'Vẻ đẹp 4.000 năm tuổi' của Cúc Tịnh Y liệu có thật không vậy?

SVO - Những bức ảnh chưa chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y cho thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đến khó tin của cô. Vẻ đẹp trong những bức ảnh cận cảnh không qua chỉnh sửa đã khiến cư dân mạng kinh ngạc, nhiều người thốt lên: 'Vẻ đẹp này có thật không vậy?'.

Gần đây, một loạt ảnh không chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y đã lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, ngay lập tức gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn của cô trông hoàn hảo ngay cả khi chụp cận cảnh, với những đường nét rõ ràng và làn da mịn màng đến khó tin, khiến người xem phải thốt lên: "Vẻ đẹp này có phải là thật không?".

Điều đáng kinh ngạc hơn cả là bức ảnh này, được ca ngợi là bức ảnh không chỉnh sửa tuyệt đẹp của năm, được chụp bằng điện thoại Android của một người hâm mộ với bộ nhớ hạn chế, không ánh sáng, không chỉnh sửa, một hình ảnh hoàn toàn tự nhiên và chân thực. Cư dân mạng đã xôn xao về điều này, một số người khẳng định vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời của cô trong những bức ảnh chưa chỉnh sửa là minh chứng cho tài năng của cô, trong khi những người khác đặt câu hỏi liệu đó có phải là kết quả của công nghệ tiên tiến và các thủ thuật thẩm mỹ tốn kém hay không?

Một blogger chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ đã phân tích các bức ảnh và đăng tải một bài viết dài, kết luận rằng đường viền hàm sắc nét và gò má đầy đặn của cô cho thấy không có dấu hiệu tiêm filler, mặc dù làn da trắng sáng của cô có thể là kết quả của việc chăm sóc da lâu dài. Người hâm mộ phản bác bằng cách đăng tải những bức ảnh thời thơ ấu của cô, lập luận rằng sự thay đổi từ một vóc dáng nhợt nhạt, không nổi bật thành một người rạng rỡ rõ ràng là do gen di truyền.

Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là vẻ đẹp tương phản trong tính cách của những nhân vật do Cúc Tịnh Y thủ vai, một vẻ đẹp pha trộn giữa sức mạnh và sự dịu dàng. Khả năng chuyển đổi mượt mà giữa các phong cách khác nhau khiến sự "ngầu" của cô trở thành một khẳng định độc đáo cho tài năng diễn xuất của mình.

Từ chỗ bị chế giễu là vẻ đẹp nhân tạo trong thời gian hoạt động cùng nhóm SNH48 đến nay, khi đảm nhận các hợp đồng quảng cáo cho các thương hiệu xa xỉ cao cấp, Cúc Tinh Y đã biến những tranh cãi thành niềm tự hào trong thập kỷ qua. Đối mặt với các tranh chấp hợp đồng, cô bình tĩnh xử lý dư luận, thậm chí khi bị sốt cao và viêm phổi, cô vẫn kiên quyết hoàn thành các cảnh hành động. Trong một cuộc phỏng vấn, cô thẳng thắn tuyên bố: "Mục tiêu của tôi chưa bao giờ là trở thành một gương mặt xinh đẹp".Câu nói này đã mang lại cho cô sự ngưỡng mộ rộng rãi.

Ngày nay, Cúc Tịnh Y không còn bám víu vào hình ảnh 'nàng tiên hoàn hảo', mà thay vào đó dũng cảm thể hiện cá tính mạnh mẽ và chân thực của mình. Sự tỉnh táo và kiên cường này có lẽ là lý do thực sự giúp cô thoát khỏi cái mác "vẻ đẹp 4000 năm tuổi" và dấn thân vào con đường đa dạng hóa thẩm mỹ. Trong ngành giải trí cạnh tranh khốc liệt, việc có thể tự tạo dựng con đường riêng dựa trên sức hút và tài năng thực sự là minh chứng cho sức mạnh và vẻ đẹp nội tâm.

Trong năm 2026, khán giả sẽ gặp Cúc Tịnh Y trong dự án phim "Let's Fight", đóng cùng Trương Vân Long và hai dự án truyền hình, một dự án điện ảnh khác chờ lên sóng là "Wan Hua Sin", "The Eternal Fragrance" và "Pink Ink Rivers and Lakes".

