Khiến dân mạng 'phát cuồng' chỉ với một chiếc váy, đây liệu có phải 'Đát Kỷ U60'

SVO - Nữ diễn viên 52 tuổi, Ôn Bích Hà lại 'gây sốt' trên mạng. Lần này không phải vì bộ phim mới hay chuyện gia đình, mà là vì chiếc váy tulip màu hồng bắt mắt.

Thiết kế cúp ngực táo bạo khoe bờ vai và cổ quyến rũ, phần váy xòe bồng bềnh như một đóa hoa chớm nở. Kết hợp với mái tóc dài gợn sóng đặc trưng, ​​Ôn Bích Hà dễ dàng trông như một cô gái trẻ vừa mới ra mắt. Cư dân mạng đang "phát cuồng": "Trông cô ấy không hề giống 52 tuổi. Thảo nào ngày xưa cô ấy đóng vai Đát Kỷ, quyến rũ tự nhiên!".

Chiếc váy tulip màu hồng cúp ngực của Valentino này không dành cho tất cả mọi người. Màu sắc vô cùng tinh tế, kết hợp với kiểu dáng ôm sát, đặt ra thách thức kép cho cả vóc dáng và phong thái tổng thể. Nhưng Ôn Bích Hà đã chinh phục được nó với vẻ quyến rũ trẻ trung như của một cô gái 18 tuổi, khiến cư dân mạng hài hước bình luận: "Tôi trông như một cô gái quê mùa mặc đồ hồng năm 25 tuổi, nhưng chị Hà ở tuổi 52 trông như một nàng công chúa Disney vừa trốn thoát". Tuy nhiên, một số cư dân mạng tinh ý nhận thấy rằng đôi giày cao gót đế xuồng màu bạc của cô ấy hơi làm giảm đi vẻ hoàn hảo. Một đôi sandal quai mảnh đơn giản sẽ làm cho tổng thể trông lộng lẫy hơn.

Thực ra, đây không phải lần đầu tiên Ôn Bích Hà thử thách vẻ ngoài trẻ trung. Từ vai diễn Đát Kỷ thời trẻ đến những lần xuất hiện trên thảm đỏ, cô ấy dường như mãi trẻ trung ở độ tuổi 20. Năm ngoái, tại Lễ trao giải Điện ảnh châu Á, cô xuất hiện trong chiếc váy tulip trắng xẻ cao, đường xẻ kéo dài đến tận đùi. Kết hợp với son môi đỏ và mái tóc gợn sóng bồng bềnh, cô trông như một mỹ nhân cổ điển bước ra từ tranh vẽ. Ngay cả Bành Vu Yến, người cũng có mặt trên cùng sân khấu, cũng bị lu mờ bởi khí chất của cô. Cư dân mạng đã hài hước bình luận: "Bành Vu Yến từ một nam thần lập tức biến thành một fanboy nhỏ tuổi trước mặt chị Hà".

Một số người gọi Ôn Bích Hà là "nữ thần không tuổi", nhưng chính cô ấy lại nói: "Không có chuyện bất tử, chỉ là tôi kỷ luật hơn người khác mà thôi". Để giữ gìn vóc dáng, cô kiên trì tập thể dục mỗi ngày và kiểm soát chế độ ăn uống nghiêm ngặt, thậm chí chỉ dám ăn một chút món tráng miệng yêu thích. Không có gì lạ khi ở tuổi 52, cô ấy vẫn sở hữu làn da săn chắc và vóc dáng mảnh mai. Tuy nhiên, một số cư dân mạng cho rằng, cô ấy quá ám ảnh về vẻ ngoài trẻ trung và đề nghị cô ấy nên thử phong cách thanh lịch, phù hợp với độ tuổi hơn.