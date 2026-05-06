Ji Ye Eun và Vata 'ngang nhiên' hẹn hò

SVO - Ji Ye Eun và vũ công Vata bị bắt gặp cùng nhau trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi họ xác nhận mối quan hệ.

Vào ngày 6/5 (giờ Hàn Quốc), hình ảnh và video về cặp đôi tham dự một sự kiện đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và các cộng đồng trực tuyến.

Trong những bức ảnh được công bố, Ji Ye Eun xuất hiện trong chiếc áo sơ mi kẻ caro đỏ kết hợp với quần jeans, trong khi Vata mặc áo khoác len màu xám và quần jeans. Cả hai được cho là đã tham dự một sự kiện nhà thờ nhân "Ngày Thiếu nhi".

Các video từ sự kiện cũng cho thấy, cặp đôi tham gia thử thách nhảy theo bài hát Paradise of Rumors của AKMU. Ji Ye Eun mỉm cười e lệ khi thực hiện vũ đạo, trong khi Vata chăm chú quan sát chuyển động của cô, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Một đoạn clip khác ghi lại cảnh Ji Ye Eun tham gia một trò chơi vui nhộn với chân vịt và vòng lắc hula, gợi nhớ đến những trò chơi thường thấy trên chương trình Running Man. Vata, người đứng phía sau chờ đến lượt mình, tỏ ra lo lắng cô có thể ngã, thể hiện sự quan tâm của anh.

Đây là lần đầu tiên cả hai được bắt gặp công khai cùng nhau kể từ khi thừa nhận mối quan hệ vào ngày 13/4. Cả hai đều sinh năm 1994, Ji Ye Eun và Vata được cho là đã trở nên thân thiết nhờ sở thích và tôn giáo chung. Sau những tin đồn hẹn hò, công ty quản lý của họ đã xác nhận rằng, cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau sau khi làm việc cùng nhau. Kể từ đó, các bài đăng cho rằng, cặp đôi cùng tham dự một nhà thờ và dần dần nảy sinh tình cảm đã xuất hiện trở lại trên mạng, trong khi các video thử thách nhảy múa được quay cùng nhau tại Waterbomb Seoul 2025 cũng thu hút sự chú ý trở lại.

