K-pop thống trị bảng xếp hạng 'Top 10 CD bán chạy nhất năm 2023 của Hoa Kỳ' cùng sự xuất hiện của 'ông hoàng album mới'

Vào ngày 11/1, theo giờ địa phương, công ty theo dõi dữ liệu âm nhạc Luminate (trước đây là MRC Data), nơi cung cấp dữ liệu cho bảng xếp hạng Billboard, đã công bố danh sách cuối năm các đĩa CD bán chạy nhất năm 2023. Khoảng thời gian theo dõi trong năm, bắt đầu từ 30/12/2022 và kết thúc vào ngày 28/12/2023.

Trong danh sách, chỉ xếp hạng doanh số bán đĩa CD (không bao gồm album tải xuống kỹ thuật số hoặc bất kỳ định dạng nào khác), các nghệ sĩ K-pop đã giành được bảy vị trí trong Top 10. Sáu nghệ sĩ K-pop lọt vào danh sách năm 2023 là Stray Kids, TXT, NewJeans, TWICE, SEVENTEEN và Jungkook của BTS.

★★★★★ (5-STAR) của Stray Kids là album CD bán chạy số một của một nhóm nhạc hoặc nghệ sĩ nam tại Hoa Kỳ vào năm 2023 và là CD bán chạy thứ hai nói chung, sau 1989 (Taylor's Version) của Taylor Swift với 520.000 bản được bán ra. Stray Kids cũng đứng thứ tư trong danh sách với mini album mới nhất ROCK-STAR, bán được 381.000 bản tại Hoa Kỳ.

Top 10 album CD bán chạy nhất năm 2023 tại Hoa Kỳ như sau:

Taylor Swift – 1989 (Taylor's Version) (800.000).

Stray Kids – ★★★★★ (5-STAR) (520.000).

TXT – The Name Chapter: TEMPTATION (442.000).

Stray Kids – ROCK-STAR (381.000).

NewJeans – Get Up (332.000).

TWICE – READY TO BE (303.000).

SEVENTEEN – FML (288.000).

Taylor Swift – Midnights (276.000).

Taylor Swift – Speak Now (Phiên bản của Taylor) (267.000).

Jungkook (BTS) – GOLDEN (244.000).