Học sinh khóa 1 chuyên Văn HSSH, tốt nghiệp chuyên ngành đàn tranh, giành học bổng du học Mỹ

SVVN - Trần Trâm Anh (18 tuổi) hiện đang là sinh viên năm nhất, trường Đại học Cincinnati tại bang Ohio, Hoa Kỳ. Không chỉ có đam mê với môn học Ngữ văn, Trâm Anh còn sớm bộc lộ tài năng với âm nhạc là đàn tranh. Trong 3 năm cấp 3, cô nàng đã đạt được nhiều thành tựu trong học tập cũng như hoạt động nghệ thuật, đặc biệt là chinh phục thành công học bổng du học chuyên ngành Truyền thông và ngôn ngữ Anh tại Mỹ.

Khi được hỏi về điều thú vị nhất của bản thân, Trần Trâm Anh không ngần ngại chia sẻ: “Âm nhạc là hơi thở của mình. Mỗi khi áp lực, căng thẳng mình luôn tìm đến âm nhạc nói chung và các loại nhạc cụ nói riêng. Đây là một trong những cách giúp mình tập trung, giảm căng thẳng và giúp bản thân bình tĩnh hơn.”

Cô nàng cũng là học sinh khóa chuyên đầu tiên của Trường trung học phổ thông Chuyên Khoa học và Nhân Văn. Chia sẻ về lý do lựa chọn trường là ngôi nhà thứ 2 trong 3 năm cấp 3 Trâm Anh cho biết đây là ngôi trường đầu tiên và duy nhất đào tạo chuyên sâu về khoa học xã hội.

Ngay từ cấp 2, Trâm Anh đã có định hướng mong muốn được học về chuyên ngành xã hội nên khi trường vừa ra đời, cô nàng đã yêu thích và muốn đăng ký thi thử sức dù cơ hội không nhiều bởi tỉ lệ chọi khá cao.

“Mình đã cố gắng hết sức và may mắn là một trong những bạn có số điểm đầu vào cao. Là lứa học sinh đầu tiên nên nhà trường rất tập trung và tạo mọi điều kiện cho học sinh. Thầy cô trên trường rất nhiệt tình và hết lòng với mình. Chúng mình luôn có được những buổi đi chơi cả trường, hay tổ chức các ngày lễ cùng nhau, đặc biệt là được đứng lên xây dựng nền móng đầu tiên cho những lứa học sinh sau này”, cựu học sinh HSSH bày tỏ.

Tuy vậy, Trâm Anh không phủ nhận bản thân cũng gặp không ít khó khăn. Bởi là học sinh khóa đầu tiên, được thầy cô và cha mẹ kì vọng nên Trâm Anh luôn gánh trên vai một vài áp lực nhất định như phải luôn chăm chỉ, cố gắng để đạt được thành tích thật tốt. Ngoài ra, thời điểm đó các hoạt động trong trường chưa được tổ chức phong phú nên lứa học sinh đầu tiên chưa có cơ hội trải nghiệm và thể hiện bản thân nhiều.

Nhắc về một người quan trọng trong định hướng học tập, cô nhớ ngay đến người mẹ. Theo chia sẻ của cô nàng, mẹ là người định hướng, dẫn đường chỉ lối và tiếp thêm tình yêu với môn Ngữ văn.

Trâm Anh nói: “Mình hiểu ra rằng Văn học không đơn thuần chỉ là chữ viết, là học thuộc mà còn là nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, trang bị cho bản thân những kĩ năng mềm. Khi nhìn lại 3 năm học vừa qua, mình thấy rằng môn Văn đã mang lại cho mình rất nhiều sự hoàn thiện về bản thân, mình có được thái độ, suy nghĩ, hành trang bổ ích giúp cho định hướng tương lai sau này đó là theo ngành xã hội như ngoại giao, viết lách,…”.

Với niềm đam mê với môn học cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân Trâm Anh đã xuất sắc đạt được điểm GPA ấn tượng >9.0. Chia sẻ về phương pháp học tập, cô nàng bật mí luôn tập trung, cố gắng hiểu bài và ghi nhớ những kiến thức quan trọng ngay trên lớp là điều quan trọng.

Như vậy khi về nhà Trâm Anh sẽ không mất thêm nhiều thời gian để hiểu lại bài mà vừa có thời gian học và làm thêm các dạng bài tập mới. Bên cạnh đó, phương pháp học tập là điều thứ 2 cần lưu ý, nữ sinh thường áp dụng phương pháp Pomodoro để tập trung tối đa trong học tập.

Không chỉ gây ấn tượng với kết quả học tập đáng ngưỡng mộ, Trâm Anh còn giành học bổng nhiều năm liên tiếp của Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam.

Theo đó, ngay từ nhỏ cô nàng đã được tiếp xúc với âm nhạc nên đã hình thành tình yêu với lĩnh vực nghệ thuật này. Trước đây, Trâm Anh chỉ được gia đình cho học piano và không hề biết đến các nhạc cụ dân tộc.

