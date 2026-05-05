Ninh Dương Lan Ngọc trở lại màn ảnh rộng, gây tò mò cùng 'Mật mã Đông Dương'

Mới đây, dự án phim Mật mã Đông Dương chính thức công bố khởi động, đánh dấu sự quay trở lại của đề tài tình báo trên màn ảnh rộng sau hơn 40 năm vắng bóng. Đây là phim lịch sử - tình báo được lấy cảm hứng từ một số chuyên án trong hơn 25.000 bộ hồ sơ chiến sĩ tình báo viên Việt Nam qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đặc biệt là chuyên án P01. Phim theo chân nhân vật Trần Thắng, một chiến sĩ Công an Việt Nam hoạt động sâu trong lòng bộ máy an ninh đối phương tại Lào. Để hoàn thành sứ mệnh, anh buộc phải đánh đổi danh tính thật, các mối quan hệ, sự an nguy của bản thân và gia đình. Trong thế giới nơi không ai thực sự tin ai, như một “rừng săn thông tin chằng chịt”, Trần Thắng phải lần theo dấu vết của một “bóng ma” vô hình đang thao túng chiến lược chiến tranh nguy hiểm tại chiến trường Việt Nam và toàn bộ Đông Dương.

Ninh Dương Lan Ngọc quay trở lại với điện ảnh sau thời gian dài vắng bóng.

Theo đó, dàn diễn viên của phim được giới thiệu với nhiều cái tên bảo chứng diễn xuất như: NSND Trung Anh, Quang Tuấn, Ninh Dương Lan Ngọc, Trâm Anh, Doãn Quốc Đam... Đây cũng là phim đánh dấu lần trở lại đầy hứa hẹn của Ninh Dương Lan Ngọc sau một thời gian dài không xuất hiện trên màn ảnh rộng. Cô cho biết, bản thân thấy đã đến lúc phải quay trở lại cùng với kịch bản quá ấn tượng nên không thể từ chối: "Đây sẽ là một vai diễn khó, thử thách tôi ở nhiều góc độ nhưng tôi tin mình sẽ cố gắng hết sức để mang đến những thước phim chân thực, ấn tượng nhất".

Với Quang Tuấn, đây cũng là một vai diễn mới lạ mà anh 'nhất định phải thực hiện' sau thành công vang dội cùng nhân vật Tư Đạp trong Địa đạo. Còn Doãn Quốc Đam không giấu được sự phấn khích khi lần đầu tiên được đóng phim tình báo cùng vai diễn mà anh cho rằng, khác biệt nhất từ trước đến nay của mình. Trâm Anh cũng một lần nữa được Điện ảnh Công an nhân dân 'chọn mặt gửi vàng' với vai diễn then chốt, sau lần hợp tác đầu tiên thành công cùng Tử chiến trên không: "Tôi nhận lời đóng phim này không chỉ vì vai trò của một diễn viên mà còn bởi ba tôi cũng là công an. Tôi muốn tri ân đến những người chiến sĩ như ba thông qua bộ phim ấn tượng như thế này'.

Dàn diễn viên chính của 'Mật mã Đông Dương'.

Theo chia sẻ của đạo diễn Trần Ka My, bối cảnh câu chuyện chính của phim được đặt tại Lào, quốc gia giữ vị thế then chốt trong cục diện chiến tranh Đông Dương. Kịch bản khai thác đề tài mới mẻ: Mặt trận tình báo Việt Nam tại hải ngoại, kết hợp hài hòa giữa đấu trí, thân phận, tình yêu, lý tưởng và sự hy sinh. Mật mã Đông Dương kỳ vọng trở thành một tác phẩm có 'sức nặng' khi ra rạp vào dịp lễ 30/4/2027.

