Xác định 'trùm sò' vào 'Ngày thiếu nhi' tại Hàn Quốc năm nay

SVO - ILLIT sẽ tổ chức một lễ hội đặc biệt tại Seoul để kỷ niệm 'Ngày Thiếu nhi', kết hợp âm nhạc và các hoạt động dành cho gia đình.

Theo Belift Lab vào ngày 5/5 (giờ Hàn Quốc), Lễ hội Công viên Thiếu nhi ILLIT Seoul sẽ diễn ra từ 11hsáng đến 6h chiều, tại quảng trường mở của Công viên Thiếu nhi, quận Gwangjin.

Được tổ chức để kỷ niệm sự ra mắt mini album thứ tư MAMIHLAPINATAPAI, sự kiện này vượt xa một hoạt động quảng bá thông thường, hướng đến việc tạo ra một không gian nơi ký ức tuổi thơ giao thoa với văn hóa K-pop.

Các gian hàng tương tác sẽ hoạt động suốt cả ngày, cung cấp các hoạt động như làm đồ vật theo chủ đề có hình nhân vật DEARLIT của nhóm và các trò chơi bước nhảy theo lời bài hát, khuyến khích sự tham gia của các gia đình và khách tham quan ở mọi lứa tuổi.

Vào lúc 1h chiều và 4h chiều, các sân khấu tương tác với khán giả sẽ mời người hâm mộ học vũ đạo và tham gia các thử thách nhảy, giúp tạo sự kết nối gần gũi hơn với nhóm.

Điểm nhấn của lễ hội sẽ diễn ra lúc 6 giờ chiều trên sân khấu ngoài trời "Forest Stage", nơi ILLIT sẽ trình diễn các bài hát, bao gồm cả ca khúc mới nhất It's Me, bài hát đã thu hút sự chú ý nhờ giai điệu bắt tai và thông điệp về việc chấp nhận bản thân mình vượt lên trên những kỳ vọng của người khác.

Belift Lab cho biết, sự kiện này nhằm mục đích tạo ra một không gian nơi mọi người thuộc mọi thế hệ có thể kết nối thông qua âm nhạc và chia sẻ niềm vui làm nên trải nghiệm lễ hội đích thực.

