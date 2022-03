Hút mắt với 'show' thời trang độc lạ của SV Kiến trúc

SVVN - Khánh An là sinh viên năm 2 Khoa quản lý xã hội, trường Đại học Nội Vụ Hà Nội. Theo Khánh An, việc lựa chọn một ngôi trường ưng ý, một ngành học yêu thích phù hợp với thế mạnh bản thân để có thể phát triển sự nghiệp trong tương lai cũng là một quyết định phải suy nghĩ. Cuối cùng An đã chọn ngành du lịch của trường Đại học Nội Vụ Hà Nội là bến đỗ của 4 năm trưởng thành.