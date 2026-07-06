Nữ đảng viên trẻ và hành trình rèn luyện từ giảng đường đến sân khấu

SVO - Lương Phương Nhung (lớp 64KTA2, ngành Kiểm toán, Khoa Kế toán và Kinh doanh, Trường Đại học Thủy lợi) từng đạt học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc, với GPA 3,89/4,0. Không chỉ nổi bật với thành tích học tập, Nhung còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội, các hoạt động câu lạc bộ và vinh dự được kết nạp Đảng ngay khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Rèn tư duy từ những con số chính xác

Lựa chọn ngành Kiểm toán, Phương Nhung sớm xác định đây là lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác, tư duy logic và tính kỷ luật cao. Ngay từ năm đầu đại học, nữ sinh chủ động xây dựng phương pháp học tập khoa học, lấy việc hiểu bản chất kiến thức làm nền tảng để phát triển lâu dài.

Phương Nhung nhận Giấy khen dành cho sinh viên có đóng góp tích cực đối với ngành.

Bên cạnh việc tiếp thu bài giảng trên lớp, Phương Nhung thường xuyên trao đổi với giảng viên về các tình huống thực tiễn, đồng thời hệ thống hóa kiến thức bằng sơ đồ tư duy nhằm ghi nhớ và vận dụng các chuẩn mực kế toán, kiểm toán một cách logic.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Phương Nhung cho biết: "Mình luôn cố gắng hiểu bản chất của từng vấn đề thay vì chỉ ghi nhớ kiến thức. Khi hiểu đúng nguyên lý, việc vận dụng vào các tình huống thực tế sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều".

Phương pháp học tập khoa học đã giúp nữ sinh đạt học bổng Khuyến khích học tập loại Xuất sắc ở kỳ học gần nhất, với GPA 3,89/4,0. Theo Phương Nhung, chính tư duy phân tích của ngành Kiểm toán đã góp phần hình thành tác phong cẩn trọng, ngăn nắp và khả năng quản lý công việc hiệu quả trong học tập cũng như cuộc sống của cô.

Phương Nhung đảm nhiệm vai trò MC tại Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đêm nhạc hội SS67.

Trưởng thành từ môi trường Đoàn - Hội và hoạt động câu lạc bộ

Không chỉ đạt thành tích học tập nổi bật, Phương Nhung còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội và hoạt động phong trào. Với nữ sinh, đây là môi trường giúp cô rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm.

Là Chủ nhiệm Câu lạc bộ MC Trường Đại học Thủy lợi, nhiệm kỳ 2025 - 2026, Phương Nhung cùng Ban điều hành triển khai nhiều hoạt động, góp phần đưa câu lạc bộ nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên thành phố Hà Nội vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô, năm học 2024 - 2025. Nữ sinh cũng là Trưởng Ban tổ chức cuộc thi "The Next Host TLU 2026", chương trình tình nguyện "Trung Thu cho em 2025" cùng nhiều hoạt động cấp trường.

Phương Nhung nhận Giấy khen dành cho sinh viên có đóng góp tích cực trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cùng Bằng khen của Câu lạc bộ MC do Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hà Nội trao tặng.

Theo Phương Nhung, mỗi chương trình là cơ hội tích lũy kinh nghiệm về quản trị, điều hành và làm việc nhóm. "Người lãnh đạo không phải làm tất cả mọi việc, mà cần biết truyền cảm hứng để mọi người cùng phát huy năng lực", nữ sinh chia sẻ.

Những đóng góp của Phương Nhung được ghi nhận bằng nhiều thành tích như được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 5/2026); Giấy khen của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Trường Đại học Thủy lợi về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, năm học 2024 - 2025; Giấy khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường về thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên, nhiệm kỳ 2024 - 2025; Giấy khen của Đoàn Thanh niên xã Yên Bài vì những đóng góp trong phong trào tình nguyện năm 2025; Giấy khen của Bộ môn Kiểm toán.

Phương Nhung tham gia Workshop của Câu lạc bộ MC với khách mời là MC Mộc Miên (VTV).

Kết nối tư duy Kiểm toán với nghệ thuật dẫn chương trình

Với Phương Nhung, Kiểm toán và nghề MC không đối lập mà bổ trợ cho nhau. Nữ sinh cho rằng tư duy logic từ ngành học giúp xây dựng kịch bản, kiểm soát chương trình hiệu quả, trong khi kỹ năng dẫn chương trình rèn luyện sự tự tin, khả năng ứng biến và tác phong chuyên nghiệp.

Phương Nhung tham dự Lễ kiện toàn nhân sự và kỷ niệm thành lập Câu lạc bộ MC.

Nhờ đó, Phương Nhung nhiều lần được tin tưởng đảm nhận vai trò MC tại các sự kiện lớn như "Tiếng hát Sinh viên toàn quốc 2023", do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, lễ khai giảng, hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên, hội diễn văn nghệ, lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, cùng nhiều chương trình cấp trường. Với nữ sinh, mỗi lần đứng trên sân khấu là một cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và trưởng thành.

Đối với Phương Nhung, dấu mốc ý nghĩa nhất trong những năm tháng đại học là được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình học tập, rèn luyện, đây còn là động lực để nữ sinh tiếp tục sống có trách nhiệm, nuôi dưỡng lý tưởng và không ngừng cống hiến.

Phương Nhung vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhìn lại hành trình đã qua, Phương Nhung cho rằng, những thành quả mình đạt được luôn có sự đồng hành và chỉ bảo của các thầy cô giáo cùng môi trường giáo dục năng động của Trường Đại học Thủy lợi. "Mình luôn biết ơn Đảng ủy, Ban Giám hiệu và các thầy cô đã tạo điều kiện để mình được học tập, trải nghiệm và trưởng thành. Trường Đại học Thủy lợi không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn trao cho mình rất nhiều cơ hội để rèn luyện bản lĩnh, nhân cách và tinh thần cống hiến", nữ sinh chia sẻ.

Với nền tảng tri thức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm được bồi đắp từ giảng đường đại học, Phương Nhung mong muốn tiếp tục nỗ lực học tập, phát triển bản thân và đóng góp những giá trị tích cực cho cộng đồng trên chặng đường phía trước.

(Ảnh: NVCC)