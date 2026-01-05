Ngô Kiến Huy, Tố My và Châu Bùi lan tỏa tinh thần 'lá lành đùm lá rách', sẻ chia khó khăn với đồng bào vùng lũ

SVO - Các nghệ sĩ: Ngô Kiến Huy, Tố My và Châu Bùi đã quyên tặng các vật phẩm gắn liền nhiều kỷ niệm của mình gửi đến báo Tiền Phong, để tham dự chương trình đấu giá quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Chương trình đấu giá tặng phẩm nghệ sĩ trực tuyến là một trong những hoạt động thiết thực của báo Tiền Phong hướng về đồng bào bão lũ. Chương trình được tổ chức nhằm phát huy truyền thống ý nghĩa của người Việt “lá lành đùm lá rách”, khi thiên tai gây ra nhiều tổn thất đau thương về người và của trên nhiều vùng đất của Tổ quốc. Ban tổ chức nhận được 18 tặng phẩm của nhiều nghệ sĩ. Họ tham gia chương trình và đồng ý tặng hoàn toàn vật phẩm, tất cả số tiền thu được đều dành cho hoạt động thiện nguyện của báo Tiền Phong hướng về đồng bào vùng lũ.

Thể lệ buổi đấu giá và tham gia buổi đấu giá trực tiếp tại đây

Ca sĩ Ngô Kiến Huy đã có một năm hoạt động vô cùng thành công. Tên tuổi của anh phủ sóng từ âm nhạc đến các chương trình truyền hình thực tế. Ngô Kiến Huy được khán giả ví von là "chiến thần gameshow" bởi sự linh hoạt khi có thể tham gia ở các chương trình khác nhau như: Anh trai say hi, 2 ngày 1 đêm, Chiến sĩ quả cảm, Đấu trường gia tốc.

Qua mỗi chương trình, Ngô Kiến đều để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả và cho thấy sức bền bỉ của anh trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Sau hành trình tại Anh trai say hi, tên tuổi của Ngô Kiến Huy càng được "hâm nóng", mở rộng thêm tệp fan.

Và trong hành trình nghệ thuật bền bỉ đó, Ngô Kiến Huy cũng góp sức lan tỏa các giá trị nhân văn hướng đến cộng đồng bằng các hành động thiết thực. Tham gia buổi đấu giá vật phẩm quyên góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ, anh đã dành tặng chiếc áo thể thao đầy đủ chữ ký tuyển thủ quốc gia.

Bóng đá là một trong các môn thể thao mà nam ca sĩ rất yêu thích. Do đó, anh đã dành tặng vật phẩm quý giá này, hy vọng góp sức mình ủng hộ bà con vùng lũ sớm khắc phục khó khăn, chuẩn bị đón Tết 2026.

Nữ ca sĩ Tố My được khán giả yêu thương gọi là "ngọc nữ bolero", "nàng thơ bolero" nhờ giọng hát ngọt ngào, truyền cảm. Tố My hoạt động âm nhạc nhiều năm và vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, dịu dàng cùng phong cách thanh lịch, sang trọng, phù hợp với dòng nhạc trữ tình.

Trong sự nghiệp của mình, Tố My đã tham gia nhiều cuộc thi ca hát và giành được nhiều giải thưởng danh giá như: Giải Nhất Song ca cùng thần tượng Phi Nhung, giải Nhất cuộc thi Tìm kiếm tài năng nghệ thuật Đà Nẵng, giải Nhì chương trình Con đường âm nhạc năm 2015, Huy chương Vàng và Bạc của cuộc thi Đà Nẵng - Con người thời gian.

Thời gian qua, ngoài bận rộn với lịch diễn dày đặc, Tố My còn lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh và gặt hái nhiều thành công. Trên trang cá nhân, "ngọc nữ bolero" chia sẻ lịch làm việc xuyên suốt.

Không chỉ về nghệ thuật, Tố My cũng là nghệ sĩ chăm chỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện. Cùng đóng góp trong buổi đấu giá của báo Tiền Phong, Tố My đã gửi tặng tượng Phật Quan Âm bằng gỗ trầm. Sản phẩm được điêu khắc thủ công, có kích thước 20x10 cm. Qua đó, cô hy vọng sẽ phần nào hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn.

Trong năm 2025, Châu Bùi có thể xem là một nghệ sĩ có "cú lội ngược dòng" thành công. Cô thể hiện sự trưởng thành, có cá tính âm nhạc, kỹ năng biểu diễn và gu thời trang đẳng cấp xuyên suốt chương trình. Châu Bùi là một ví dụ điển hình cho việc người nghệ sĩ cố gắng mang đến nhiều thay đổi tích cực cho khán giả.

Từ một biểu tượng thời trang, Châu Bùi dần dần chuyển hướng sang nghệ sĩ đa năng. Trong đó, việc chọn lựa âm nhạc để làm mới hình ảnh được xem là bước đi mạo hiểm của Châu Bùi. Nhưng cô đã chứng minh nỗ lực trau dồi bản thân, khi mang lại những màn trình diễn "đã tai, đã mắt" tại Em xinh say hi 2025.

Sau hành trình tại Em xinh say hi, Châu Bùi vẫn đang ấp ủ nhiều dự án ở cả hai lĩnh vực thời trang và âm nhạc. Nữ nghệ sĩ cũng không quên dùng sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa các giá trị đẹp đến công chúng.

Thông qua buổi đấu giá của báo Tiền Phong, Châu Bùi đã dành tặng combo cuốn sách dựa trên bản thiết kế (dummy) chưa bao giờ phát hành của nhiếp ảnh gia Ed van der Elsken, làm từ thập niên 1960 và áo Em xinh say hi có chữ ký. Đây là hai món quà như gắn với hai lĩnh vực làm nên thành công của Châu Bùi. Nữ nghệ sĩ mong muốn, tinh thần "lá lành đùm lá rách" sẽ giúp đỡ các đồng bào trong đợt thiên tai vừa qua sớm ổn định lại cuộc sống.