởi thời điểm ấy, cô chưa có định hướng nghề nghiệp thật rõ ràng.

Sau khi tìm hiểu chương trình đào tạo của Khoa Tuyên truyền, cô quyết định theo học chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa. Càng học, nữ sinh càng nhận ra, mình yêu thích truyền thông, văn hóa và tổ chức sự kiện.

Hoàng Cẩm Tú rạng rỡ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp loại Giỏi tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Thế nhưng, hành trình đại học không chỉ có những giờ học hay các hoạt động sôi nổi. Những ngày đầu lên Hà Nội, Cẩm Tú từng nhiều lần áp lực vì phải thích nghi với môi trường mới, lịch học dày đặc và cuộc sống xa gia đình. Có thời điểm, cô bị ốm vì chưa quen nhịp sống mới.

Đến năm thứ hai đại học, áp lực còn lớn hơn khi những chuyện không mong muốn trong gia đình xảy đến cùng lúc với việc học. "Đó là khoảng thời gian áp lực nhất. Mình liên tục tự hỏi, liệu mình đã chọn đúng hay chưa, liệu mình đã thực sự hiểu bản thân chưa", Tú nhớ lại.

Thay vì cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, Tú cho phép mình được yếu đuối, được khóc và chia sẻ với bạn bè. "Đôi khi, chấp nhận mình đang không ổn cũng là một cách để bắt đầu vượt qua".

Hoàng Cẩm Tú và hành trình tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Sau những khoảng lặng ấy, Cẩm Tú lựa chọn bước tiếp bằng sự kiên trì. Cô chủ động học hỏi từ thầy cô, bạn bè, những người đi trước và tự nhìn nhận lại mỗi lần chưa làm tốt để rút kinh nghiệm: "Mình nhận ra, thành công không đến từ một bước nhảy thật lớn, mà được tạo nên từ những nỗ lực rất nhỏ lặp lại mỗi ngày".

Trưởng thành từ những chuyến đi và những điều bình dị

Bên cạnh việc học, Cẩm Tú lựa chọn không để quãng đời sinh viên chỉ gói gọn trong giảng đường. Cô làm thêm trong lĩnh vực truyền thông, tổ chức sự kiện, đi dạy gia sư để có thêm thu nhập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế. Song song với đó là hàng loạt hoạt động ngoại khóa và thiện nguyện.

Cẩm Tú tham gia các hoạt động thiện nguyện, với mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia và những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Là thành viên Đội Tình nguyện Xung kích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô tham gia nhiều chuyến thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1, Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An, cùng các hoạt động hỗ trợ của Học viện.

Ở Câu lạc bộ Người dẫn chương trình Học viện Ngân hàng (MCC), Cẩm Tú đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Truyền thông, nhiệm kỳ 2024 - 2025, tham gia tổ chức cuộc thi "Khi Gen Z bật tiếng nói 2025" và nhiều chương trình khác.

Bốn năm đại học, Cẩm Tú tích cực tham gia tổ chức nhiều chương trình, sự kiện, qua đó rèn luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm thực tế.

Nữ sinh cũng từng là Phó ban Truyền thông dự án thiện nguyện "Sưởi 2023" tại Hà Giang, Trưởng ban Truyền thông giải chạy thiện nguyện "Run For Life 2024" tại Hòa Bình, tham gia dự án "Mái nhà Hy Vọng 2025" ở A Mú Sung (Lào Cai).

Những chuyến đi ấy giúp cô hiểu hơn giá trị của sự sẻ chia, đồng thời rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian và tinh thần trách nhiệm.

Trong suốt tám học kỳ, Cẩm Tú nhận học bổng khuyến khích học tập ở học kỳ II năm thứ nhất và học kỳ II năm thứ tư, được kết nạp Đảng sau quá trình phấn đấu và rèn luyện. Theo Cẩm Tú, đó không chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực mà còn là động lực để cô tiếp tục cố gắng.

Hoạt động truyền thông tại các sự kiện giúp nữ sinh hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý công việc và xử lý tình huống.

Nhìn lại bốn năm học tập tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, điều Cẩm Tú trân trọng nhất không chỉ là kiến thức chuyên môn, mà còn là những chuyến đi thực tế, những hoạt động của khoa, của Học viện và sự đồng hành của các thầy cô.

Với nữ sinh, thanh xuân dưới mái trường ấy đã trở thành nền tảng để cô tự tin bước vào chặng đường mới: "Mình không cần phải hơn người khác. Tốt hơn chính mình ngày hôm qua là được rồi".

Đó không chỉ là châm ngôn sống, mà còn là cách Hoàng Cẩm Tú lựa chọn để đi qua những mất mát, những chênh vênh của tuổi trẻ và từng bước viết nên hành trình trưởng thành bằng sự kiên trì, lòng biết ơn, cùng niềm tin vào những giá trị tích cực mà người trẻ có thể lan tỏa cho cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)