Trong một lần tình cờ nghe thấy tiếng đàn tranh, nữ sinh đã vô cùng ấn tượng và từ đó say mê âm nhạc truyền thống. Ngay khoảnh khắc đó, cô nàng đã xin phép bố mẹ cho đi học chuyên nghiệp đàn tranh và sáo trúc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trâm Anh đã có 6 năm theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nữ sinh đã có muôn vàn kỉ niệm buồn vui, gian nan, thành công trên hành trình này nhưng có lẽ điều khó khăn nhất là phải học song song 2 trường.

Nữ sinh nhớ lại: “Điều khiến mình nhớ nhất là lúc phải sắp xếp thời gian biểu để cân bằng giữa 2 trường. Đặc biệt là vào mùa thi khi cả 2 trường có một số lịch chồng chéo lên nhau. Có những lúc mình tưởng như sắp gục ngã, nhưng khi nghĩ đến những lần đứng trên sân khấu, dưới ánh đèn và sự ủng hộ của mọi người thì mình đã không chùn bước mà lựa chọn tiếp tục phấn đấu”.

Vì quỹ thời gian không nhiều khi học tại 2 trường và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên Trâm Anh thường lập sẵn một thời gian biểu để dễ dàng theo dõi. Thường các ngày trong tuần, cô nàng sẽ dành thời gian để học và hoàn thành bài tập của 2 trường. Còn cuối tuần là thời gian nữ sinh tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Nhờ sự cố gắng và nỗ lực, kiên trì của bản thân Trâm Anh đã đạt được một số thành tựu đáng ngưỡng mộ. Về nghệ thuật, cô nàng đã đạt được học bổng nhiều năm liên tiếp của Học viện Âm nhạc Quốc Gia Việt Nam, thành công đứng lên thành lập và tổ chức dự án về nghệ thuật truyền thống - Nhã Âm.

Về hoạt động ngoại khóa, Trâm Anh đã tham gia với vai trò ban điều hành, cố vấn, diễn giả nhiều câu lạc bộ và dự án như dự án về học tập, tranh biện, tâm lý, MUN,…

Về học tập, nữ sinh xuất sắc đạt được huy chương Vàng kỳ thi HIPPO cấp Quốc Tế, Quán Quân cuộc thi “Sáng kiến của thanh niên với tiêu dùng bền vững”, Gương mặt trẻ tiêu biểu cấp Đại học Quốc Gia,…

Nhưng hơn cả, điều mà đến thời điểm hiện tại khiến Trâm Anh tự hào nhất là thành công chinh phục được giấc mơ du học Mỹ và giành được 1 trong 3 suất học bổng Kanthak dành cho sinh viên quốc tế.

Không phủ nhận công sức của bản thân, Trâm Anh còn nhắn gửi lời cảm ơn đến thầy cô, gia đình và bạn bè và hứa hẹn trong tương lai sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được ước mơ và mục tiêu của bản thân.

Chia sẻ về hành trình du học, Trâm Anh cho biết thời gian chuẩn bị hồ sơ và quyết định apply du học Mỹ khá muộn, vào gần cuối học kỳ 1 lớp 12. Lúc đó nữ sinh chỉ nghĩ sẽ apply để thử sức vì thời gian không còn nhiều, ngoài ra định hướng du học ban đầu cũng không phải Mỹ.

“Mình chỉ có vỏn vẹn gần 1 tháng để viết và sửa các bài luận, hoàn thành hồ sơ và các yêu cầu của trường”, cô nàng chia sẻ thêm.

Kết quả ngoài mong đợi, may mắn đã mỉm cười với Trâm Anh khi cô nàng đã nhận được học bổng của một số ngôi trường. Trong đó, học bổng khiến Trâm Anh bất ngờ nhất là của University of St.Thomas (Minnesota) với học bổng $200,000 toàn phần học phí và học bổng Kanthak dành cho 3 sinh viên quốc tế duy nhất. Tuy vậy, Trâm Anh vẫn lựa chọn theo đuổi và học tập tại University of Cincinnati chuyên ngành Truyền thông và ngôn ngữ Anh với mức học bổng $80,000.

Gửi lời nhắn đến các bạn có chung niềm đam mê và sở thích, Trâm Anh chia sẻ: “Born to break, not be broken. Các bạn hãy bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân để trải nghiệm, mong muốn bứt phá, quyết tâm khẳng định, dám nghĩ dám làm và sẵn sàng đối mặt với thử thách.

Nhưng hãy nhớ sức khỏe là điều kiện tiên quyết, cần biết cân bằng và phân chia thời gian hợp lý, tìm hiểu các phương pháp học tập phù hợp. Mình tin rằng chúng ta có thể bứt phá và chinh phục được giới hạn của bản thân, miễn là chúng ta sẵn sàng”.

Trong thời gian tới, khi đặt chân đến một đất nước xa xôi một mình Trâm Anh mong muốn bản thân có thể kết bạn với nhiều sinh viên quốc tế và khám phá đất nước Mỹ. Ngoài ra, nữ sinh đặt mục tiêu sẽ cố gắng để đạt được mức điểm tốt trên trường, tham gia các hoạt động, các câu lạc bộ và duy trì mối quan hệ với các giáo sư. Đặc biệt, Trâm Anh đã lập một kênh YouTube riêng để ghi lại những mốc thời gian đáng nhớ tại Mỹ.

Ảnh: Nhân vật cung cấp