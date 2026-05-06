Taeyong NCT hé lộ đoạn teaser táo bạo cho album đầy đủ đầu tiên

SVO - SM Entertainment đã công bố loạt ảnh teaser concept thứ ba cho album đầy đủ đầu tiên của Taeyong mang tên 'WYLD' thông qua các kênh truyền thông xã hội chính thức của NCT.

Nội dung mới được phát hành thể hiện trực quan chủ đề tổng thể của album, với Taeyong thể hiện concept thông qua biểu cảm mạnh mẽ và những tư thế ấn tượng.

Album WYLD sẽ bao gồm tổng cộng 10 bài hát, trong đó có bài hát chủ đề cùng tên. Đáng chú ý, dự án này có nhiều thể loại khác nhau, bao gồm nhạc house dựa trên EDM và hip-hop old-school, đánh dấu những nỗ lực âm nhạc mới trong sự nghiệp solo của anh.

Một trong những bài hát, I’m a Dancing Cactus, kết hợp nhịp điệu house độc ​​đáo với lời bài hát so sánh bản thân với một cây xương rồng, pha trộn âm thanh synth lấy cảm hứng từ những năm 1980 và 1990 với các yếu tố trống theo phong cách garage.

Một bài hát khác, Hot, tái hiện lại hip-hop kinh điển với cảm nhận hiện đại, kết hợp những đoạn bass mạnh mẽ với lối rap truyền thống.

Ca khúc WYLD sẽ được phát hành trên các nền tảng âm nhạc lớn vào lúc 6 giờ chiều ngày 18/5 (theo giờ Hàn Quốc), cùng ngày với việc phát hành album vật lý.

Taeyong sẽ tổ chức buổi nghe nhạc ra mắt album 'Wild' tại Understage ở quận Yongsan, Seoul, vào ngày 16 và 17/5. Anh cũng sẽ tổ chức một triển lãm để kỷ niệm ngày phát hành album mới.

