Khi nghiên cứu khoa học kết nối đam mê

SVVN - Với đề tài “Đặc điểm viêm phổi cộng đồng nặng có nhiễm RSV, Adenovirus ở trẻ từ 2 tháng đến 24 tháng nhập khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1”, nhóm sinh viên khoa Y, ĐHQG TP. HCM đã đoạt giải Nhất Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka năm 2023.

Nhóm nghiên cứu gồm: Lương Gia Tuấn, 28 tuổi, quê An Giang; Lê Long Thịnh, 22 tuổi, quê An Giang; Lê Hữu Truyền, 22 tuổi, quê Phú Yên; Lê Thị Nhật Hoàng, 22 tuổi, quê Đồng Nai và Nguyễn Trần Nhã Trúc, 22 tuổi, quê Tây Ninh đều là những sinh viên đến từ khoa Y, ĐHQG TP. HCM.

Chung đam mê nghiên cứu khoa học

Biết đến giải thưởng nghiên cứu khoa học khi còn đang là sinh viên năm nhất qua các trang thông tin của trường nhưng đến năm thứ năm, năm thứ sáu, các bạn trẻ mới chính thức bắt tay vào nghiên cứu. Từ một lần đi lâm sàng tại Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP. HCM), niềm đam mê với ngành học cùng mong muốn cống hiến giá trị của bản thân thân cho nền y học nước nhà, nhóm thực hiện đã kết nối với nhau, lựa chọn chủ đề ngay tại chính nơi mình đang thực hiện lâm sàng để tiến hành thực hiện đề tài nghiên cứu. Niềm đam mê đã mang lại trái ngọt khi đề tài nghiên cứu đã được đánh giá tốt, đạt kết quả cao nhất tại cuộc thi nghiên cứu khoa học Euréka năm 2023 và có cơ hội phát triển trong tương lai.

Nói về lý do lựa chọn đề tài để dự thi, đại diện nhóm sinh viên chia sẻ: “Khi được học về Nhi cũng như được đi lâm sàng tại bệnh viện Nhi đồng 1, chúng mình nhận thấy Viêm phổi mắc phải cộng đồng là một bệnh lý đường hô hấp phổ biến ở mọi lứa tuổi, tần suất mắc bệnh, tỷ lệ nhập viện do viêm phổi còn cao, đồng thời cũng là nguyên nhân tử vong cao nhất ở trẻ em, trong đó nguyên nhân do vi rút chiếm tỉ lệ đáng kể, và là hai tác nhân chúng mình đề cập trong đề tài là RSV và AdV - hai trong những tác nhân thường gặp nhất và gây nên bệnh cảnh lâm sàng nặng, kéo dài cần nằm đơn vị hồi sức để hỗ trợ hô hấp, đồng thời dễ lây lan và đặc biệt chưa có vắc xin phòng ngừa. Chính vì vậy, nhóm hướng đến mục tiêu làm sao để nhận biết sớm, phân luồng điều trị/ can thiệp sớm, tránh lây lan”.

Bằng những kiến thức chuyên ngành cùng quan sát trong quá trình thực tế đã giúp cho các bác sĩ tương lai hiểu được cũng như quyết tâm thực hiện nghiên cứu để giúp đỡ các bệnh nhân mắc viêm phổi, đặc biệt là đối với trẻ em. Ngoài ra, đề tài còn hướng tới đối tượng là bác sĩ thực hành lâm sàng, giúp các bác sĩ có được nhận định nhanh chóng hơn để điều trị cho những em bé viêm phổi nặng có nhiễm RSV, AdV. Mục tiêu của nghiên cứu là so sánh đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị viêm phổi nặng có nhiễm RSV, AdV (Adenovirus) dựa trên kết quả test nhanh tìm RSV, AdV, PCR (Polymerase Chain Reaction) dịch hút khí quản ở trẻ từ 2 tháng đến 24 tháng nhập viện khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi đồng 1, bằng phương pháp nghiên cứu tiền cứu, cắt ngang mô tả có phân tích 138 trường hợp viêm phổi nặng cần thở oxy lúc nhập viện từ tháng 11/2021 đến tháng 8/2022.

Khi trở ngại không cản bước được đam mê

Trong khi thực hiện đề tài, các bạn trẻ nhận được sự hỗ trợ tận tình của khoa Y, ĐHQG TP. HCM. Ban lãnh đạo, các bác sĩ và tất cả mọi người ở khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng hỗ trợ nhóm nhiệt tình. Các đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi cho các sinh viên có thể hoàn thành tốt công tác thu thập thông tin. “Tuy nhiên, chúng mình cũng gặp phải một số khó khăn nhất định. Bệnh viêm phổi cộng đồng nặng trên các bé diễn tiến nhanh và phức tạp, chính vì thế chúng mình phải theo dõi sát diễn tiến lâm sàng và đáp ứng điều trị của từng trường hợp được vào lô nghiên cứu”.

Khó khăn là thế nhưng nhờ kiên trì, nỗ lực cùng khao khát hoàn thành nghiên cứu, góp phần vào quá trình chữa bệnh cho các bệnh nhân mắc viêm phổi, những sinh viên Y đã hoàn thành xuất sắc nghiên cứu của mình, thành công đạt được giải thưởng cao nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học do ĐHQG TP. HCM tổ chức.

“Chúng mình tham gia với châm ngôn vui là chính, nhưng thật ra ở mọi công đoạn trong suốt quá trình nghiên cứu đều được thực hiện hết sức nghiêm túc, và cẩn thận. Dù rất hồi hộp, căng thẳng ở mỗi lần trình bày và bảo vệ đề tài trước hội đồng khoa học, nhưng sau mỗi lần như vậy chúng mình đã tiến bộ hơn, tự tin hơn, học hỏi được rất nhiều từ những góp ý của thầy cô. Nhìn chung, chúng mình luôn cố gắng giữ thái độ bình tĩnh nhất, vui vẻ đón nhận những điều mới, bài học mới” - một bạn trong nhóm cho hay.

Để đạt được thành tích cao như vậy, các sinh viên khoa Y bày tỏ: “Chúng mình nghĩ, điều quan trọng nhất khi thực hiện nghiên cứu khoa học là các bạn phải có một người hướng dẫn tận tình chỉ bảo, giúp các bạn có định hướng đúng khi làm nghiên cứu. Trong lúc thực hiện nghiên cứu, các bạn sẽ không tránh khỏi việc cạn kiệt ý tưởng, đi sai hướng hay chưa biết cách phân tích số liệu... thì chính các thầy cô hướng dẫn - những người có kinh nghiệm sẽ giúp chúng ta những việc đó”.

Nhóm sinh viên thực hiện đề tài đã may mắn được sự hướng dẫn tận tình của BS. CKII Nguyễn Thị Thu Sương. Cô không chỉ giúp về chuyên môn mà còn là người động viên, truyền lửa cho nhóm thực hiện nghiên cứu và tham gia cuộc thi. Chính sự động viên, giúp đỡ ấy đã tạo nên một chiến thắng thuyết phục cho nhóm sinh viên.

Những thành viên nghiên cứu cũng nhắn nhủ tới các bạn sinh viên đang có ý định thực hiện nghiên cứu khoa học: Hãy luôn tin tưởng vào bản thân, kiên trì hoàn thành được mong ước ban đầu, dù kết quả đến đâu đi nữa. “Chính những điều đó sẽ để lại nhiều bài học hết sức tuyệt vời trên hành trình theo đuổi đam mê của mình”, các thành viên của nhóm chia sẻ.