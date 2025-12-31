Jung So Yoo: Tâm điểm mới của K-biz

Chương trình truyền hình ăn khách Bố ơi! Chúng mình đi đâu thế? của đài MBC đã thu hút sự chú ý lớn của công chúng, khi phát sóng từ năm 2014 đến 2015, với những đứa trẻ đáng yêu của dàn diễn viên nổi tiếng nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả trên toàn quốc. Ba cô con gái của nam diễn viên Jung Woong In, người xuất hiện trong mùa 2, cũng không ngoại lệ. Gần đây, con gái thứ hai của anh, Jung So Yoon, đã bất ngờ xuất hiện trong một video trên YouTube, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú.

Trong video được chia sẻ trên kênh @JAGGADAtv, nhiếp ảnh gia Jaggada đã dừng Jung So Yoon trên đường phố và hỏi cô có muốn chụp ảnh không. Khi anh ấy nhận xét về vẻ ngoài nổi bật của cô, nói rằng: "Trông bạn có thể làm diễn viên đấy," Jung So Yoon đã tiết lộ danh tính của mình!

Theo đoạn video ghi lại cuộc trò chuyện, Jung So Yoon hiện là học sinh lớp 10, chuyên ngành Nghệ thuật. Sau khi video được phát hành, người hâm mộ của chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? đã phản hồi rất nhiệt tình, nhận xét rằng bé So Yoon đã lớn lên xinh đẹp như thế nào…thậm chí, có người còn chỉ ra sự giống nhau kỳ lạ giữa cô ấy và Haerin, thành viên của nhóm NewJeans: Wow, cô ấy có thần thái tuyệt vời; Ôi, cô ấy trông giống hệt Haerin; So Yoon luôn là người tôi yêu thích nhất. Cô ấy thật xinh đẹp!; Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn ăn nói lưu loát. Tôi yêu cô ấy; Đẹp quá!; Cô ấy giống như một chú mèo vậy; Cô ấy trông giống hệt Haerin của NewJeans; So Yoon là một em bé xinh đẹp. Cô ấy lớn lên thật tuyệt vời; Đôi mắt của cô ấy chắc chắn khiến tôi nhớ đến Haerin; Đúng là một nàng công chúa; Cô ấy thật quyến rũ. Xinh quá!...

Trước đó, Jung Woong In đã đề cập trên một chương trình truyền hình rằng, Jung So Yoon đã được nhận vào trường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul. Anh ấy đã quyết định thuê một căn hộ gần trường, nơi anh và So Yoon sẽ ở trong suốt thời gian cô học, trong khi vợ và con gái út của anh ấy sẽ ở tại nhà riêng ở Bundang.