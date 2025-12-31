Cuối năm 2025: NewJeans (NJZ) vẫn bất ổn

Theo các báo cáo, Danielle đã chỉ định người đại diện pháp lý vào ngày 31/12 và nộp giấy ủy quyền cho tòa án để đáp trả vụ kiện của ADOR đòi bồi thường khoảng 43,1 tỷ won (khoảng 30 triệu đô la Mỹ). Vụ kiện nêu tên Danielle, gia đình cô và cựu CEO của ADOR, Min Hee Jin, là các bị đơn.

Trước đó, ADOR đã thông báo rằng, họ quyết định chấm dứt hợp đồng độc quyền với Danielle, cho rằng không thể tiếp tục hợp tác với cô ấy với tư cách là thành viên của NewJeans và nghệ sĩ của ADOR. Thông báo này được đưa ra sau phán quyết của tòa án khẳng định lại tính hợp lệ của các hợp đồng độc quyền giữa NewJeans và công ty. Trong khi ADOR xác nhận sự trở lại của Haerin, Hyein và Hanni và cho biết, các cuộc thảo luận với Minji vẫn đang diễn ra Danielle đã nhận được thông báo chính thức về việc chấm dứt hợp đồng.

Ngay sau khi công khai lập trường của mình, ADOR đã tiến hành đệ đơn kiện. Vụ án đã được giao cho Tòa án Dân sự số 31 thuộc Tòa án Quận Trung tâm Seoul, nơi cũng đang thụ lý một vụ tranh chấp dân sự riêng biệt giữa Min Hee Jin và HYBE liên quan đến cổ phiếu ADOR và thỏa thuận quyền chọn bán. Với việc Danielle nhanh chóng tìm kiếm luật sư đại diện, tranh chấp giữa ADOR và các bên liên quan dự kiến ​​sẽ leo thang khi quá trình tố tụng tiếp diễn.