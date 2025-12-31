Cặp đôi mới của Dispatch trong dịp Năm mới sẽ là ai?

Những tin đồn và dự đoán đã bắt đầu xuất hiện, trong đó có một số tin đồn thậm chí còn không thể tưởng tượng được, liên quan đến J-Hope của nhóm BTS và Gong Yoo. Trước ngày 1/1/2026, một người dùng trên X đã nói đùa rằng, cặp đôi sẽ được Dispatch tiết lộ là Gong Yoo và J-Hope. Khi bài đăng bắt đầu lan truyền, người đăng bài cũng đã đưa ra "bằng chứng" trong một tweet tiếp theo. Trong khi nhiều người hâm mộ cho rằng, đó chỉ là trò đùa vui vẻ, một số cư dân mạng lại nói đùa rằng, có "bằng chứng" để chứng minh điều đó là có thật, bao gồm cả những khoảnh khắc từ sự kiện Louis Vuitton gần đây ở Seoul và ý tưởng J-Hope và Gong Yoo trở thành một cặp đôi sẽ hài hước đến mức nào.

Tuy nhiên, trước khi "lời tiết lộ" được đưa ra, một bài đăng trên Nate Pann đã thu hút hơn 100.000 lượt xem, trong đó một cư dân mạng dường như đã chia sẻ dự đoán "thực tế" hơn về người có thể được tiết lộ: "Một nam thần tượng đã hoạt động trong ngành giải trí hơn 10 năm đang hẹn hò với một nữ diễn viên xinh đẹp tuyệt trần, người sẽ đóng vai chính trong một bộ phim truyền hình vào năm tới. Họ đã bên nhau một thời gian khá dài. Mối quan hệ của họ đủ nghiêm túc để cùng nhau tham dự các sự kiện gia đình. Thậm chí, còn có tin đồn họ sẽ sớm kết hôn". Nhiều cư dân mạng cho rằng, bài đăng ám chỉ Changsub của nhóm BTOB và nữ diễn viên Lee Joo Bin.

Tuy nhiên, trong phần bình luận, mặc dù cư dân mạng thừa nhận tin đồn và một số người thậm chí nói rằng, họ đã nghe nhân chứng xác nhận hai người đang ở bên nhau, nhưng nhiều người không tin rằng mối quan hệ của hai người lại nghiêm túc đến mức như những tiết lộ thường thấy của Dispatch vào dịp Năm mới: Wow, đây là lần đầu tiên tôi nghe chuyện này, nhưng thật sự là lãng phí quá; Thành thật mà nói, cả hai người họ đều không đủ nổi tiếng để gây chú ý trên Dispatch ngày 1/1; Xin lỗi các fan của Changsub, nhưng Dispatch chắc cũng chẳng buồn đâu cả hai đều không đủ nổi tiếng; Đặc biệt là Lee Joo Bin, độ nhận diện công chúng của cô ấy thấp…; Thật lòng mà nói, tôi thà chuyện này đừng bị lộ ra còn hơn…; Chắc sẽ chẳng có tin đồn hẹn hò nào nhàm chán như thế này, chẳng có chút hồi hộp nào cả; Có phải là Lee Changsub của BTOB và Lee Joo Bin không…?; Một người bạn từng nói rằng, họ thấy hai người đó đi cùng nhau ở một nhà hàng Hàn Quốc cách đây khá lâu rồi...