Jungkook BTS trở thành ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên làm được điều này

Jungkook của BTS một lần nữa chứng minh tầm ảnh hưởng toàn cầu của mình sau khi được chọn là ca sĩ Hàn Quốc đầu tiên xuất hiện trong một bộ sách giáo dục của Mỹ.

Jungkook được giới thiệu là nhân vật chính trong Brain Candy Books, một bộ sách của Mỹ được thiết kế để giới thiệu cho học sinh tiểu học những nhân vật nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc và thể thao. Bộ sách cũng có sự góp mặt của các ngôi sao nổi tiếng quốc tế như Dua Lipa, Selena Gomez và Cristiano Ronaldo, làm nổi bật vị thế toàn cầu của Jungkook.

Cuốn sách đề cập đến sự trưởng thành cá nhân, hành trình âm nhạc và triết lý sống của Jungkook. Sách cũng giới thiệu anh là một trong những "Ca sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại", trích dẫn sự công nhận từ tạp chí Rolling Stone, đồng thời ca ngợi giọng hát hoàn hảo và sự đa tài của anh với tư cách là một nghệ sĩ.

Theo các nguồn tin chính thức của 'About Music' và 'Pop Planet', những trang chuyên đưa tin về bảng xếp hạng và cập nhật âm nhạc toàn cầu, Jungkook đứng đầu danh sách thần tượng nam được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube Hàn Quốc năm 2026. Trước đó, Jungkook từng đứng đầu danh sách thành viên nam được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube Hàn Quốc năm 2024 khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự.Jungkook đứng đầu danh sách thành viên nhóm nhạc nam K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube tại Hoa Kỳ trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025. Anh cũng đứng đầu danh sách thành viên nhóm nhạc nam được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube tại Nhật Bản trong 10 năm qua. Ngoài ra, anh còn giữ kỷ lục là thần tượng K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên YouTube toàn cầu trong năm năm liên tiếp.

Ngoài ra, ấn phẩm này còn nêu bật thành tích của Jungkook với tư cách là nghệ sĩ solo người Hàn Quốc đầu tiên có bảy bài hát lọt vào bảng xếp hạng "Hot 100" của Billboard. Màn trình diễn ca khúc Dreamers trong nhạc phim World Cup 2022 Qatar cũng được ghi nhận là một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt, củng cố vị thế 'ngôi sao' toàn cầu của anh.

Jungkook đã giữ vị trí số một trong danh sách thần tượng K-pop được tìm kiếm nhiều nhất trên Google, công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới, trong 5 năm liên tiếp. Anh cũng đứng đầu danh sách ngôi sao K-pop trên Tumblr trong 5 năm liên tiếp. Trên nền tảng video ngắn toàn cầu TikTok, anh trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên trong lịch sử đạt 300 tỷ lượt xem với hashtag cá nhân "jungkook". Hơn nữa, anh trở thành nhân vật đầu tiên và duy nhất trong lịch sử TikTok vượt qua 40 triệu bài đăng. Mới đây, video thử thách "Hooligan" do Jungkook đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân đã vượt qua 100 triệu lượt xem chỉ trong bốn ngày. Bài đăng này được ghi nhận là bài đăng được chia sẻ nhiều thứ ba trong lịch sử Instagram, với hơn 2,3 triệu lượt chia sẻ.

Cuốn sách cũng đề cập đến danh tiếng của Jungkook như một "ông vua bán hết hàng", ám chỉ việc các mặt hàng anh mặc thường xuyên bán hết veo, cũng như sự nổi tiếng vượt trội của anh trên các nền tảng mạng xã hội, nơi anh tiếp tục thu hút sự chú ý trên toàn thế giới.

Jungkook trước đây đã được đưa vào danh sách những nhân vật nổi tiếng nhất thế giới, càng củng cố thêm tầm ảnh hưởng văn hóa toàn cầu của anh.