Hương Giang nhận xét cách chơi của Lan Khuê tại 'The new mentor': 'Thâm như đôi môi của cô ấy vậy'

SVVN - Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê vừa có màn đối đầu 'cực căng' khi chọn thí sinh về team của mình tại 'The new mentor'. Netizen được phen 'sốc' với màn 'khẩu chiến' của dàn 'mentor' đình đám.

The new mentor vừa lên sóng tập đầu tiên, bốn 'super mentors' Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Hương Giang và Lan Khuê đã có những tiêu chí riêng để chọn thí sinh và đã có những màn "đấu khẩu" để giành thí sinh về team mình.

Ở vòng casting, các thí sinh được chia thành các cặp đấu sẽ "đối đầu" với nhau tạo nên một thế trận khốc liệt giữa dàn người mẫu dày dặn kinh nghiệm. Với sự kiểm soát về thời gian, các thí sinh sẽ phải thể hiện khả năng quan sát, ứng biến để hoàn thành thử thách đầu tiên của chương trình.

Đường đua ngày càng gây cấn khi bốn cái tên còn lại đều là những thí sinh triển vọng và có nhiều kinh nghiệm sải bước trên các sàn runway. Sự xuất hiện của Nguyễn Đình Như Vân và Bùi Tường Vân đã khiến ban giám khảo bất ngờ vì quá xuất sắc. Với "ca khó" này, Lan Khuê một lần nữa "tung chiêu" để giữ cả hai thí sinh tiềm năng ở lại chương trình. Bùi Tường Vân chính thức được bước vào vòng trong. Thanh Hằng chủ động xin "nợ" host Dược sĩ Tiến để giữ Như Vân lại chương trình.

Để cơ hội có được thí sinh tiềm năng chia đều cho bốn 'super mentors', Lan Khuê đã đưa vé chọn 'super mentors' để Như Vân tự tay bốc, sau cùng Như Vân đã chính thức thuộc về team Hồ Ngọc Hà trước sự bất ngờ của ban giám khảo. Chứng kiến những lần "tung chiêu" của Lan Khuê, Hương Giang chia sẻ: "Khá là bất ngờ với cách chơi chiêu của Lan Khuê ngày hôm nay, thâm như đôi môi của cô ấy vậy".

Sự xuất hiện của Mai Ngô tại The new mentor đã khiến các vị ban giám khảo bất ngờ. Khi chia sẻ quyết định của mình, Mai Ngô bày tỏ: "Em đã suy nghĩ rất nhiều, em đã đau đáu trong đầu rất nhiều ngày, nhiều tháng từ khi The new mentor công bố. Em chỉ suy nghĩ đơn giản một điều rằng dù có thắng hay thua em cũng đã từng là mentor". Sự tự tin, dõng dạng của Mai Ngô đã thuyết phục được ban giám khảo và bước tiếp vào vòng pick team.

Thí sinh Kim Phương bước ra và có sự phá cách bằng hình thức catwalk lùi. Người đẹp được nhận xét có tính high fashion rõ nét nhưng thiếu yếu tố 'commercial'. Sau khi quan sát, Hồ Ngọc Hà cho rằng Kim Phương nên về đội Thanh Hằng vì Kim Phương đang thiếu đúng cái Thanh Hằng đang mạnh, chính là sự dứt khoát và hơi cứng một chút.

Ngay lúc đó Thanh Hằng lên tiếng: “Thanh Hằng ngày xưa mất tích rồi”, khẳng định mình sắp lấy chồng và đã “mềm mại” hơn xưa ngay trên sóng truyền hình. Sau khi suy nghĩ và cân nhắc, Kim Phương quyết định về team Thanh Hằng.

Sau khi kết thúc tập 1, team Hồ Ngọc Hà sở hữu các thí sinh Nguyễn Đình Như Vân, Nguyễn Lâm Châu, Nguyễn Đặng Thanh Tuyền, H'Duyên Bkrông, Thảo Đặng, Phạm Hoàng Yến.

Team 'super mentor' Thanh Hằng lại có các ‘gà chiến’ Ngô Thị Quỳnh Mai (Mai Ngô), Phạm Thị Ngọc Ánh, Bùi Tường Vân, Bùi Lý Thiên Hương, Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Kim Phương.

Team 'super mentor' Hương Giang cũng không kém cạnh, với Đỗ Thị Hương Giang, Vũ Thúy Quỳnh, Cao Ngân, Chúng Huyền Thanh, Kloé Phương Nguyễn, Nguyễn Thị Trà My.

Team Lan Khuê cũng ‘không phải dạng vừa’, khi có Lê Thu Trang, Trần Bảo Ngọc, Trần Thùy Trang, Alita, Nguyễn Thị Kim Nhung, Đỗ Thị Thanh Hoa (Pông Chuẩn).