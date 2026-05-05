Lễ khai máy phim trong ngành giải trí Trung Quốc có thể kịch tính đến mức nào?

Vào ngày 3/5, đoàn làm phim Tales of the Floating World (Phù Sinh) đã mang đến một khoảnh khắc đáng nhớ tại lễ khai máy. Khi nam chính Trần Triết Viễn cao 1m82 gặp Đặng Khải cao 1m86, nam chính nổi tiếng với khiếu hài hước này đã kiễng chân làm dấu hiệu hòa bình, nghiêng đầu và cố nén tiếng cười, trông giống như một chú khỉ nhỏ đang với tới cành cây. Điều này ngay lập tức biến chủ đề "chênh lệch chiều cao" từ sự ngượng ngùng thành một 'cơn sốt' trên toàn quốc.

Hastag #ChenZheyuanTiptoeLiterature# đã thu hút hơn 100 triệu lượt xem chỉ trong nửa ngày. Thậm chí, chính Đặng Khải cũng đăng lại trên Weibo với chú thích: "Lần sau, nhớ mang theo một cái ghế nhỏ nhé". Sự hài hước tự chế giễu này đã củng cố hình tượng hài hước của đoàn làm phim trong danh sách các chủ đề thịnh hành.

Việc hai 'nam thần' có thể vui vẻ giải quyết một tình huống khó xử nơi công cộng cho thấy IP Phù Sinh thực sự có khả năng tạo nên sức hút. Là một bộ phim truyền hình giả tưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng The Story of Fleeting Life của Thượng Nguyệt, tiểu thuyết gốc không chỉ bán được 5 triệu bản mà còn được người hâm mộ ca ngợi là "phiên bản giả tưởng phương Đông của 'Nghìn lẻ một đêm'".

Trong phim, Vương Sở Nhiên vào vai Shaluo, một thần cây ngàn năm tuổi thu thập những câu chuyện tình yêu và thù hận giữa thế giới loài người và yêu tộc với một tách "Trà Floating Life", trong khi Trần Triết Viễn vào vai Ao Chi, hoàng tử rồng vừa là một vị thần chiến tranh nóng tính vừa là một người chồng hết mực bảo vệ vợ. Ấn tượng hơn nữa là dàn diễn viên phụ: Đặng Khải biến hóa từ một kẻ phản diện điên cuồng trong Trục Ngọc thành một vị thần nước lạnh lùng và xa cách, và Tần Thiên Vũ đảm nhận một vai diễn phức tạp khác sau Ninh An Như Mộng. Chỉ cần nhìn những bức ảnh rò rỉ về ba nam thần diễn xuất cùng nhau thôi cũng đủ khiến người hâm mộ phải thốt lên: "Vẻ ngoài đẹp trai như thế này có phải là thật không vậy?".

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn cả trò đùa về chiều cao chính là cách tiếp cận độc đáo của ê kíp sản xuất. Mặc dù là một sản phẩm cấp S+, họ đã tránh một thông báo chính thức nghiêm túc, thay vào đó phát hành những thước phim hậu trường ghi lại cảnh Trần Triết Viễn làm những biểu cảm hài hước trước ống kính và Vương Sở Nhiên dùng kịch bản để che nắng. Phong cách giản dị này phản ánh hoàn hảo cốt lõi ấm áp của tác phẩm gốc, sử dụng ma quỷ như một phép ẩn dụ cho con người, giống như câu thoại trong phim: "Cuộc đời như trà, vị ngọt đắng là điều hiển nhiên", các diễn viên ngoài đời thực cũng sử dụng thái độ thoải mái để giảm bớt sự ồn ào náo nhiệt của ngành giải trí.